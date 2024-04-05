***TBY* *BNPPI* *TEBYT*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
05.04.2024 14:07
***TBY******BNPPI******TEBYT*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler [BNPPI]
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
"BNP Paribas Issuance B.V. tarafından ihraç edilecek ve piyasa yapıcılığı TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından gerçekleştirilecek yatırım kuruluşu varantları 08.04.2024 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş. Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı'nda işlem görmeye başlayacaktır. İlgili yatırım kuruluşu varantlarına ilişkin satış fiyatlarını içerir tablo ekte yer almaktadır. " Söz konusu satış fiyatları sadece seansın ilk açılışında uygulanacak gösterge niteliğindeki fiyatlar olup, yatırım kuruluşu varantlarının borsada işlem görmeye başlamasından itibaren satış fiyatları değişiklik gösterebilir ve seans boyunca açılış fiyatından işlem görmeye devam etmesi esas değildir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1268318
BIST
'
14:119.360
En Düşük
|Değişim
|: 2,53%
|| 231,12
|Açılış
|: 9.276
|
|Önceki Kapanış
|: 9.129
|
9.250
En Yüksek
9.385
14:1132,0103
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,1145
|Açılış
|: 31,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 31,7300
|
32,0596
En Düşük
31,8542
14:1134,7092
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0521
|Açılış
|: 34,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 34,4500
|
34,7748
En Düşük
34,5312
14:112.359,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 10,71
|Açılış
|: 2.359,93
|
|Önceki Kapanış
|: 2.349,22
|
2.362,64
En Düşük
2.329,65
BIST En Aktif Hisseler14:09
|MRGYO
|5,06
|78.026.875
|% 10,00
|
|UMPAS
|12,21
|1.394.087
|% 10,00
|
|KSTUR
|8.222,50
|16.806.790
|% 10,00
|
|KARYE
|44,76
|28.935.012
|% 9,98
|
|PASEU
|55,75
|109.744.995
|% 9,96
|
|BSOKE
|23,68
|239.333.046
|% -9,13
|
|AKENR
|14,90
|1.102.763.977
|% -8,87
|
|BRKVY
|177,20
|8.787.834
|% -7,27
|
|CASA
|96,90
|2.495.078
|% -5,65
|
|MEDTR
|28,50
|67.824.277
|% -5,13
|
|THYAO
|298,50
|6.789.852.975
|% 2,93
|
|ISCTR
|12,51
|4.819.383.932
|% 0,08
|
|YKBNK
|29,38
|4.709.087.034
|% 2,73
|
|KCHOL
|214,50
|2.719.497.014
|% 2,53
|
|EREGL
|41,06
|2.272.510.771
|% 4,16
|
|ISCTR
|12,51
|4.819.383.932
|% 0,08
|
|YKBNK
|29,38
|4.709.087.034
|% 2,73
|
|ZOREN
|5,49
|745.055.808
|% 4,37
|
|EKGYO
|9,82
|1.189.554.760
|% 5,82
|
|VAKBN
|16,31
|1.316.627.438
|% 2,00
|
|14:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,0028
|32,0083
|% 0,35
|
|Euro
|34,7054
|34,7182
|% 0,18
|
|Sterlin
|40,0709
|40,2717
|% 0,19
|
|Frank
|35,1295
|35,3056
|% 0,09
|
|Riyal
|8,4579
|8,5003
|% 0,27
|
|14:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|26,71
|26,75
|% 0,66
|
|Platin
|922,50
|924,16
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.011,74
|1.014,75
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|90,96
|90,96
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.292,02
|2.292,40
|% 0,66
|