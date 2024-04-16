***TBY* *BNPPI* *TEBYT*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim









***TBY******BNPPI******TEBYT*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )İlgili Şirketler [BNPPI]İlgili Fonlar []TürkçeYatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBNP Paribas Issuance B.V. tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığı TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından gerçekleştirilen yatırım kuruluşu varantlarına ilişkin olarak, Garantör BNP Paribas S.A.'ya ait 31.12.2023 tarihinde sona eren döneme ilişkin bağımsız denetimden geçmiş finansal raporların Türkçe tercümesi ekte yer almaktadır.BNP Paribas S.A.'nın 31 Aralık 2023 tarihinde sona eren döneme ilişkin faaliyet raporu, bağımsız denetim raporu, finansal tablolar ve söz konusu finansal tablolar ile ilgili dipnotların Türkçe tercümesi sadece bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Söz konusu Türkçe tercümeler, BNP Paribas SA, BNP Paribas Issuance B.V., ve TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. yöneticileri veya denetçileri tarafından incelenmiş ve onaylanmış bir tercüme metni değildir ve yatırımcı adaylarının https://invest.bnpparibas/recherche/rapports/documents adresinden ulaşabilecekleri 31 Aralık 2023 tarihinde sona eren hesap dönemine ait ilişkin faaliyet raporu, bağımsız denetim raporu, finansal tablolar ve söz konusu finansal tablolar ile ilgili dipnotların Fransızca versiyonundan alınmıştır ve Fransızca versiyon ile birlikte geçerlidir. Fransızca ve Türkçe versiyonlar arasında çelişki bulunması halinde Fransızca versiyon esas alınmalıdır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1272624BIST