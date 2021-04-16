***TBY* *GWIND*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş
16.04.2021 10:04
***TBY******GWIND*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Türkçe
Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş GALATA WIND ENERJİ HALKA ARZ ANALİST RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928695
BIST
10:041.404
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -3,95
|Açılış
|: 1.406
|
|Önceki Kapanış
|: 1.408
|
1.406
En Düşük
1.400
10:048,0909
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 0,0836
|Açılış
|: 8,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0900
|
8,1121
En Düşük
8,0020
10:049,6833
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,0771
|Açılış
|: 9,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6550
|
9,7085
En Düşük
9,5724
10:04459,47
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 5,18
|Açılış
|: 459,47
|
|Önceki Kapanış
|: 454,29
|
459,75
En Düşük
453,88
BIST En Aktif Hisseler10:04
|COSMO
|12,54
|55.640
|% 10,00
|
|SONME
|39,70
|1.478.071
|% 9,97
|
|ETILR
|6,21
|328.993
|% 9,91
|
|ESEN
|37,50
|3.236.888
|% 8,70
|
|BTCIM
|14,92
|546.281
|% 8,67
|
|RYSAS
|3,58
|9.505
|% -43,44
|
|SAMAT
|5,22
|754.494
|% -10,00
|
|PKENT
|2.115,00
|57.105
|% -10,00
|
|TKURU
|268,50
|236.012
|% -9,99
|
|RODRG
|17,54
|36.711
|% -9,96
|
|ISFIN
|3,18
|90.729.339
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,06
|46.670.212
|% 0,00
|
|ULUUN
|6,85
|40.785.308
|% -1,01
|
|BJKAS
|9,86
|39.497.523
|% -9,95
|
|ODAS
|3,66
|24.748.408
|% -0,54
|
|IHLGM
|1,06
|46.670.212
|% 0,00
|
|ISFIN
|3,18
|90.729.339
|% 0,00
|
|IHYAY
|0,78
|7.185.717
|% 0,00
|
|ODAS
|3,66
|24.748.408
|% -0,54
|
|ULUUN
|6,85
|40.785.308
|% -1,01
|
|10:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0855
|8,0909
|% 1,04
|
|Euro
|9,6761
|9,6833
|% 0,80
|
|Sterlin
|11,0887
|11,1443
|% 0,75
|
|Frank
|8,7569
|8,8097
|% 1,23
|
|Riyal
|2,1543
|2,1651
|% 1,17
|
|10:04
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.763
|1.763
|-1,05
|
|Altın Gr.
|458
|458
|3,79
|
|Cumhuriyet
|3.004
|3.050
|8,00
|
|Tam
|2.989
|3.066
|6,69
|
|Yarım
|1.445
|1.483
|3,24
|
|Çeyrek
|725
|742
|1,62
|
|Gümüş.Ons
|25,79
|25,82
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,70
|6,71
|0,05
|
|B. Petrol
|67,19
|67,19
|0,25
|