***TBY* *HTTBT*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş
24.02.2022 11:31
***TBY******HTTBT*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporunu dayalı olarak hazırlanan Analist Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003991
BIST
14:481.838
En Yüksek
|Değişim
|: -8,81%
|| -177,71
|Açılış
|: 1.953
|
|Önceki Kapanış
|: 2.016
|
1.953
En Düşük
1.827
14:4814,4536
En Yüksek
|Değişim
|: 4,61%
|| 0,6365
|Açılış
|: 14,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8500
|
14,4834
En Düşük
13,7709
14:4816,3158
En Yüksek
|Değişim
|: 4,20%
|| 0,6580
|Açılış
|: 16,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7000
|
16,4235
En Düşük
15,4856
14:48909,69
En Yüksek
|Değişim
|: 7,22%
|| 61,28
|Açılış
|: 909,69
|
|Önceki Kapanış
|: 848,41
|
918,70
En Düşük
846,82
BIST En Aktif Hisseler14:48
|ALKA
|17,63
|43.990.914
|% 8,83
|
|ULUUN
|6,62
|145.151.554
|% 6,43
|
|PETUN
|20,20
|41.529.105
|% 5,59
|
|HUNER
|2,54
|637.214.647
|% 4,96
|
|ISATR
|456.348,20
|456.348
|% 0,00
|
|OZGYO
|1,89
|18.297.043
|% -10,00
|
|SONME
|33,12
|2.107.019
|% -10,00
|
|ULKER
|14,76
|26.149.750
|% -10,00
|
|NUGYO
|4,77
|14.290.559
|% -10,00
|
|KORDS
|30,60
|77.542.494
|% -10,00
|
|EREGL
|28,12
|2.491.499.822
|% -7,56
|
|GARAN
|11,02
|1.473.990.435
|% -5,25
|
|THYAO
|25,28
|1.457.636.575
|% -9,97
|
|KRDMD
|10,59
|1.069.135.432
|% -9,64
|
|YKBNK
|3,55
|731.635.376
|% -9,44
|
|HUNER
|2,54
|637.214.647
|% 4,96
|
|YKBNK
|3,55
|731.635.376
|% -9,44
|
|GARAN
|11,02
|1.473.990.435
|% -5,25
|
|ODAS
|1,26
|157.787.207
|% -10,00
|
|EKGYO
|1,99
|213.283.236
|% -9,95
|
|14:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,4356
|14,4536
|% 4,61
|
|Euro
|16,1898
|16,3158
|% 4,20
|
|Sterlin
|19,1858
|19,2820
|% 2,84
|
|Frank
|15,5047
|15,5981
|% 3,46
|
|Riyal
|3,8201
|3,8393
|% 4,05
|
|14:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.969
|1.970
|60,31
|
|Altın Gr.
|909
|909
|60,85
|
|Cumhuriyet
|6.079
|6.170
|457,00
|
|Tam
|6.059
|6.220
|477,14
|
|Yarım
|2.929
|3.009
|230,80
|
|Çeyrek
|1.469
|1.504
|115,41
|
|Gümüş.Ons
|25,39
|25,42
|0,83
|
|Gümüş Gr.
|11,70
|11,71
|0,79
|
|B. Petrol
|101
|101
|7,01
|
Seans Raporu
14:48
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15:01XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -194, 38 kaybederek (% -8.65 ) 2, 053
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15:01
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse EREGL, GARAN, THYAO
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15:01XU100
Endeks 1, 838 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -8, 82 altında . İşlem hacmi 18, 864.00 milyon TL de
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14:56XU100
Endeks 1, 837 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -8, 9 altında . İşlem hacmi 18, 686.00 milyon TL de
-
14:51
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PGSUS, GUBRF, KOZAA