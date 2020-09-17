***TBY* *IZOCM*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.09.2020 13:39
***TBY******IZOCM*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzocam Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin II-27.2 sayılı "Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği" hükümleri çerçevesinde SPK dahilinde gerçekleştirdiği işleme ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875437
BIST
16:241.102
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -4,98
|Açılış
|: 1.106
|
|Önceki Kapanış
|: 1.107
|
1.108
En Düşük
1.100
16:247,5617
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0575
|Açılış
|: 7,5750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5240
|
7,5648
En Düşük
7,4825
16:248,9352
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,0677
|Açılış
|: 8,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8700
|
8,9386
En Düşük
8,8040
16:24470,64
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -2,38
|Açılış
|: 470,31
|
|Önceki Kapanış
|: 473,02
|
473,33
En Düşük
466,85
BIST En Aktif Hisseler16:24
|FMIZP
|111,10
|72.280.062
|% 10,00
|
|ISKUR
|467.500,00
|907.500
|% 10,00
|
|EMNIS
|17,07
|815.861
|% 9,99
|
|ARTI
|6,61
|1.447.689
|% 9,98
|
|KSTUR
|201,60
|1.651.306
|% 9,98
|
|DOBUR
|20,34
|249.570
|% -10,00
|
|PKENT
|971,10
|294.275
|% -10,00
|
|MERIT
|79,25
|1.278.148
|% -9,99
|
|TKURU
|439,10
|21.868.718
|% -9,98
|
|EKIZ
|10,47
|10.147.330
|% -9,97
|
|KRDMD
|3,13
|697.657.282
|% -1,26
|
|AVOD
|4,42
|528.688.017
|% 9,41
|
|PETKM
|4,31
|415.322.155
|% -0,92
|
|JANTS
|218,60
|334.848.090
|% 5,91
|
|GARAN
|6,66
|329.771.563
|% -0,75
|
|KRDMD
|3,13
|697.657.282
|% -1,26
|
|SKBNK
|1,55
|245.423.702
|% 2,65
|
|IHLAS
|1,06
|161.372.078
|% -2,75
|
|DOHOL
|2,25
|274.985.477
|% 1,81
|
|AVOD
|4,42
|528.688.017
|% 9,41
|
|16:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5590
|7,5617
|% 0,77
|
|Euro
|8,9256
|8,9352
|% 0,76
|
|Sterlin
|9,7038
|9,7524
|% -0,03
|
|Frank
|8,2626
|8,3124
|% 0,50
|
|Riyal
|2,0080
|2,0181
|% 0,63
|
|16:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.936
|1.937
|-22,50
|
|Altın Gr.
|470
|470
|-2,66
|
|Cumhuriyet
|3.119
|3.166
|-16,00
|
|Tam
|3.106
|3.184
|-13,33
|
|Yarım
|1.501
|1.540
|-6,45
|
|Çeyrek
|753
|770
|-3,23
|
|Gümüş.Ons
|26,43
|26,47
|-0,71
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,43
|-0,13
|
|B. Petrol
|42,01
|42,01
|-0,21
|
Seans Raporu
16:24
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16:39XU100
Endeks 1, 102 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 43 altında . İşlem hacmi 8, 642.00 milyon TL de
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16:39BRKSN
Yüzde -6.62 oranında düşüşle 6.07 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 717, 396 adet işlem
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16:38MARKA
Yüzde -3.52 oranında düşüşle 3.29 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 602, 467 adet işlem
-
16:36PETUN
Yüzde -4.72 oranında düşüşle 21.78 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 927, 814 adet işlem
-
16:35YAPRK
Yüzde -5.25 oranında düşüşle 24.90 lira fiyatla işlem gören hissede 362, 526 adet işlem