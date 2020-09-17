***TBY* *IZOCM*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TBY******IZOCM*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [IZOCM]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİzocam Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin II-27.2 sayılı "Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği" hükümleri çerçevesinde SPK dahilinde gerçekleştirdiği işleme ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875437BIST