***TBY* *KLSYN*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş
24.02.2022 11:28
***TBY******KLSYN*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
İlgili Şirketler [KLSYN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Koleksiyon Mobilya Sanayi A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporunu dayalı olarak hazırlanan Analist Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003988
BIST
13:161.853
En Yüksek
|Değişim
|: -8,11%
|| -163,53
|Açılış
|: 1.953
|
|Önceki Kapanış
|: 2.016
|
1.953
En Düşük
1.852
13:1614,2131
En Yüksek
|Değişim
|: 2,87%
|| 0,3960
|Açılış
|: 14,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8500
|
14,2389
En Düşük
13,7709
13:1616,0607
En Yüksek
|Değişim
|: 2,57%
|| 0,4029
|Açılış
|: 15,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7000
|
16,1342
En Düşük
15,4856
13:16896,42
En Yüksek
|Değişim
|: 5,66%
|| 48,01
|Açılış
|: 896,42
|
|Önceki Kapanış
|: 848,41
|
896,55
En Düşük
846,82
BIST En Aktif Hisseler13:15
|ALKA
|17,50
|32.312.371
|% 8,02
|
|ULUUN
|6,64
|102.475.901
|% 6,75
|
|PETUN
|20,34
|29.846.259
|% 6,33
|
|HUNER
|2,53
|513.295.828
|% 4,55
|
|VANGD
|4,35
|14.194.036
|% 1,87
|
|SAYAS
|27,90
|4.919.492
|% -10,00
|
|OZGYO
|1,89
|18.114.787
|% -10,00
|
|ATATP
|64,80
|18.176.674
|% -10,00
|
|PGSUS
|96,30
|148.565.480
|% -10,00
|
|IHAAS
|11,07
|2.422.678
|% -10,00
|
|EREGL
|29,02
|1.611.055.908
|% -4,60
|
|THYAO
|25,28
|1.446.145.450
|% -9,97
|
|GARAN
|11,17
|1.065.049.126
|% -3,96
|
|KRDMD
|10,80
|857.709.508
|% -7,85
|
|YKBNK
|3,59
|546.207.615
|% -8,42
|
|HUNER
|2,53
|513.295.828
|% 4,55
|
|YKBNK
|3,59
|546.207.615
|% -8,42
|
|EKGYO
|2,00
|207.364.309
|% -9,50
|
|ODAS
|1,27
|128.344.142
|% -9,29
|
|GARAN
|11,17
|1.065.049.126
|% -3,96
|
|13:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,2017
|14,2087
|% 2,83
|
|Euro
|15,9279
|16,0363
|% 2,42
|
|Sterlin
|19,0149
|19,1103
|% 1,92
|
|Frank
|15,3406
|15,4330
|% 2,36
|
|Riyal
|3,7735
|3,7924
|% 2,78
|
|13:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.969
|1.969
|59,50
|
|Altın Gr.
|894
|894
|45,68
|
|Cumhuriyet
|5.962
|6.052
|339,00
|
|Tam
|5.937
|6.087
|343,99
|
|Yarım
|2.869
|2.944
|166,39
|
|Çeyrek
|1.439
|1.472
|83,20
|
|Gümüş.Ons
|25,47
|25,49
|0,91
|
|Gümüş Gr.
|11,59
|11,60
|0,68
|
|B. Petrol
|101
|101
|7,27
|