***TBY* *OLMIP*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim
25.02.2020 17:43
***TBY******OLMIP*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler [OLMIP]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Açıklamalar
Olmuksan International Paper Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.'nin sermayesinin 82.102.500 TL'den 247.102.500 TL'ye artırılması kapsamında ihraç edilen 165.000.000 TL nominal değerli payların yeni pay alma haklarının kullanımı sonrası kalan ve Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satışa sunulan 48.688,143 TL nominal değerli payların %5'inden fazlasını alan gerçek/tüzel kişiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Bildirim İçeriği
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Adı veya Unvanı Satın Alınan Nominal Tutar (TL) Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%) Faaliyet Konusu Faaliyet Gösterdiği Ülke Sermaye Piyasası Aracının Alım Amacı
I.P. Container Holdings (Spain), S.L. 48.688 % 99,9997 Tüzel Kişi İspanya Kendi Nam ve Hesabına
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821490
BIST
18:00114.593
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -196,52
|Açılış
|: 115.626
|
|Önceki Kapanış
|: 114.789
|
115.992
En Düşük
113.850
18:006,1435
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0298
|Açılış
|: 6,1290
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1590
|
6,1580
En Düşük
6,0709
18:006,6604
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0229
|Açılış
|: 6,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6670
|
6,6813
En Düşük
6,5938
18:00325,49
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,68
|Açılış
|: 325,63
|
|Önceki Kapanış
|: 326,17
|
327,88
En Düşük
319,39
BIST En Aktif Hisseler
|ALGYO
|17,66
|229.447.835
|% 19,98
|
|HATEK
|10,12
|42.386.509
|% 19,91
|
|ALCAR
|63,80
|27.532.380
|% 15,37
|
|BURCE
|7,07
|3.773.545
|% 14,96
|
|OYAYO
|2,56
|36.162.106
|% 14,80
|
|TURGG
|49,26
|5.109.349
|% -6,88
|
|JANTS
|60,50
|9.627.903
|% -6,64
|
|TKNSA
|7,27
|104.980.769
|% -6,56
|
|GYHOL
|24,10
|1.374.203
|% -6,23
|
|SAFKR
|3,49
|1.839.149
|% -4,12
|
|THYAO
|13,54
|3.311.746.672
|% -2,31
|
|ASELS
|29,08
|1.400.556.703
|% 1,61
|
|KARSN
|1,94
|705.876.950
|% 4,30
|
|KRDMD
|2,83
|655.471.377
|% 0,00
|
|ODAS
|2,19
|454.464.939
|% 0,46
|
|KARSN
|1,94
|705.876.950
|% 4,30
|
|THYAO
|13,54
|3.311.746.672
|% -2,31
|
|KRDMD
|2,83
|655.471.377
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,31
|268.370.247
|% 5,65
|
|ODAS
|2,19
|454.464.939
|% 0,46
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9331
|7,9729
|% 0,67
|
|Frank
|6,2418
|6,2794
|% 0,31
|
|Riyal
|1,6288
|1,6370
|% 0,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.650
|1.651
|-9,10
|
|Altın Gr.
|326
|326
|-0,13
|
|Cumhuriyet
|2.161
|2.194
|-41,00
|
|Tam
|2.143
|2.197
|-56,36
|
|Yarım
|1.036
|1.063
|-27,27
|
|Çeyrek
|520
|531
|-13,63
|
|Gümüş.Ons
|18,33
|18,37
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|3,62
|3,63
|-0,04
|
|B. Petrol
|55,27
|55,27
|-0,50
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:59KARSN
Yüzde 6.99 oranında artışla 1.99 lira fiyatla işlem gören hissede 332, 864, 199 adet işlem
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -44, 44 kaybederek (% -0.04 ) 108, 387
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BALAT, EPLAS, BJKAS, YONGA, KRSAN
-
17:58
OYLUM, DOBUR, GSRAY değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:58
TURGG, YBTAS, ALGYO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında