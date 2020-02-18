GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***TBY* *OLMIP*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

18.02.2020 14:19
GÜNCEL HABERLER



***TBY******OLMIP*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler [OLMIP]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18/02/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

              Sermaye  Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'nin (II-15.1) 12. Maddesinin 1.  Fıkrası Gereğince Yapılan Açıklamadır.
OLMUKSAN  INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin 82.102.500 TL olan  çıkarılmış sermayesinin 410.512.500 Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı  içerisinde, 165.000.000 TL nakit sermaye artırımı yapılması yoluyla, %200,97  oranında artırılarak 247.102.500 TL'ye yükseltilmesine ilişkin başvurunun  onaylandığı Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.01.2020 tarih ve 2020/8 sayılı SPK  Bülteninde duyurulmuştu.
17.02.2020 tarihinde OLMIP payları  ile ilgili olarak, şirketin ana ortağı olan I.P.Container Holdings (Spain)  S.L. rüçhan haklarının tümünü kullanarak bedelli arttrım sürecine  katılmıştır.
Bu işlemle  birlikte I.P. Container Holdings Spain (S.L.)'nin Olmuksan International  Paper Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sermayesindeki payları 17.02.2020  tarihi itibariyle % 95,32 olmuştur.
İşlemin  detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.
    İşlem Tarihi
    T-1 Gününde Şirket Sermayesinde Sahip Olunan  Paylar Nominal Tutar (TL)
      T Gününde Şirket Sermayesinde Sahip Olunan Paylar
Nominal Tutar (TL)
    T-1 Gününde Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi  İçindeki Payı (%)
    T Gününde Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki  Payı (%)
    T-1 Günündeki Şirket Sermayesi (TL)
    T Günündeki Şirket Sermayesi (TL)

    17.02.2020
    76.329.376,11
    229.727.225,66
    87,25%
    95,32%
    87.481.294
    241.004.563


       
I.P. Container Holdings (Spain),  S.L.






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819849


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
15:30120.140
Değişim :  -0,54% |  -651,88
Açılış :  120.451  
Önceki Kapanış :  120.792  
En Yüksek
120.451 En Düşük
119.528
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BOSSA 12,42 52.007.187 % 17,17  
TSPOR 6,31 367.538.786 % 12,88  
YESIL 15,23 34.818.418 % 10,84  
HALKS 2,75 140.742 % 10,00  
OSMEN 8,78 88.796 % 9,75  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8847 7,9242 % 0,61  
Frank 6,1590 6,1961 % 0,35  
Riyal 1,6130 1,6210 % 0,37  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.587 1.587 5,86  
Altın Gr. 310 310 2,35  
Cumhuriyet 2.051 2.082 14,00  
Tam 2.042 2.094 13,61  
Yarım 987 1.013 6,58  
Çeyrek 495 506 3,29  
Gümüş.Ons 17,85 17,89 0,10  
Gümüş Gr. 3,48 3,49 0,03  
B. Petrol 56,48 56,48 -1,19  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru