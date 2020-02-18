***TBY* *OLMIP*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TBY******OLMIP*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [OLMIP]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi18/02/2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'nin (II-15.1) 12. Maddesinin 1. Fıkrası Gereğince Yapılan Açıklamadır.OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin 82.102.500 TL olan çıkarılmış sermayesinin 410.512.500 Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 165.000.000 TL nakit sermaye artırımı yapılması yoluyla, %200,97 oranında artırılarak 247.102.500 TL'ye yükseltilmesine ilişkin başvurunun onaylandığı Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.01.2020 tarih ve 2020/8 sayılı SPK Bülteninde duyurulmuştu.17.02.2020 tarihinde OLMIP payları ile ilgili olarak, şirketin ana ortağı olan I.P.Container Holdings (Spain) S.L. rüçhan haklarının tümünü kullanarak bedelli arttrım sürecine katılmıştır.Bu işlemle birlikte I.P. Container Holdings Spain (S.L.)'nin Olmuksan International Paper Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sermayesindeki payları 17.02.2020 tarihi itibariyle % 95,32 olmuştur.İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.İşlem TarihiT-1 Gününde Şirket Sermayesinde Sahip Olunan Paylar Nominal Tutar (TL)T Gününde Şirket Sermayesinde Sahip Olunan PaylarNominal Tutar (TL)T-1 Gününde Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%)T Gününde Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%)T-1 Günündeki Şirket Sermayesi (TL)T Günündeki Şirket Sermayesi (TL)17.02.202076.329.376,11229.727.225,6687,25%95,32%87.481.294241.004.563I.P. Container Holdings (Spain), S.L.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819849BIST