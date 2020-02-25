***TBY* *OLMIP*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.02.2020 17:01
***TBY******OLMIP*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [OLMIP]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.02.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye artırımına aracılık ettiğimiz Olmuksan International Paper Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 25 – 26 Şubat 2020 tarihlerinde 2 işgünü süre ile Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada satışa sunulan ve rüçhan haklarının kullanılmasının ardından kalan 48.688,143 TL nominal değerli payın tamamının satışı bugün tamamlanmıştır.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821470
BIST
17:00114.928
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 138,52
|Açılış
|: 115.626
|
|Önceki Kapanış
|: 114.789
|
115.992
En Düşük
113.850
17:006,1341
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0204
|Açılış
|: 6,1420
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1590
|
6,1580
En Düşük
6,0709
17:006,6517
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0142
|Açılış
|: 6,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6670
|
6,6813
En Düşük
6,5938
17:00325,89
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,28
|Açılış
|: 325,89
|
|Önceki Kapanış
|: 326,17
|
327,88
En Düşük
319,39
BIST En Aktif Hisseler
|HATEK
|10,12
|41.178.703
|% 19,91
|
|ALGYO
|16,99
|182.131.437
|% 15,43
|
|BURCE
|7,07
|3.621.236
|% 14,96
|
|OYAYO
|2,56
|36.015.510
|% 14,80
|
|GSRAY
|4,09
|139.602.327
|% 13,61
|
|BMELK
|1,26
|8.815
|% -10,00
|
|YBTAS
|5.091,10
|811.713
|% -10,00
|
|TURGG
|49,22
|4.768.423
|% -6,96
|
|GYHOL
|24,00
|805.491
|% -6,61
|
|JANTS
|60,70
|8.981.294
|% -6,33
|
|THYAO
|13,67
|2.989.759.255
|% -1,37
|
|ASELS
|29,28
|1.289.130.911
|% 2,31
|
|KRDMD
|2,84
|608.930.837
|% 0,35
|
|KARSN
|2,03
|556.377.563
|% 9,14
|
|ODAS
|2,20
|411.924.079
|% 0,92
|
|KARSN
|2,03
|556.377.563
|% 9,14
|
|THYAO
|13,67
|2.989.759.255
|% -1,37
|
|KRDMD
|2,84
|608.930.837
|% 0,35
|
|ODAS
|2,20
|411.924.079
|% 0,92
|
|IHLGM
|1,31
|214.152.502
|% 5,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9423
|7,9821
|% 0,79
|
|Frank
|6,2559
|6,2936
|% 0,53
|
|Riyal
|1,6319
|1,6400
|% 0,41
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.650
|1.650
|-9,23
|
|Altın Gr.
|326
|326
|0,23
|
|Cumhuriyet
|2.166
|2.198
|-37,00
|
|Tam
|2.154
|2.208
|-45,13
|
|Yarım
|1.041
|1.068
|-21,84
|
|Çeyrek
|522
|534
|-10,91
|
|Gümüş.Ons
|18,34
|18,39
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|3,63
|3,64
|-0,03
|
|B. Petrol
|55,76
|55,76
|-0,01
|
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