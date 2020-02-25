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***TBY* *OLMIP*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

25.02.2020 17:01
GÜNCEL HABERLER



***TBY******OLMIP*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.02.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

         Sermaye artırımına aracılık ettiğimiz  Olmuksan International Paper Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 25 – 26 Şubat  2020 tarihlerinde 2 işgünü süre ile Borsa İstanbul A.Ş.  Birincil Piyasada satışa sunulan ve rüçhan haklarının  kullanılmasının ardından kalan 48.688,143 TL nominal değerli payın  tamamının satışı bugün tamamlanmıştır.

 
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821470


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BURCE 7,07 3.621.236 % 14,96  
OYAYO 2,56 36.015.510 % 14,80  
GSRAY 4,09 139.602.327 % 13,61  
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Riyal 1,6319 1,6400 % 0,41  
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Altın Gr. 326 326 0,23  
Cumhuriyet 2.166 2.198 -37,00  
Tam 2.154 2.208 -45,13  
Yarım 1.041 1.068 -21,84  
Çeyrek 522 534 -10,91  
Gümüş.Ons 18,34 18,39 -0,28  
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