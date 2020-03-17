***TBY* *OLMIP*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
17.03.2020 17:22
***TBY******OLMIP*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
İlgili Şirketler [OLMIP]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Tebliği'nin 11'inci maddesi uyarınca yapılan açıklamadır.
17.03.2020 tarihinde OLMIP payları ile ilgili olarak 3,10 TL ortalama birim fiyat üzerinden 270.000 adet alış işlemi I.P.Container Holdings Spain S.L. tarafından gerçekleştirilmiştir.
Bu işlemler ile birlikte I.P. Container Holdings Spain S.L.'nin Olmuksan International Paper Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sermayesindeki payları 17.03.2020 tarihi itibariyle % 93,56 olmuştur.
İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
17/03/2020 270.000 0 270.000 230.930.276 231.200.276 % 93,46 % 93,46 % 93,56 % 93,56
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830115
BIST
17:0785.674
En Yüksek
|Değişim
|: -2,52%
|| -2.213,95
|Açılış
|: 88.923
|
|Önceki Kapanış
|: 87.888
|
88.949
En Düşük
81.936
17:076,4496
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0217
|Açılış
|: 6,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4140
|
6,4951
En Düşük
6,4177
17:077,0935
En Yüksek
|Değişim
|: -1,38%
|| -0,0994
|Açılış
|: 7,1120
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1350
|
7,2016
En Düşük
7,0901
17:07312,21
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -1,23
|Açılış
|: 312,21
|
|Önceki Kapanış
|: 313,44
|
314,24
En Düşük
305,13
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|3,30
|37.332.305
|% 10,00
|
|EGCEY
|0,40
|71.400
|% 8,11
|
|VESBE
|15,99
|4.182.787
|% 7,82
|
|KARTN
|288,80
|8.186.873
|% 5,83
|
|ISYAT
|2,37
|42.013.466
|% 5,33
|
|IHYAY
|0,54
|19.603.829
|% -10,00
|
|TURGG
|32,40
|384.044
|% -10,00
|
|CRFSA
|4,86
|2.444.942
|% -10,00
|
|MAVI
|34,02
|3.330.599
|% -10,00
|
|KRTEK
|1,35
|603.670
|% -10,00
|
|ASELS
|21,72
|1.159.478.050
|% -5,24
|
|THYAO
|7,89
|928.806.119
|% -4,13
|
|GARAN
|8,26
|704.605.131
|% 0,85
|
|YKBNK
|2,00
|313.030.703
|% -1,48
|
|AKBNK
|5,96
|290.699.703
|% -0,17
|
|YKBNK
|2,00
|313.030.703
|% -1,48
|
|THYAO
|7,89
|928.806.119
|% -4,13
|
|IHLGM
|0,78
|90.243.585
|% -9,30
|
|ODAS
|1,16
|124.531.974
|% -7,20
|
|EKGYO
|1,10
|107.389.175
|% -2,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7767
|7,8157
|% -1,19
|
|Frank
|6,7062
|6,7466
|% -0,88
|
|Riyal
|1,7177
|1,7264
|% 0,55
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.502
|1.503
|-12,46
|
|Altın Gr.
|311
|311
|-2,72
|
|Cumhuriyet
|2.077
|2.108
|40,00
|
|Tam
|2.066
|2.119
|35,86
|
|Yarım
|999
|1.025
|17,34
|
|Çeyrek
|501
|512
|8,68
|
|Gümüş.Ons
|12,59
|12,62
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|2,58
|2,59
|-0,09
|
|B. Petrol
|29,33
|29,33
|-0,72
|