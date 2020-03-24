TBY* *OLMIP*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi

BIST En Aktif Hisseler
|YBTAS
|4.892,80
|111.581
|% 10,00
|KUYAS
|1,10
|7.309.267
|% 10,00
|TATGD
|5,83
|11.484.540
|% 10,00
|PNSUT
|10,12
|26.840.833
|% 10,00
|HALKS
|2,42
|100.429
|% 10,00
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,5340
|7,5717
|% -0,23
|Frank
|6,5300
|6,5693
|% -1,60
|Riyal
|1,7091
|1,7177
|% -1,90
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.628
|1.629
|75,19
|Altın Gr.
|336
|338
|10,34
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|Gümüş.Ons
|14,28
|14,31
|1,02
|Gümüş Gr.
|2,94
|2,95
|0,15
|B. Petrol
|27,34
|27,34
|0,31
Seans Raporu
- 17:58XU030 BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 6172, 08 artarak (% 6.09 ) 107, 582
- 17:58XU100 Endeks 89, 402 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 6, 12 üstünde . İşlem hacmi 8, 462.00 milyon TL de
- 17:58DGGYO Yüzde 9.24 oranında artışla 3.31 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 146, 234 adet işlem
- 17:57YAYLA Yüzde 9.35 oranında artışla 1.17 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 547, 785 adet işlem
- 17:56TKNSA Yüzde 9.95 oranında artışla 4.42 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 001, 722 adet işlem