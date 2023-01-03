***TBY* *SOKE*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş
03.01.2023 19:36
***TBY******SOKE*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Türkçe
Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Söke Değirmencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1092884
BIST
18:055.627
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -34,53
|Açılış
|: 5.698
|
|Önceki Kapanış
|: 5.661
|
5.705
En Düşük
5.610
18:0518,7286
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0156
|Açılış
|: 85,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 85,9100
|
18,7607
En Düşük
18,6435
18:0519,7741
En Yüksek
|Değişim
|: -0,94%
|| -0,1869
|Açılış
|: 8,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1500
|
20,1228
En Düşük
19,7228
18:0514,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,03
|Açılış
|: 14,47
|
|Önceki Kapanış
|: 14,44
|
14,80
En Düşük
14,37
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BMSTL
|45,78
|249.719.315
|% 10,00
|
|ADEL
|123,20
|76.091.277
|% 10,00
|
|BFREN
|4.755,30
|42.750.243
|% 10,00
|
|BRKO
|5,50
|3.260.056
|% 10,00
|
|AHGAZ
|96,35
|2.193.308.866
|% 9,99
|
|ULUFA
|9,00
|56.938.750
|% -10,00
|
|MARTI
|6,75
|39.937.689
|% -10,00
|
|SAMAT
|19,12
|94.760.110
|% -9,98
|
|EDIP
|11,81
|52.132.264
|% -9,98
|
|SANEL
|22,66
|55.514.000
|% -9,94
|
|EREGL
|42,24
|11.466.523.341
|% -1,26
|
|THYAO
|147,40
|10.925.716.712
|% 0,41
|
|KRDMD
|18,81
|9.221.462.244
|% 1,57
|
|ASELS
|69,10
|8.940.408.395
|% 6,97
|
|EKGYO
|9,42
|8.598.179.592
|% -0,84
|
|EKGYO
|9,42
|8.598.179.592
|% -0,84
|
|KRDMD
|18,81
|9.221.462.244
|% 1,57
|
|PETKM
|20,48
|6.992.769.481
|% 0,20
|
|YKBNK
|11,73
|3.553.385.374
|% -2,09
|
|EREGL
|42,24
|11.466.523.341
|% -1,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7256
|18,7286
|% 0,08
|
|Euro
|19,7611
|19,7741
|% -0,94
|
|Sterlin
|22,3759
|22,4881
|% -0,46
|
|Frank
|19,8906
|20,0105
|% -1,35
|
|Riyal
|4,9673
|4,9922
|% 0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.830
|1.830
|5,91
|
|Altın Gr.
|1.104
|1.104
|6,25
|
|Cumhuriyet
|7.471
|7.584
|61,00
|
|Tam
|7.481
|7.556
|47,00
|
|Yarım
|3.623
|3.693
|22,00
|
|Çeyrek
|1.817
|1.847
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|24,03
|24,07
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|14,56
|14,58
|0,14
|
|B. Petrol
|84,77
|84,77
|-1,14
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