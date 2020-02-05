***TBY*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***TBY*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler28.793.895 28.406.568 -483.581 -50.558 14.783.257 10.788.716 20.054.161 102.292.458 102.292.458Transferler2.363.891 17.690.270 -20.054.161 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-166.488 -42.914 31.584.161 31.374.759 31.374.759Dönem Karı (Zararı)31.584.161 31.584.161 31.584.161Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-166.488 -42.914 -209.402 -209.402Kar Payları15 -16.214.671 -16.214.671 -16.214.671Dönem Sonu Bakiyeler15 28.793.895 28.406.568 -650.069 -93.472 17.147.148 12.264.315 31.584.161 117.452.546 117.452.546Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler28.793.895 28.406.568 -650.069 -93.472 17.147.148 12.264.315 31.584.161 117.452.546 117.452.546Transferler1.728.923 29.855.238 -31.584.161Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-202.148 59.769 32.255.696 32.113.317 32.113.317Dönem Karı (Zararı)32.255.696 32.255.696 32.255.696Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-202.148 59.769 -142.379 -142.379Kar Payları15 -17.000.000 -17.000.000 -17.000.000Dönem Sonu Bakiyeler28.793.895 28.406.568 -852.217 -33.703 18.876.071 25.119.553 32.255.696 132.565.863 132.565.863Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI60.398.489 79.067.425Dönem Karı (Zararı)32.255.696 31.584.161Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)32.255.696 31.584.161Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler18.180.488 34.711.549Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler17 2.383.388 1.400.509Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler4.962.854 7.695.916Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler4.702.736 7.341.199Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler260.118 253.150Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler0 101.567Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler4.586.775 15.324.675Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-4.294.756 -4.856.925Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler8.881.531 20.181.600Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-2.102.771 1.775.870Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-500.664 -126.086İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler-500.664 -126.086Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler8.850.906 8.640.665İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler24.287.333 26.388.004Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8.967.160 36.382.192İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-7.812 -54.683İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)8.974.972 36.436.875Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler13.162.561 -10.830.675İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.361.145İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)14.523.706 -10.830.675Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili DüzeltmelerPeşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)101.277 -1.029.180Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3.846.648 743.492İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)721.264 97.871İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)3.125.384 645.621Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili DüzeltmelerFaaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-292.358 1.434.318İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-292.358 1.434.318İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.497.955 -312.143Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-52.116 0Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-1.445.839 -312.143Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları74.723.517 92.683.714Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-7.278.987 -3.814.555Vergi İadeleri (Ödemeleri)-6.878.179 -9.801.734Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-167.862 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-2.967.158 -1.572.977Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri-2.967.158 -1.519.199Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri10 -1.044.033 -1.012.637Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri11 -1.923.125 -506.562Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit ÇıkışlarıMaddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit ÇıkışlarıDiğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-53.778FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-58.219.199 -78.442.589Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri8.468.246.504 20.379.982.000Kredilerden Nakit Girişleri8.468.246.504 20.379.982.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-8.504.666.504 -20.425.862.000Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-8.504.666.504 -20.425.862.000Ödenen Temettüler-17.000.000 -16.214.671Ödenen Faiz-9.094.003 -21.204.842Alınan Faiz4.294.804 4.856.924YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-787.868 -948.141Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi2.102.771 -1.775.870NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.314.903 -2.724.011DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 2.050.563 4.774.574DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 3.365.466 2.050.563Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 17.835.294 63.485.371Finansal YatırımlarGerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarTicari Alacaklar7 126.216.132 135.183.292İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar22 340.864 333.052İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar125.875.268 134.850.240Finans Sektörü Faaliyetlerinden AlacaklarDiğer AlacaklarMüşteri Sözleşmelerinden Doğan VarlıklarPeşin Ödenmiş Giderler14 1.360.694 1.389.995İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler1.360.694 1.389.995Diğer Dönen Varlıklar14 77.000 80.583İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar22 77.000 80.583ARA TOPLAM145.489.120 200.139.241TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR145.489.120 200.139.241DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 2 2Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar2 2Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar5 2 2Diğer Alacaklar8 17.918.063 31.858.000İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar17.918.063 31.858.000Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar9 6.056.336 5.530.187Maddi Duran Varlıklar10 1.931.714 1.872.763Tesis, Makine ve Cihazlar1.764.923 1.714.863Mobilya ve Demirbaşlar29.394 32.819Diğer Maddi Duran Varlıklar137.397 125.081Kullanım Hakkı Varlıkları10 1.320.183 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 2.543.910 1.241.716Bilgisayar Yazılımları2.543.910 1.241.716Peşin Ödenmiş Giderler14 14.020 85.996İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler14.020 85.996Ertelenmiş Vergi Varlığı20 1.937.708 2.610.885TOPLAM DURAN VARLIKLAR31.721.936 43.199.549TOPLAM VARLIKLAR177.211.056 243.338.790KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 5.801.739 42.434.210İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalarİlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar5.801.739 42.434.210Banka Kredileri5.801.739 42.434.210Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımlarıİlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımlarıİlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli KısımlarıDiğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar7 6.768.929 2.922.281İlişkili Taraflara Ticari Borçlar1.283.189 561.925İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5.485.740 2.360.356Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Diğer Borçlar8 15.261.446 64.382.926İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar15.261.446 64.382.926Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü20 2.866.144 1.622.293Kısa Vadeli Karşılıklar5.688.695 9.183.528Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 4.508.522 7.864.837Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar12 1.180.173 1.318.691Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler14 1.698.146 1.279.795İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.698.146 1.279.795ARA TOPLAM38.085.099 121.825.033TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER38.085.099 121.825.033UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalarİlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalarİlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli BorçlanmalarDiğer Finansal YükümlülüklerTicari Borçlar210.358 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar210.358 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Diğer Borçlar1.402.227 0İlişkili Taraflara Diğer Borçlar697.870 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar704.357 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0Uzun Vadeli Karşılıklar4.947.509 4.061.211Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13 4.947.509 4.061.211Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER6.560.094 4.061.211TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER44.645.193 125.886.244ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar132.565.863 117.452.546Ödenmiş Sermaye15 28.793.895 28.793.895Sermaye Düzeltme Farkları15 28.406.568 28.406.568Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)15 -852.217 -650.069Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-852.217 -650.069Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-852.217 -650.069Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)15 -33.703 -93.472Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar-33.703 -93.472Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler15 18.876.071 17.147.148Diğer Kısıtlanmış Yedekler18.876.071 17.147.148Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları15 25.119.553 12.264.315Net Dönem Karı veya Zararı32.255.696 31.584.161TOPLAM ÖZKAYNAKLAR132.565.863 117.452.546TOPLAM KAYNAKLAR177.211.056 243.338.790Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 159.750.075 202.615.131Satışların Maliyeti16 -40.704.240 -75.991.640TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)119.045.835 126.623.491Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Gelirler0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0BRÜT KAR (ZARAR)119.045.835 126.623.491Genel Yönetim Giderleri17 -59.629.533 -55.051.240Pazarlama Giderleri17 -16.078.788 -20.657.661Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler209.609 30.701Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-84.532 -53.778ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)43.462.591 50.891.513Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar9 1.432.676 1.077.684FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)44.895.267 51.969.197Finansman Gelirleri18 7.138.903 13.384.882Finansman Giderleri19 -10.927.568 -25.129.253SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)41.106.602 40.224.826Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-8.850.906 -8.640.665Dönem Vergi (Gideri) Geliri20 -8.135.763 -9.361.640Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri20 -715.143 720.975SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)32.255.696 31.584.161DÖNEM KARI (ZARARI)32.255.696 31.584.161Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları32.255.696 31.584.161Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-202.148 -166.488Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-259.164 -213.446Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler57.016 46.958Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi57.016 46.958Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar59.769 -42.914Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar76.627 -55.018Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-16.858 12.104Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar, Vergi Etkisi-16.858 12.104DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-142.379 -209.402TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)32.113.317 31.374.759Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları32.113.317 31.374.759http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817253BIST