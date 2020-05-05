***TBY*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***TBY*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler28.793.895 28.406.568 -650.069 -93.472 17.147.148 12.264.315 31.584.161 117.452.546 117.452.546Transferler1.728.923 29.855.238 -31.584.161 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-202.148 59.769 32.255.696 32.113.317 32.113.317Dönem Karı (Zararı)32.255.696 32.255.696 32.255.696Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-202.148 59.769 0 -142.379 -142.379Sermaye AvansıKar Payları15 -17.000.000 -17.000.000 -17.000.000Dönem Sonu Bakiyeler28.793.895 28.406.568 -852.217 -33.703 18.876.071 25.119.553 32.255.696 132.565.863 132.565.863Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler28.793.895 28.406.568 -852.217 -33.703 18.876.071 25.119.553 32.255.696 132.565.863 132.565.863Transferler2.731.052 29.524.644 -32.255.696 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-4.591 0 15.632.025 15.627.434 15.627.434Dönem Karı (Zararı)15.632.025 15.632.025 15.632.025Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-4.591 0 0 -4.591 -4.591Kar Payları15 -28.750.213 -28.750.213 -28.750.213Dönem Sonu Bakiyeler28.793.895 28.406.568 -852.217 -38.294 21.607.123 25.893.984 15.632.025 119.443.084 119.443.084Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI57.241.688 -49.902.556Dönem Karı (Zararı)15.632.025 8.864.841Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)15.632.025 8.864.841Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler6.793.007 6.854.640Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler17 659.044 343.912Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler3.486.185 2.218.857Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler3.396.231 2.149.857Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler89.954 69.000Yeniden Yapılanma Karşılıkları (İptali) ile İlgili DüzeltmelerFaiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler103.217 2.316.497Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-536.076 -1.251.977Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler639.293 3.568.474Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-977.110 -1.067.877Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-766.458 546.607İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler-766.458 546.607Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler4.288.129 2.412.112Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 84.532Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 84.532İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler67.265.032 -46.935.079Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler48.358.616 -50.614.937İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-760.074 -1.069.236İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)49.118.690 -49.545.701Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler3.031.062 -13.540.608İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-38.150 12İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)3.069.212 -13.540.620Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)98.043 145.040Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-2.460.197 29.442.418 17.421.368Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları89.690.064 -31.215.598Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-811.837 -31.782Vergi İadeleri (Ödemeleri)-2.886.326 -1.655.175Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-28.750.213 -17.000.001YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-642.195 -109.658Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri-642.195 -109.658Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri-362.377 -16.731Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri-279.818 -92.927Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 0Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 0Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI5.678.613 55.680.892Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri1.524.343.491 2.746.084.000Kredilerden Nakit Girişleri1.524.343.491 2.746.084.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.518.543.492 -2.688.184.000Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.518.543.492 -2.688.184.000Ödenen Faiz-641.032 -3.465.028Alınan Faiz519.646 1.245.920YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)62.278.106 5.668.678Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi977.110 1.067.877NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)63.255.216 6.736.555DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3.365.466 2.050.563DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ66.620.682 8.787.118Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 77.612.551 17.835.294Ticari Alacaklar7 77.857.516 126.216.132İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar22 1.100.938 340.864İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar76.756.578 125.875.268Peşin Ödenmiş Giderler14 1.254.756 1.360.694İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler1.254.756 1.360.694Diğer Dönen Varlıklar109.347 77.000İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar22 78.607 77.000İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar22 30.740ARA TOPLAM156.834.170 145.489.120TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR156.834.170 145.489.120DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 2 2Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar2 2Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar2 2Diğer Alacaklar8 14.832.003 17.918.063İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar14.832.003 17.918.063Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar9 6.818.203 6.056.336Maddi Duran Varlıklar10 2.051.817 1.931.714Tesis, Makine ve Cihazlar1.898.184 1.764.923Mobilya ve Demirbaşlar25.813 29.394Diğer Maddi Duran Varlıklar127.820 137.397Kullanım Hakkı Varlıkları10 1.166.893 1.320.183Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 2.615.247 2.543.910Bilgisayar Yazılımları2.615.247 2.543.910Peşin Ödenmiş Giderler14 21.915 14.020İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler21.915 14.020Ertelenmiş Vergi Varlığı20 2.556.751 1.937.708TOPLAM DURAN VARLIKLAR30.062.831 31.721.936TOPLAM VARLIKLAR186.897.001 177.211.056KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 0 5.801.739İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 5.801.739Banka Kredileri0 5.801.739Ticari Borçlar7 4.308.732 6.768.929İlişkili Taraflara Ticari Borçlar22 982.216 1.283.189İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar3.326.516 5.485.740Diğer Borçlar8 12.818.888 15.261.446İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar12.818.888 15.261.446Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü20 4.886.989 2.866.144Kısa Vadeli Karşılıklar8.247.937 5.688.695Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 7.363.482 4.508.522Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar12 884.455 1.180.173Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler14 30.516.171 1.698.146İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler28.750.213İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.765.958 1.698.146ARA TOPLAM60.778.717 38.085.099TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER60.778.717 38.085.099UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar230.749 210.358İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar230.749 210.358Diğer Borçlar1.270.270 1.402.227İlişkili Taraflara Diğer Borçlar588.457 697.870İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar681.813 704.357Uzun Vadeli Karşılıklar5.174.181 4.947.509Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13 5.174.181 4.947.509TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER6.675.200 6.560.094TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER67.453.917 44.645.193ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar119.443.084 132.565.863Ödenmiş Sermaye15 28.793.895 28.793.895Sermaye Düzeltme Farkları15 28.406.568 28.406.568Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)15 -852.217 -852.217Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-852.217 -852.217Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-852.217 -852.217Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)15 -38.294 -33.703Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar-38.294 -33.703Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler15 21.607.123 18.876.071Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı4.593.172 4.593.172Yasal Yedekler17.013.951 14.282.899Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları15 25.893.984 25.119.553Net Dönem Karı veya Zararı15.632.025 32.255.696TOPLAM ÖZKAYNAKLAR119.443.084 132.565.863TOPLAM KAYNAKLAR186.897.001 177.211.056Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 44.965.989 45.608.345Satışların Maliyeti16 -4.221.373 -14.054.662TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)40.744.616 31.553.683Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0BRÜT KAR (ZARAR)40.744.616 31.553.683Genel Yönetim Giderleri17 -17.228.465 -14.473.988Pazarlama Giderleri17 -5.107.385 -4.447.023Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler11.463 84.932Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-84.532ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)18.420.229 12.633.072Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar9 766.458 385.405FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)19.186.687 13.018.477Finansman Gelirleri18 1.591.130 2.033.325Finansman Giderleri19 -857.663 -3.774.850SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)19.920.154 11.276.952Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-4.288.129 -2.412.112Dönem Vergi (Gideri) Geliri20 -4.907.171 -2.892.973Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri20 619.042 480.861SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)15.632.025 8.864.840DÖNEM KARI (ZARARI)15.632.025 8.864.840Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları15.632.025 8.864.840Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-4.591 -19.157Yabancı Para Çevrim FarklarıSatılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar-5.886 -24.560Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Satılmaya Hazır Finansal Varlıklarının Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)-5.886 -24.560Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler1.295 5.403Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar, Vergi Etkisi1.295 5.403DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-4.591 -19.157TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0Ana Ortaklık Payları15.627.434 8.845.683http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842592BIST