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***TBY*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

29.07.2020 15:06
GÜNCEL HABERLER



***TBY*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
28.793.895 28.406.568 -650.069 -93.472 17.147.148 12.264.315 31.584.161 117.452.546 117.452.546
Transferler
1.728.923 29.855.238 -31.584.161 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
9.045



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Önceki Kapanış :  1.153  
En Yüksek
1.160 En Düşük
1.130
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KRGYO 6,05 39.616.678 % 10,00  
BURVA 78,10 15.736.832 % 10,00  
QNBFB 80,90 54.660.431 % 9,99  
TKURU 49,12 1.299.126 % 9,99  
YONGA 28,64 233.369 % 9,98  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,9996 9,0448 % 0,70  
Frank 7,5540 7,5995 % 0,44  
Riyal 1,8516 1,8608 % 0,50  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.956 1.956 -2,26  
Altın Gr. 438 438 1,20  
Cumhuriyet 2.876 2.905 9,00  
Tam 2.963 2.987 9,30  
Yarım 1.438 1.458 4,50  
Çeyrek 721 730 2,20  
Gümüş.Ons 24,26 24,31 -0,12  
Gümüş Gr. 5,44 5,45 0,00  
B. Petrol 44,16 44,16 0,55  
Seans Raporu
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