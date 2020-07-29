***TBY*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor
29.07.2020 15:06
***TBY*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
28.793.895 28.406.568 -650.069 -93.472 17.147.148 12.264.315 31.584.161 117.452.546 117.452.546
Transferler
1.728.923 29.855.238 -31.584.161 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
9.045
15:011.141
En Yüksek
|Değişim
|: -1,00%
|| -11,51
|Açılış
|: 1.156
|
|Önceki Kapanış
|: 1.153
|
1.160
En Düşük
1.130
15:016,9750
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0411
|Açılış
|: 7,0610
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0550
|
6,9810
En Düşük
6,9132
15:018,2050
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,0695
|Açılış
|: 8,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2200
|
8,2148
En Düşük
8,1145
15:01438,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 1,20
|Açılış
|: 438,07
|
|Önceki Kapanış
|: 436,87
|
438,83
En Düşük
434,66
BIST En Aktif Hisseler
|KRGYO
|6,05
|39.616.678
|% 10,00
|
|BURVA
|78,10
|15.736.832
|% 10,00
|
|QNBFB
|80,90
|54.660.431
|% 9,99
|
|TKURU
|49,12
|1.299.126
|% 9,99
|
|YONGA
|28,64
|233.369
|% 9,98
|
|NIBAS
|16,73
|6.263.386
|% -9,96
|
|POLTK
|149,20
|701.983
|% -9,96
|
|UZERB
|4,04
|124.820
|% -9,82
|
|EGCEY
|0,93
|371.491
|% -8,82
|
|BMELK
|6,22
|14.925
|% -8,39
|
|EKGYO
|2,20
|882.774.018
|% -0,90
|
|IHLGM
|1,69
|282.906.735
|% 0,60
|
|VAKBN
|4,41
|268.217.060
|% -2,22
|
|TKFEN
|15,04
|207.911.308
|% -3,53
|
|ODAS
|2,51
|201.994.870
|% -0,40
|
|EKGYO
|2,20
|882.774.018
|% -0,90
|
|IHLGM
|1,69
|282.906.735
|% 0,60
|
|IHYAY
|1,41
|115.334.460
|% 8,46
|
|ODAS
|2,51
|201.994.870
|% -0,40
|
|ADESE
|2,13
|148.633.464
|% 2,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,9996
|9,0448
|% 0,70
|
|Frank
|7,5540
|7,5995
|% 0,44
|
|Riyal
|1,8516
|1,8608
|% 0,50
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.956
|1.956
|-2,26
|
|Altın Gr.
|438
|438
|1,20
|
|Cumhuriyet
|2.876
|2.905
|9,00
|
|Tam
|2.963
|2.987
|9,30
|
|Yarım
|1.438
|1.458
|4,50
|
|Çeyrek
|721
|730
|2,20
|
|Gümüş.Ons
|24,26
|24,31
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|5,44
|5,45
|0,00
|
|B. Petrol
|44,16
|44,16
|0,55
|