***TBY*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***TBY*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-206.060.023 61.477.197Dönem Karı (Zararı)82.890.632 32.255.696Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)82.890.632 32.255.696Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler31.831.525 18.180.488Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler17 2.487.737 2.383.388Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler13.174.593 4.962.854Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12.506.640 4.702.736Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 667.953 260.118Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili DüzeltmelerFaiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler956.119 4.586.775Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler18 -6.842.774 -4.294.756Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler19 7.798.893 8.881.531Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-3.447.073 -2.102.771Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-3.960.072 -500.664İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler9 -3.960.072 -500.664Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler20 22.620.221 8.850.906İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-296.456.445 25.366.041Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-1Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-59.734.842 8.967.160İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-56.547 -7.812İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-59.678.295 8.974.972Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-239.315.776 13.162.561İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.997.265 -1.361.145İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-237.318.511 14.523.706Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-530.732 101.277Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-695.319 3.846.648İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-164.634 721.264İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-530.685 3.125.384Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.710.289 786.350İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-315.463İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)3.025.752 786.350İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.109.936 -1.497.955Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-46.354 -52.116Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)1.156.290 -1.445.839Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-181.734.288 75.802.225Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-4.425.713 -7.278.987Vergi İadeleri (Ödemeleri)-19.406.606 -6.878.179Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-493.416 -167.862YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-3.928.057 -2.967.158Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri-3.928.057 -2.967.158Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri10 -1.375.970 -1.044.033Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri11 -2.552.087 -1.923.125Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI261.217.479 -59.297.907Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri9.867.644.492 8.468.246.504Kredilerden Nakit Girişleri9.867.644.492 8.468.246.504Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-9.576.316.492 -8.504.666.504Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-9.576.316.492 -8.504.666.504Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-935.548 -1.078.708Ödenen Temettüler-28.750.213 -17.000.000Ödenen Faiz-7.240.462 -9.094.003Alınan Faiz6.815.702 4.294.804YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)51.229.399 -787.868Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi3.447.073 2.102.771NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)54.676.472 1.314.903DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 3.365.466 2.050.563DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 58.041.938 3.365.466Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler28.793.895 28.406.568 -650.069 -93.472 17.147.148 12.264.315 31.584.161 117.452.546 117.452.546Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler1.728.923 29.855.238 -31.584.161 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-202.148 59.769 32.255.696 32.113.317 32.113.317Dönem Karı (Zararı)32.255.696 32.255.696 32.255.696Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-202.148 59.769 -142.379 -142.379Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları15 -17.000.000 -17.000.000 -17.000.000Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler28.793.895 28.406.568 -852.217 -33.703 18.876.071 25.119.553 32.255.696 132.565.863 132.565.863Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler28.793.895 28.406.568 -852.217 -33.703 18.876.071 25.119.553 32.255.696 132.565.863 132.565.863Transferler2.731.052 29.524.644 -32.255.696 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-524.182 -1.801 82.890.632 82.364.649 82.364.649Dönem Karı (Zararı)82.890.632 82.890.632 82.890.632Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-524.182 -1.801 -525.983 -525.983Kar Payları15 -28.750.213 -28.750.213 -28.750.213Dönem Sonu Bakiyeler28.793.895 28.406.568 -1.376.399 -35.504 21.607.123 25.893.984 82.890.632 186.180.299 186.180.299Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 61.888.712 17.835.294Ticari Alacaklar7 185.950.974 126.216.132İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar22 397.411 340.864İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar185.553.563 125.875.268Peşin Ödenmiş Giderler14 1.902.174 1.360.694İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler1.902.174 1.360.694Diğer Dönen Varlıklar14 0 77.000İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar22 0 77.000ARA TOPLAM249.741.860 145.489.120TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR249.741.860 145.489.120DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 3 2Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar3 2Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar3 2Diğer Alacaklar8 256.676.894 17.918.063İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar256.676.894 17.918.063Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar9 9.983.841 6.056.336Maddi Duran Varlıklar10 2.439.636 1.931.714Tesis, Makine ve Cihazlar10 1.990.682 1.764.923Mobilya ve Demirbaşlar167.654 29.394Diğer Maddi Duran Varlıklar281.300 137.397Kullanım Hakkı Varlıkları1.190.229 1.320.183Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 4.163.207 2.543.910Bilgisayar Yazılımları4.163.207 2.543.910Peşin Ödenmiş Giderler14 3.272 14.020İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler3.272 14.020Ertelenmiş Vergi Varlığı20 3.703.321 1.937.708TOPLAM DURAN VARLIKLAR278.160.403 31.721.936TOPLAM VARLIKLAR527.902.263 177.211.056KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 297.688.170 5.801.739İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar297.688.170 5.801.739Banka Kredileri297.688.170 5.801.739Ticari Borçlar7 6.073.610 6.768.929İlişkili Taraflara Ticari Borçlar22 1.118.555 1.283.189İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar4.955.055 5.485.740Diğer Borçlar8 6.712.547 15.261.446İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6.712.547 15.261.446Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü20 7.722.018 2.866.144Kısa Vadeli Karşılıklar13.662.147 5.688.695Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 12.264.379 4.508.522Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar12 1.397.768 1.180.173Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler2.843.413 1.698.146İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler14 2.843.413 1.698.146ARA TOPLAM334.701.905 38.085.099TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER334.701.905 38.085.099UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar210.358İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar210.358Diğer Borçlar1.297.122 1.402.227İlişkili Taraflara Diğer Borçlar22 999.772 697.870İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar297.350 704.357Uzun Vadeli Karşılıklar13 5.722.937 4.947.509Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar5.722.937 4.947.509TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER7.020.059 6.560.094TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER341.721.964 44.645.193ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar186.180.299 132.565.863Ödenmiş Sermaye15 28.793.895 28.793.895Sermaye Düzeltme Farkları15 28.406.568 28.406.568Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-1.376.399 -852.217Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.376.399 -852.217Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.376.399 -852.217Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)15 -35.504 -33.703Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar-35.504 -33.703Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler15 21.607.123 18.876.071Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı4.593.172 4.593.172Yasal Yedekler17.013.951 14.282.899Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları15 25.893.984 25.119.553Net Dönem Karı veya Zararı82.890.632 32.255.696TOPLAM ÖZKAYNAKLAR186.180.299 132.565.863TOPLAM KAYNAKLAR527.902.263 177.211.056Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 221.384.070 159.750.075Satışların Maliyeti16 -23.383.653 -40.704.240TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)198.000.417 119.045.835BRÜT KAR (ZARAR)198.000.417 119.045.835Genel Yönetim Giderleri17 -71.950.796 -59.629.533Pazarlama Giderleri17 -26.171.931 -16.078.788Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler80.090 209.609Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-273 -84.532ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)99.957.507 43.462.591Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar9 3.960.072 1.432.676FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)103.917.579 44.895.267Finansman Gelirleri18 11.490.196 7.138.903Finansman Giderleri19 -9.896.922 -10.927.568SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)105.510.853 41.106.602Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-22.620.221 -8.850.906Dönem Vergi (Gideri) Geliri20 -24.262.479 -8.135.763Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri20 1.642.258 -715.143SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)82.890.632 32.255.696DÖNEM KARI (ZARARI)82.890.632 32.255.696Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları82.890.632 32.255.696Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-524.182 -202.148Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-672.026 -259.164Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler147.844 57.016Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi147.844 57.016Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-1.801 59.769Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar-2.309 76.627Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler508 -16.858Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar, Vergi Etkisi508 -16.858DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-525.983 -142.379TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)82.364.649 32.113.317Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları82.364.649 32.113.317http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907899BIST