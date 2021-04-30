***TBY*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor
30.04.2021 19:20
***TBY*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
28.793.895 28.406.568 -852.217 -33.703 18.876.071 25.119.553 32.255.696 132.565.863 132.565.863
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
2.731.052 29.524.644 -32.255.696 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.591 0 15.632.025 15.627.434 15.627.434
Dönem Karı (Zararı)
15.632.025 15.632.025 15.632.025
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.591 0 0 -4.591 -4.591
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
15 -28.750.213 -28.750.213 -28.750.213
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
15 28.793.895 28.406.568 -852.217 -38.294 21.607.123 25.893.984 15.632.025 119.443.084 119.443.084
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
28.793.895 28.406.568 -1.376.399 -35.504 21.607.123 25.893.984 82.890.632 186.180.299 186.180.299
Transferler
82.890.632 -82.890.632
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-27.226 30.610.954 30.583.728 30.583.728
Dönem Karı (Zararı)
30.610.954 30.610.954 30.610.954
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-27.226 -27.226 -27.226
Dönem Sonu Bakiyeler
15 28.793.895 28.406.568 -1.376.399 -62.730 21.607.123 108.784.616 30.610.954 216.764.027 216.764.027
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
123.284.541 57.241.688
Dönem Karı (Zararı)
30.610.954 15.632.025
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
30.610.954 15.632.025
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
16.826.406 6.793.007
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 712.448 659.044
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
5.166.287 3.486.185
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5.054.813 3.396.231
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 111.474 89.954
Yeniden Yapılanma Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.275.446 103.217
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
18 -3.429.202 -536.076
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
19 5.704.648 639.293
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-1.469.902 -977.110
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
2.315.778 -766.458
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
2.315.778 -766.458
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 7.826.349 4.288.129
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
83.809.138 67.265.032
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-127.032.600 48.358.616
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-5.147.007 -760.074
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-121.885.593 49.118.690
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
211.109.379 3.031.062
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-96.531 -38.150
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
211.205.910 3.069.212
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
129.482 98.043
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-310.036 -2.460.197
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
265.016 -300.973
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-575.052 -2.159.224
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-505.950 -11.172.562
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
135.653
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-641.603 -11.172.562
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
418.863 29.410.070
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-242.986 -32.348
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
661.849 29.442.418
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
131.246.498 89.690.064
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-238.967 -811.837
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-7.722.990 -2.886.326
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-28.750.213
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-551.764 -642.195
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-551.764 -642.195
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10 -381.536 -362.377
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 -170.228 -279.818
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-173.591.361 5.678.613
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.707.200.000 1.524.343.491
Kredilerden Nakit Girişleri
1.707.200.000 1.524.343.491
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.878.828.000 -1.518.543.492
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.878.828.000 -1.518.543.492
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-243.294
Ödenen Faiz
-5.176.353 -641.032
Alınan Faiz
3.456.286 519.646
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-50.858.584 62.278.106
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
1.469.902 977.110
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-49.388.682 63.255.216
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 58.041.938 3.365.466
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 8.653.256 66.620.682
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 29.779.455 61.888.712
Ticari Alacaklar
7 312.983.574 185.950.974
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
22 5.544.418 397.411
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
307.439.156 185.553.563
Peşin Ödenmiş Giderler
1.758.110 1.902.174
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
14 1.758.110 1.902.174
Diğer Dönen Varlıklar
14 242.986
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
242.986
ARA TOPLAM
344.764.125 249.741.860
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
344.764.125 249.741.860
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
3 3
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
5 3 3
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
3 3
Diğer Alacaklar
45.310.300 256.676.894
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 45.310.300 256.676.894
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
9 7.640.837 9.983.841
Maddi Duran Varlıklar
10 2.554.678 2.439.636
Tesis, Makine ve Cihazlar
10 2.132.654 1.990.682
Mobilya ve Demirbaşlar
10 128.493 135.381
Diğer Maddi Duran Varlıklar
10 293.531 313.573
Kullanım Hakkı Varlıkları
1.305.457 1.190.229
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 4.029.468 4.163.207
Bilgisayar Yazılımları
11 4.029.468 4.163.207
Peşin Ödenmiş Giderler
17.854 3.272
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
14 17.854 3.272
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 4.404.888 3.703.321
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
65.263.485 278.160.403
TOPLAM VARLIKLAR
410.027.610 527.902.263
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
126.588.464 297.688.170
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
126.588.464 297.688.170
Banka Kredileri
6 126.588.464 297.688.170
Ticari Borçlar
5.763.574 6.073.610
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7 1.383.571 1.118.555
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
22 4.380.003 4.955.055
Diğer Borçlar
8 22.699.896 6.712.547
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
22.699.896 6.712.547
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20 8.526.944 7.722.018
Kısa Vadeli Karşılıklar
18.292.512 13.662.147
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 16.881.270 12.264.379
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 1.411.242 1.397.768
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 3.939.526 2.843.413
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
3.939.526 2.843.413
ARA TOPLAM
185.810.916 334.701.905
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
185.810.916 334.701.905
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
1.432.775 1.297.122
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
22 1.180.322 999.772
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
252.453 297.350
Uzun Vadeli Karşılıklar
6.019.892 5.722.937
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 6.019.892 5.722.937
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.452.667 7.020.059
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
193.263.583 341.721.964
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
216.764.027 186.180.299
Ödenmiş Sermaye
15 28.793.895 28.793.895
Sermaye Düzeltme Farkları
15 28.406.568 28.406.568
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.376.399 -1.376.399
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.376.399 -1.376.399
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -1.376.399 -1.376.399
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
15 -62.730 -35.504
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
15 -62.730 -35.504
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
21.607.123 21.607.123
Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı
4.593.172 4.593.172
Yasal Yedekler
15 17.013.951 17.013.951
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 108.784.616 25.893.984
Net Dönem Karı veya Zararı
30.610.954 82.890.632
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
216.764.027 186.180.299
TOPLAM KAYNAKLAR
410.027.610 527.902.263
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
16 71.279.414 44.965.989
Satışların Maliyeti
16 -1.802.314 -4.221.373
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
69.477.100 40.744.616
BRÜT KAR (ZARAR)
69.477.100 40.744.616
Genel Yönetim Giderleri
17 -21.952.940 -17.228.465
Pazarlama Giderleri
17 -8.759.943 -5.107.385
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21.173 11.463
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-43.994
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
38.741.396 18.420.229
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
9 1.022.440 766.458
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
39.763.836 19.186.687
Finansman Gelirleri
18 4.688.877 1.591.130
Finansman Giderleri
19 -6.015.410 -857.663
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
38.437.303 19.920.154
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-7.826.349 -4.288.129
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 -8.527.916 -4.907.171
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 701.567 619.042
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
30.610.954 15.632.025
DÖNEM KARI (ZARARI)
30.610.954 15.632.025
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
30.610.954 15.632.025
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-27.226 -4.591
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
-34.033 -5.886
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Satılmaya Hazır Finansal Varlıklarının Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-34.033 -5.886
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
6.807 1.295
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar, Vergi Etkisi
6.807 1.295
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-27.226 -4.591
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
30.583.728 15.627.434
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
30.583.728 15.627.434
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933666
BIST