***TBY*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***TBY*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler28.793.895 28.406.568 -852.217 -33.703 18.876.071 25.119.553 32.255.696 132.565.863 132.565.863Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler2.731.052 29.524.644 -32.255.696 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-4.591 0 15.632.025 15.627.434 15.627.434Dönem Karı (Zararı)15.632.025 15.632.025 15.632.025Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-4.591 0 0 -4.591 -4.591Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları15 -28.750.213 -28.750.213 -28.750.213Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler15 28.793.895 28.406.568 -852.217 -38.294 21.607.123 25.893.984 15.632.025 119.443.084 119.443.084Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler28.793.895 28.406.568 -1.376.399 -35.504 21.607.123 25.893.984 82.890.632 186.180.299 186.180.299Transferler82.890.632 -82.890.632Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-27.226 30.610.954 30.583.728 30.583.728Dönem Karı (Zararı)30.610.954 30.610.954 30.610.954Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-27.226 -27.226 -27.226Dönem Sonu Bakiyeler15 28.793.895 28.406.568 -1.376.399 -62.730 21.607.123 108.784.616 30.610.954 216.764.027 216.764.027Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI123.284.541 57.241.688Dönem Karı (Zararı)30.610.954 15.632.025Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)30.610.954 15.632.025Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler16.826.406 6.793.007Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler17 712.448 659.044Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili DüzeltmelerKarşılıklar İle İlgili Düzeltmeler5.166.287 3.486.185Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5.054.813 3.396.231Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 111.474 89.954Yeniden Yapılanma Karşılıkları (İptali) ile İlgili DüzeltmelerFaiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler2.275.446 103.217Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler18 -3.429.202 -536.076Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler19 5.704.648 639.293Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-1.469.902 -977.110Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili DüzeltmelerÖzkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler2.315.778 -766.458İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler2.315.778 -766.458Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler20 7.826.349 4.288.129Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 0Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler83.809.138 67.265.032Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-127.032.600 48.358.616İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-5.147.007 -760.074İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-121.885.593 49.118.690Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler211.109.379 3.031.062İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-96.531 -38.150İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)211.205.910 3.069.212Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)129.482 98.043Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-310.036 -2.460.197İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)265.016 -300.973İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-575.052 -2.159.224Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-505.950 -11.172.562İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)135.653İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-641.603 -11.172.562İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler418.863 29.410.070Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-242.986 -32.348Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)661.849 29.442.418Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları131.246.498 89.690.064Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-238.967 -811.837Vergi İadeleri (Ödemeleri)-7.722.990 -2.886.326Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-28.750.213YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-551.764 -642.195Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri-551.764 -642.195Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri10 -381.536 -362.377Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri11 -170.228 -279.818FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-173.591.361 5.678.613Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri1.707.200.000 1.524.343.491Kredilerden Nakit Girişleri1.707.200.000 1.524.343.491Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.878.828.000 -1.518.543.492Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.878.828.000 -1.518.543.492Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-243.294Ödenen Faiz-5.176.353 -641.032Alınan Faiz3.456.286 519.646YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-50.858.584 62.278.106Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi1.469.902 977.110NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-49.388.682 63.255.216DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 58.041.938 3.365.466DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 8.653.256 66.620.682Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 29.779.455 61.888.712Ticari Alacaklar7 312.983.574 185.950.974İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar22 5.544.418 397.411İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar307.439.156 185.553.563Peşin Ödenmiş Giderler1.758.110 1.902.174İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler14 1.758.110 1.902.174Diğer Dönen Varlıklar14 242.986İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar242.986ARA TOPLAM344.764.125 249.741.860TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR344.764.125 249.741.860DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar3 3Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar5 3 3Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar3 3Diğer Alacaklar45.310.300 256.676.894İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 45.310.300 256.676.894Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar9 7.640.837 9.983.841Maddi Duran Varlıklar10 2.554.678 2.439.636Tesis, Makine ve Cihazlar10 2.132.654 1.990.682Mobilya ve Demirbaşlar10 128.493 135.381Diğer Maddi Duran Varlıklar10 293.531 313.573Kullanım Hakkı Varlıkları1.305.457 1.190.229Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 4.029.468 4.163.207Bilgisayar Yazılımları11 4.029.468 4.163.207Peşin Ödenmiş Giderler17.854 3.272İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler14 17.854 3.272Ertelenmiş Vergi Varlığı20 4.404.888 3.703.321TOPLAM DURAN VARLIKLAR65.263.485 278.160.403TOPLAM VARLIKLAR410.027.610 527.902.263KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar126.588.464 297.688.170İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar126.588.464 297.688.170Banka Kredileri6 126.588.464 297.688.170Ticari Borçlar5.763.574 6.073.610İlişkili Taraflara Ticari Borçlar7 1.383.571 1.118.555İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar22 4.380.003 4.955.055Diğer Borçlar8 22.699.896 6.712.547İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar22.699.896 6.712.547Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü20 8.526.944 7.722.018Kısa Vadeli Karşılıklar18.292.512 13.662.147Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 16.881.270 12.264.379Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar12 1.411.242 1.397.768Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler14 3.939.526 2.843.413İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler3.939.526 2.843.413ARA TOPLAM185.810.916 334.701.905TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER185.810.916 334.701.905UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar1.432.775 1.297.122İlişkili Taraflara Diğer Borçlar22 1.180.322 999.772İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar252.453 297.350Uzun Vadeli Karşılıklar6.019.892 5.722.937Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13 6.019.892 5.722.937TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER7.452.667 7.020.059TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER193.263.583 341.721.964ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar216.764.027 186.180.299Ödenmiş Sermaye15 28.793.895 28.793.895Sermaye Düzeltme Farkları15 28.406.568 28.406.568Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-1.376.399 -1.376.399Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.376.399 -1.376.399Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 -1.376.399 -1.376.399Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)15 -62.730 -35.504Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar15 -62.730 -35.504Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler21.607.123 21.607.123Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı4.593.172 4.593.172Yasal Yedekler15 17.013.951 17.013.951Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları15 108.784.616 25.893.984Net Dönem Karı veya Zararı30.610.954 82.890.632TOPLAM ÖZKAYNAKLAR216.764.027 186.180.299TOPLAM KAYNAKLAR410.027.610 527.902.263Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 71.279.414 44.965.989Satışların Maliyeti16 -1.802.314 -4.221.373TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)69.477.100 40.744.616BRÜT KAR (ZARAR)69.477.100 40.744.616Genel Yönetim Giderleri17 -21.952.940 -17.228.465Pazarlama Giderleri17 -8.759.943 -5.107.385Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21.173 11.463Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-43.994ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)38.741.396 18.420.229Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar9 1.022.440 766.458FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)39.763.836 19.186.687Finansman Gelirleri18 4.688.877 1.591.130Finansman Giderleri19 -6.015.410 -857.663SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)38.437.303 19.920.154Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-7.826.349 -4.288.129Dönem Vergi (Gideri) Geliri20 -8.527.916 -4.907.171Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri20 701.567 619.042SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)30.610.954 15.632.025DÖNEM KARI (ZARARI)30.610.954 15.632.025Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları30.610.954 15.632.025Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-27.226 -4.591Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar-34.033 -5.886Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Satılmaya Hazır Finansal Varlıklarının Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)-34.033 -5.886Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler6.807 1.295Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar, Vergi Etkisi6.807 1.295DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-27.226 -4.591TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)30.583.728 15.627.434Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları30.583.728 15.627.434http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933666BIST