***TBY*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***TBY*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler28.793.895 28.406.568 -852.217 -33.703 18.876.071 25.119.553 32.255.696 132.565.863 132.565.863Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler2.731.052 29.524.644 -32.255.696 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)16.714 34.343.660 34.360.374 34.360.374Dönem Karı (Zararı)34.343.660 34.343.660 34.343.660Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)16.714 16.714 16.714Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları15 -28.750.213 -28.750.213 -28.750.213Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler15 28.793.895 28.406.568 -852.217 -16.989 21.607.123 25.893.984 34.343.660 138.176.024 138.176.024Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15 28.793.895 28.406.568 -1.376.399 -35.504 21.607.123 25.893.984 82.890.632 186.180.299 186.180.299Transferler82.890.632 -82.890.632Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-17.427 42.093.344 42.075.917 42.075.917Dönem Karı (Zararı)42.093.344 42.093.344 42.093.344Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-17.427 -17.427 -17.427Dönem Sonu Bakiyeler15 28.793.895 28.406.568 -1.376.399 -52.931 21.607.123 108.784.616 42.093.344 228.256.216 228.256.216Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI139.743.122 28.646.093Dönem Karı (Zararı)42.093.344 34.343.660Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)42.093.344 34.343.660Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler26.552.910 15.209.834Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler17 1.790.865 1.266.465Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler7.848.802 8.084.590Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7.667.328 7.812.636Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 181.474 271.954Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler7.514.047 -375.445Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler18 -4.869.387 -1.060.146Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler19 12.383.434 684.701Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-2.396.861 -1.719.485Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler9 -2.052.655 -1.464.189İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler-2.052.655 -1.464.189Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler20 13.848.712 9.417.898İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler66.032.973 -8.912.937Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-124.949.517 -6.931.258İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-358.844 -2.889.986İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-124.590.673 -4.041.272Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler220.755.807 -1.723.644İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-3.610.795 157.245İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)224.366.602 -1.880.889Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili DüzeltmelerPeşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)164.318 285.690Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-2.276.012 -1.689.221İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)621.525 328.936İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-2.897.537 -2.018.157Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3.011.507 13.890İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)3.261.458 -508.557İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-249.951 522.447İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-30.673.133 1.131.606Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-32.543.692 -2.173Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)1.870.559 1.133.779Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları134.679.227 40.640.557Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-11.196.283 -4.205.259Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler0 0Vergi İadeleri (Ödemeleri)16.260.178 -7.789.205YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI1.717.787 -1.047.985Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.620.431 -1.047.985Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -831.661 -492.251Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -788.770 -555.734Alınan Temettüler3.338.218FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-199.164.038 -26.378.337Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri2.563.150.000 1.704.343.492Kredilerden Nakit Girişleri2.563.150.000 1.704.343.492Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.754.778.000 -1.702.343.492Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.754.778.000 -1.702.343.492Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-731.832Ödenen Temettüler15 -28.750.213Ödenen Faiz-11.700.677 -688.267Alınan Faiz4.896.471 1.060.143YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-57.703.129 1.219.771Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi2.396.861 1.719.485NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-55.306.268 2.939.256DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 58.041.938 3.365.466DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 2.735.670 6.304.722Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 35.729.905 61.888.712Ticari Alacaklar7 310.900.491 185.950.974İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar22 756.255 397.411İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar310.144.236 185.553.563Peşin Ödenmiş Giderler14 1.712.184 1.902.174İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler1.712.184 1.902.174Diğer Dönen Varlıklar63İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar63ARA TOPLAM348.342.643 249.741.860TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR348.342.643 249.741.860DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 3Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarGerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar5 3Diğer Alacaklar8 32.139.858 256.676.894İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar32.139.858 256.676.894Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar9 8.680.851 9.983.841Maddi Duran Varlıklar10 2.757.747 2.439.636Tesis, Makine ve Cihazlar2.351.408 1.990.682Mobilya ve Demirbaşlar129.215 135.381Diğer Maddi Duran Varlıklar277.124 313.573Kullanım Hakkı Varlıkları11 4.305.560 1.190.229Maddi Olmayan Duran Varlıklar4.340.560 4.163.207Bilgisayar Yazılımları4.340.560 4.163.207Peşin Ödenmiş Giderler14 28.944 3.272İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler28.944 3.272Ertelenmiş Vergi Varlığı20 3.045.616 3.703.321TOPLAM DURAN VARLIKLAR55.299.136 278.160.403TOPLAM VARLIKLAR403.641.779 527.902.263KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 106.742.927 297.688.170İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar106.742.927 297.688.170Banka Kredileri106.742.927 297.688.170Ticari Borçlar7 3.797.598 6.073.610İlişkili Taraflara Ticari Borçlar22 1.740.080 1.118.555İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar2.057.518 4.955.055Diğer Borçlar8 37.911.111 6.712.547İlişkili Taraflara Diğer Borçlar8,22 1.212.618İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar36.698.493 6.712.547Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü20 4.629.574 7.722.018Kısa Vadeli Karşılıklar9.720.757 13.662.147Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 8.251.661 12.264.379Sigortacılık Teknik KarşılıklarıDiğer Kısa Vadeli Karşılıklar12 1.469.096 1.397.768Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler2.920.788 2.843.413İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler14 2.920.788 2.843.413ARA TOPLAM165.722.755 334.701.905TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER165.722.755 334.701.905UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar3.345.962 1.297.122İlişkili Taraflara Diğer Borçlar3.345.962 999.772İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar297.350Uzun Vadeli Karşılıklar6.316.846 5.722.937Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar6.316.846 5.722.937TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER9.662.808 7.020.059TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER175.385.563 341.721.964ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar228.256.216 186.180.299Ödenmiş Sermaye15 28.793.895 28.793.895Sermaye Düzeltme Farkları15 28.406.568 28.406.568Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)15 -1.376.399 -1.376.399Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.376.399 -1.376.399Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.376.399 -1.376.399Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-52.931 -35.504Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar-52.931 -35.504Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler15 21.607.123 21.607.123Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı4.593.172 4.593.172Yasal Yedekler17.013.951 17.013.951Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları15 108.784.616 25.893.984Net Dönem Karı veya Zararı42.093.344 82.890.632TOPLAM ÖZKAYNAKLAR228.256.216 186.180.299TOPLAM KAYNAKLAR403.641.779 527.902.263Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 123.397.037 97.867.561 52.117.623 52.901.572Satışların Maliyeti16 -1.802.336 -10.370.332 -22 -6.148.959TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)121.594.701 87.497.229 52.117.601 46.752.613BRÜT KAR (ZARAR)121.594.701 87.497.229 52.117.601 46.752.613Genel Yönetim Giderleri17 -45.824.710 -35.859.675 -23.871.770 -18.631.210Pazarlama Giderleri17 -16.030.990 -11.067.987 -7.271.047 -5.960.601Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 0 0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler82.605 19.229 61.432 7.766Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-45.261 -1.267ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)59.776.345 40.588.796 21.034.949 22.168.568Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar9 2.052.655 1.464.189 1.030.215 697.691FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)61.829.000 42.052.985 22.065.164 22.866.259Finansman Gelirleri18 7.183.182 2.942.931 2.494.305 1.351.801Finansman Giderleri19 -13.070.126 -1.234.358 -7.054.716 -376.695SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)55.942.056 43.761.558 17.504.753 23.841.365Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri20 -13.848.712 -9.417.898 -6.022.363 -5.129.769Dönem Vergi (Gideri) Geliri-13.191.007 -10.284.403 -4.663.091 -5.377.232Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-657.705 866.505 -1.359.272 247.463SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)42.093.344 34.343.660 11.482.390 18.711.596DÖNEM KARI (ZARARI)42.093.344 34.343.660 11.482.390 18.711.596Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları42.093.344 34.343.660 11.482.390 18.711.596Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-17.427 16.714 9.799 21.304Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar-23.236 21.428 12.563 27.313Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler5.809 -4.714 -2.764 -6.009Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar, Vergi Etkisi5.809 -4.714 -2.764 -6.009DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-17.427 16.714 9.799 21.304TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)42.075.917 34.360.374 11.492.189 18.732.900Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları42.075.917 34.360.374 11.492.189 18.732.900http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953370BIST