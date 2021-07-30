***TBY*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor
30.07.2021 18:00
***TBY*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
28.793.895 28.406.568 -852.217 -33.703 18.876.071 25.119.553 32.255.696 132.565.863 132.565.863
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
2.731.052 29.524.644 -32.255.696 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
16.714 34.343.660 34.360.374 34.360.374
Dönem Karı (Zararı)
34.343.660 34.343.660 34.343.660
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
16.714 16.714 16.714
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
15 -28.750.213 -28.750.213 -28.750.213
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
15 28.793.895 28.406.568 -852.217 -16.989 21.607.123 25.893.984 34.343.660 138.176.024 138.176.024
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
15 28.793.895 28.406.568 -1.376.399 -35.504 21.607.123 25.893.984 82.890.632 186.180.299 186.180.299
Transferler
82.890.632 -82.890.632
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-17.427 42.093.344 42.075.917 42.075.917
Dönem Karı (Zararı)
42.093.344 42.093.344 42.093.344
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-17.427 -17.427 -17.427
Dönem Sonu Bakiyeler
15 28.793.895 28.406.568 -1.376.399 -52.931 21.607.123 108.784.616 42.093.344 228.256.216 228.256.216
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
139.743.122 28.646.093
Dönem Karı (Zararı)
42.093.344 34.343.660
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
42.093.344 34.343.660
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
26.552.910 15.209.834
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 1.790.865 1.266.465
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
7.848.802 8.084.590
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7.667.328 7.812.636
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 181.474 271.954
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
7.514.047 -375.445
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
18 -4.869.387 -1.060.146
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
19 12.383.434 684.701
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-2.396.861 -1.719.485
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
9 -2.052.655 -1.464.189
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
-2.052.655 -1.464.189
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 13.848.712 9.417.898
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
66.032.973 -8.912.937
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
3
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-124.949.517 -6.931.258
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-358.844 -2.889.986
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-124.590.673 -4.041.272
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
220.755.807 -1.723.644
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.610.795 157.245
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
224.366.602 -1.880.889
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
164.318 285.690
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.276.012 -1.689.221
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
621.525 328.936
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.897.537 -2.018.157
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.011.507 13.890
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
3.261.458 -508.557
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-249.951 522.447
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-30.673.133 1.131.606
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-32.543.692 -2.173
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
1.870.559 1.133.779
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
134.679.227 40.640.557
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-11.196.283 -4.205.259
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
0 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
16.260.178 -7.789.205
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
1.717.787 -1.047.985
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.620.431 -1.047.985
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -831.661 -492.251
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -788.770 -555.734
Alınan Temettüler
3.338.218
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-199.164.038 -26.378.337
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.563.150.000 1.704.343.492
Kredilerden Nakit Girişleri
2.563.150.000 1.704.343.492
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.754.778.000 -1.702.343.492
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.754.778.000 -1.702.343.492
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-731.832
Ödenen Temettüler
15 -28.750.213
Ödenen Faiz
-11.700.677 -688.267
Alınan Faiz
4.896.471 1.060.143
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-57.703.129 1.219.771
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
2.396.861 1.719.485
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-55.306.268 2.939.256
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 58.041.938 3.365.466
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 2.735.670 6.304.722
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 35.729.905 61.888.712
Ticari Alacaklar
7 310.900.491 185.950.974
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
22 756.255 397.411
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
310.144.236 185.553.563
Peşin Ödenmiş Giderler
14 1.712.184 1.902.174
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.712.184 1.902.174
Diğer Dönen Varlıklar
63
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
63
ARA TOPLAM
348.342.643 249.741.860
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
348.342.643 249.741.860
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
5 3
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
3
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
5 3
Diğer Alacaklar
8 32.139.858 256.676.894
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
32.139.858 256.676.894
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
9 8.680.851 9.983.841
Maddi Duran Varlıklar
10 2.757.747 2.439.636
Tesis, Makine ve Cihazlar
2.351.408 1.990.682
Mobilya ve Demirbaşlar
129.215 135.381
Diğer Maddi Duran Varlıklar
277.124 313.573
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 4.305.560 1.190.229
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
4.340.560 4.163.207
Bilgisayar Yazılımları
4.340.560 4.163.207
Peşin Ödenmiş Giderler
14 28.944 3.272
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
28.944 3.272
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 3.045.616 3.703.321
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
55.299.136 278.160.403
TOPLAM VARLIKLAR
403.641.779 527.902.263
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 106.742.927 297.688.170
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
106.742.927 297.688.170
Banka Kredileri
106.742.927 297.688.170
Ticari Borçlar
7 3.797.598 6.073.610
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
22 1.740.080 1.118.555
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
2.057.518 4.955.055
Diğer Borçlar
8 37.911.111 6.712.547
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8,22 1.212.618
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
36.698.493 6.712.547
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20 4.629.574 7.722.018
Kısa Vadeli Karşılıklar
9.720.757 13.662.147
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 8.251.661 12.264.379
Sigortacılık Teknik Karşılıkları
0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 1.469.096 1.397.768
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.920.788 2.843.413
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 2.920.788 2.843.413
ARA TOPLAM
165.722.755 334.701.905
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
165.722.755 334.701.905
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
3.345.962 1.297.122
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3.345.962 999.772
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
297.350
Uzun Vadeli Karşılıklar
6.316.846 5.722.937
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
6.316.846 5.722.937
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
9.662.808 7.020.059
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
175.385.563 341.721.964
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
228.256.216 186.180.299
Ödenmiş Sermaye
15 28.793.895 28.793.895
Sermaye Düzeltme Farkları
15 28.406.568 28.406.568
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
15 -1.376.399 -1.376.399
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.376.399 -1.376.399
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.376.399 -1.376.399
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-52.931 -35.504
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
-52.931 -35.504
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 21.607.123 21.607.123
Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı
4.593.172 4.593.172
Yasal Yedekler
17.013.951 17.013.951
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 108.784.616 25.893.984
Net Dönem Karı veya Zararı
42.093.344 82.890.632
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
228.256.216 186.180.299
TOPLAM KAYNAKLAR
403.641.779 527.902.263
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
16 123.397.037 97.867.561 52.117.623 52.901.572
Satışların Maliyeti
16 -1.802.336 -10.370.332 -22 -6.148.959
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
121.594.701 87.497.229 52.117.601 46.752.613
BRÜT KAR (ZARAR)
121.594.701 87.497.229 52.117.601 46.752.613
Genel Yönetim Giderleri
17 -45.824.710 -35.859.675 -23.871.770 -18.631.210
Pazarlama Giderleri
17 -16.030.990 -11.067.987 -7.271.047 -5.960.601
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
82.605 19.229 61.432 7.766
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-45.261 -1.267
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
59.776.345 40.588.796 21.034.949 22.168.568
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
9 2.052.655 1.464.189 1.030.215 697.691
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
61.829.000 42.052.985 22.065.164 22.866.259
Finansman Gelirleri
18 7.183.182 2.942.931 2.494.305 1.351.801
Finansman Giderleri
19 -13.070.126 -1.234.358 -7.054.716 -376.695
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
55.942.056 43.761.558 17.504.753 23.841.365
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
20 -13.848.712 -9.417.898 -6.022.363 -5.129.769
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-13.191.007 -10.284.403 -4.663.091 -5.377.232
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-657.705 866.505 -1.359.272 247.463
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
42.093.344 34.343.660 11.482.390 18.711.596
DÖNEM KARI (ZARARI)
42.093.344 34.343.660 11.482.390 18.711.596
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
42.093.344 34.343.660 11.482.390 18.711.596
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-17.427 16.714 9.799 21.304
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
-23.236 21.428 12.563 27.313
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
5.809 -4.714 -2.764 -6.009
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar, Vergi Etkisi
5.809 -4.714 -2.764 -6.009
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-17.427 16.714 9.799 21.304
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
42.075.917 34.360.374 11.492.189 18.732.900
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
42.075.917 34.360.374 11.492.189 18.732.900
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953370
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