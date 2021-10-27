***TBY*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***TBY*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler28.793.895 28.406.568 -852.217 -33.703 18.876.071 25.119.553 32.255.696 132.565.863 132.565.863Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0Diğer Düzeltmeler0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0Transferler2.731.052 29.524.644 -32.255.696 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.599 54.218.303 54.216.704 54.216.704Dönem Karı (Zararı)54.218.303 54.218.303 54.218.303Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.599 0 -1.599 -1.599Sermaye Arttırımı0 0Sermaye Azaltımı0 0Sermaye Avansı0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0Kar Payları15 -28.750.213 -28.750.213 -28.750.213Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0Dönem Sonu Bakiyeler15 28.793.895 28.406.568 -852.217 -35.302 21.607.123 25.893.984 54.218.303 158.032.354 158.032.354Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15 28.793.895 28.406.568 -1.376.399 -35.504 21.607.123 25.893.984 82.890.632 186.180.299 186.180.299Transferler82.890.632 -82.890.632Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-14.277 80.511.429 80.497.152 80.497.152Dönem Karı (Zararı)80.511.429 80.511.429 80.511.429Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-14.277 -14.277 -14.277Dönem Sonu Bakiyeler15 28.793.895 28.406.568 -1.376.399 -49.781 21.607.123 108.784.616 80.511.429 266.677.451 266.677.451Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI165.068.285 -21.992.891Dönem Karı (Zararı)80.511.429 54.218.303Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)80.511.429 54.218.303Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler49.503.508 22.458.149Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler17 2.793.683 1.852.685Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler14.575.973 12.304.396Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13.333.811 11.726.443Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 1.242.162 577.953Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler11.287.093 -209.901Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler18 -5.866.289 -1.614.468Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler19 17.153.382 1.404.567Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-2.409.550 -3.871.320Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-3.333.551 -2.418.560İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler9 -3.333.551 -2.418.560Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler20 26.585.008 14.800.849Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler4.852Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler4.852İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler67.726.869 -81.236.437Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-159.920.976 -48.304.720İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-10.177.734 -31.562İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-149.743.242 -48.273.158Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler224.213.118 -34.090.318İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-3.245.635 -279.450İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)227.458.753 -33.810.868Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)561.824 553.750Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-3.447.252 -2.190.717İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-199.653 -97.525İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-3.247.599 -2.093.192Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler4.392.336 1.145.284İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)3.177.858 -503.713İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)1.214.478 1.648.997İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.927.816 1.650.284Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-46 -10.354Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)1.927.862 1.660.638Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları197.741.806 -4.559.985Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-11.748.859 -4.281.400Vergi İadeleri (Ödemeleri)-20.924.662 -13.151.506YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI1.335.611 -1.892.618Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.002.607 -1.892.618Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -836.917 -953.649Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -1.165.690 -938.969Alınan Temettüler9 3.338.218FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-218.857.313 22.177.223Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri3.632.400.000 3.522.943.492Kredilerden Nakit Girişleri3.632.400.000 3.522.943.492Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-3.838.528.000 -3.472.243.492Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-3.838.528.000 -3.472.243.492Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.361.827Ödenen Temettüler15 -28.750.213Ödenen Faiz-17.257.551 -1.386.741Alınan Faiz5.890.065 1.614.177YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-52.453.417 -1.708.286Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi2.409.550 3.871.320NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-50.043.867 2.163.034DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 58.041.938 3.365.466DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 7.998.071 691BIST