***TBY*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor
27.10.2021 10:57
***TBY*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
28.793.895 28.406.568 -852.217 -33.703 18.876.071 25.119.553 32.255.696 132.565.863 132.565.863
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
2.731.052 29.524.644 -32.255.696 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.599 54.218.303 54.216.704 54.216.704
Dönem Karı (Zararı)
54.218.303 54.218.303 54.218.303
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.599 0 -1.599 -1.599
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
15 -28.750.213 -28.750.213 -28.750.213
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
15 28.793.895 28.406.568 -852.217 -35.302 21.607.123 25.893.984 54.218.303 158.032.354 158.032.354
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
15 28.793.895 28.406.568 -1.376.399 -35.504 21.607.123 25.893.984 82.890.632 186.180.299 186.180.299
Transferler
82.890.632 -82.890.632
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-14.277 80.511.429 80.497.152 80.497.152
Dönem Karı (Zararı)
80.511.429 80.511.429 80.511.429
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-14.277 -14.277 -14.277
Dönem Sonu Bakiyeler
15 28.793.895 28.406.568 -1.376.399 -49.781 21.607.123 108.784.616 80.511.429 266.677.451 266.677.451
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
165.068.285 -21.992.891
Dönem Karı (Zararı)
80.511.429 54.218.303
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
80.511.429 54.218.303
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
49.503.508 22.458.149
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 2.793.683 1.852.685
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
14.575.973 12.304.396
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13.333.811 11.726.443
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 1.242.162 577.953
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
11.287.093 -209.901
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
18 -5.866.289 -1.614.468
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
19 17.153.382 1.404.567
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-2.409.550 -3.871.320
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-3.333.551 -2.418.560
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
9 -3.333.551 -2.418.560
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 26.585.008 14.800.849
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
4.852
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
4.852
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
67.726.869 -81.236.437
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
3
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-159.920.976 -48.304.720
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-10.177.734 -31.562
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-149.743.242 -48.273.158
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
224.213.118 -34.090.318
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.245.635 -279.450
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
227.458.753 -33.810.868
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
561.824 553.750
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.447.252 -2.190.717
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-199.653 -97.525
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-3.247.599 -2.093.192
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.392.336 1.145.284
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
3.177.858 -503.713
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.214.478 1.648.997
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.927.816 1.650.284
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-46 -10.354
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
1.927.862 1.660.638
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
197.741.806 -4.559.985
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-11.748.859 -4.281.400
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-20.924.662 -13.151.506
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
1.335.611 -1.892.618
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.002.607 -1.892.618
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -836.917 -953.649
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -1.165.690 -938.969
Alınan Temettüler
9 3.338.218
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-218.857.313 22.177.223
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.632.400.000 3.522.943.492
Kredilerden Nakit Girişleri
3.632.400.000 3.522.943.492
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.838.528.000 -3.472.243.492
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.838.528.000 -3.472.243.492
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.361.827
Ödenen Temettüler
15 -28.750.213
Ödenen Faiz
-17.257.551 -1.386.741
Alınan Faiz
5.890.065 1.614.177
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-52.453.417 -1.708.286
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
2.409.550 3.871.320
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-50.043.867 2.163.034
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 58.041.938 3.365.466
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 7.998.071 691
BIST