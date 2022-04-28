***TBY*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***TBY*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler28.793.895 28.406.568 -1.376.399 -35.504 21.607.123 25.893.984 82.890.632 186.180.299 186.180.299Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler82.890.632 -82.890.632 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-27.226 30.610.954 30.583.728 30.583.728Dönem Karı (Zararı)30.610.954 30.610.954 30.610.954Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-27.226 -27.226 -27.226Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler15 28.793.895 28.406.568 -1.376.399 -62.730 21.607.123 108.784.616 30.610.954 216.764.027 216.764.027Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler28.793.895 28.406.568 -3.642.029 -67.438 21.607.123 108.784.616 107.167.744 291.050.479 291.050.479Transferler326.982 106.840.762 -107.167.744 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)221 2.252 19.773.586 19.776.059 19.776.059Dönem Karı (Zararı)19.773.586 19.773.586 19.773.586Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)221 2.252 2.473 2.473Kar Payları-4.382.536 -4.382.536 -4.382.536Dönem Sonu Bakiyeler15 28.793.895 28.406.568 -3.641.808 -65.186 21.934.105 211.242.842 19.773.586 306.444.002 306.444.002Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-846.723.894 123.284.541Dönem Karı (Zararı)19.773.586 30.610.954Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)19.773.586 30.610.954Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler7.076.095 16.826.406Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler17 1.178.925 712.448Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler4.535.278 5.166.287Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler4.125.950 5.054.813Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 409.328 111.474Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler10.162.363 2.275.446Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler18 -7.298.831 -3.429.202Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler19 17.461.194 5.704.648Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-12.879.999 -1.469.902Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-1.535.369 2.315.778İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler-1.535.369 2.315.778Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler20 5.614.897 7.826.349İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-862.756.716 83.809.138Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-7.307.562 -127.032.600İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-476.766 -5.147.007İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-6.830.796 -121.885.593Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-763.554.317 211.109.379İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-2.161.133 -96.531İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-761.393.184 211.205.910Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-403.105 129.482Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.476.229 -310.036İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)1.073.606 265.016İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)1.402.623 -575.052Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-92.513.216 -505.950İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)1.069.030 135.653İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-93.582.246 -641.603İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.454.745 418.863Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-4.351.599 -242.986Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)2.896.854 661.849Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları