***TBY*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor
28.04.2022 11:06
***TBY*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
28.793.895 28.406.568 -1.376.399 -35.504 21.607.123 25.893.984 82.890.632 186.180.299 186.180.299
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
82.890.632 -82.890.632 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-27.226 30.610.954 30.583.728 30.583.728
Dönem Karı (Zararı)
30.610.954 30.610.954 30.610.954
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-27.226 -27.226 -27.226
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
15 28.793.895 28.406.568 -1.376.399 -62.730 21.607.123 108.784.616 30.610.954 216.764.027 216.764.027
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
28.793.895 28.406.568 -3.642.029 -67.438 21.607.123 108.784.616 107.167.744 291.050.479 291.050.479
Transferler
326.982 106.840.762 -107.167.744 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
221 2.252 19.773.586 19.776.059 19.776.059
Dönem Karı (Zararı)
19.773.586 19.773.586 19.773.586
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
221 2.252 2.473 2.473
Kar Payları
-4.382.536 -4.382.536 -4.382.536
Dönem Sonu Bakiyeler
15 28.793.895 28.406.568 -3.641.808 -65.186 21.934.105 211.242.842 19.773.586 306.444.002 306.444.002
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-846.723.894 123.284.541
Dönem Karı (Zararı)
19.773.586 30.610.954
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
19.773.586 30.610.954
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
7.076.095 16.826.406
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 1.178.925 712.448
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.535.278 5.166.287
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4.125.950 5.054.813
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 409.328 111.474
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
10.162.363 2.275.446
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
18 -7.298.831 -3.429.202
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
19 17.461.194 5.704.648
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-12.879.999 -1.469.902
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-1.535.369 2.315.778
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
-1.535.369 2.315.778
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 5.614.897 7.826.349
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-862.756.716 83.809.138
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.307.562 -127.032.600
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-476.766 -5.147.007
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-6.830.796 -121.885.593
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-763.554.317 211.109.379
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.161.133 -96.531
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-761.393.184 211.205.910
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-403.105 129.482
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.476.229 -310.036
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.073.606 265.016
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.402.623 -575.052
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-92.513.216 -505.950
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.069.030 135.653
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-93.582.246 -641.603
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.454.745 418.863
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-4.351.599 -242.986
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
2.896.854 661.849
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları