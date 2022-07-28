***TBY*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor
28.07.2022 17:44
***TBY*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
15 28.793.895 28.406.568 -1.376.399 -35.504 21.607.123 25.893.984 82.890.632 186.180.299 186.180.299
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
82.890.632 -82.890.632 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-17.427 42.093.344 42.075.917 42.075.917
Dönem Karı (Zararı)
42.093.344 42.093.344 42.093.344
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-17.427 -17.427 -17.427
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
15 28.793.895 28.406.568 -1.376.399 -52.931 21.607.123 108.784.616 42.093.344 228.256.216 228.256.216
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
15 28.793.895 28.406.568 -3.642.029 -67.438 21.607.123 108.784.616 107.167.744 291.050.479 291.050.479
Transferler
326.982 106.840.762 -107.167.744 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
227.848 17.847 40.686.246 40.931.941 40.931.941
Dönem Karı (Zararı)
40.686.246 40.686.246 40.686.246
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
227.848 17.847 245.695 245.695
Kar Payları
-4.382.536 -4.382.536 -4.382.536
Dönem Sonu Bakiyeler
15 28.793.895 28.406.568 -3.414.181 -49.591 21.934.105 211.242.842 40.686.246 327.599.884 327.599.884
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-323.614.285 139.743.122
Dönem Karı (Zararı)
40.686.246 42.093.344
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
40.686.246 42.093.344
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
35.079.026 26.552.910
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 2.537.890 1.790.865
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
10.445.137 7.848.802
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10.035.809 7.667.328
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
409.328 181.474
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
28.577.323 7.514.047
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
18 -23.888.230 -4.869.387
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
19 52.465.553 12.383.434
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-15.460.334 -2.396.861
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-3.489.867 -2.052.655
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
9 -3.489.867 -2.052.655
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 12.468.877 13.848.712
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-366.887.831 66.032.973
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
3
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-103.323.129 -124.949.517
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-517.041 -358.844
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-102.806.088 -124.590.673
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-180.501.460 220.755.807
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-4.243.524 -3.610.795
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-176.257.936 224.366.602
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
1.284 164.318
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.375.895 -2.276.012
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.809.664 621.525
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3.566.231 -2.897.537
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-86.327.022 3.011.507
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.816.801 3.261.458
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-88.143.823 -249.951
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.113.399 -30.673.133
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-181.716 -32.543.692
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-1.931.683 1.870.559
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-291.122.559 134.679.227
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-15.135.469 -11.196.283
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
0 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-17.341.061 16.260.178
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-15.196
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
80.555 1.717.787
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.301.981 -1.620.431
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -908.271 -831.661
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -3.393.710 -788.770
Alınan Temettüler
9 4.382.536 3.338.218
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
306.795.226 -199.164.038
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
25.714.657.000 2.563.150.000
Kredilerden Nakit Girişleri
25.714.657.000 2.563.150.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-25.373.785.000 -2.754.778.000
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-25.373.785.000 -2.754.778.000
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
110.255 -731.832
Ödenen Temettüler
15 -4.382.536
Ödenen Faiz
-53.692.723 -11.700.677
Alınan Faiz
23.888.230 4.896.471
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-16.738.504 -57.703.129
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
15.460.334 2.396.861
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.278.170 -55.306.268
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 9.791.655 58.041.938
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 8.513.485 2.735.670
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 67.789.843 199.803.886
Ticari Alacaklar
7 561.544.223 458.221.094
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
22 1.006.757 489.716
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
560.537.466 457.731.378
Peşin Ödenmiş Giderler
14 2.319.678 2.444.273
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
2.319.678 2.444.273
Diğer Dönen Varlıklar
30.937
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
30.937
ARA TOPLAM
631.653.744 660.500.190
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
631.653.744 660.500.190
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
8 229.372.042 51.350.015
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
229.372.042 51.350.015
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
9 10.869.116 11.728.743
Maddi Duran Varlıklar
10 3.367.192 3.148.557
Tesis, Makine ve Cihazlar
2.945.105 2.796.027
Mobilya ve Demirbaşlar
139.446 115.932
Diğer Maddi Duran Varlıklar
282.641 236.598
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 5.340.885 3.746.598
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 7.858.453 5.427.851
Bilgisayar Yazılımları
7.858.453 5.427.851
Peşin Ödenmiş Giderler
240.203 116.892
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
14 240.203 116.892
Ertelenmiş Vergi Varlığı
4.925.979 5.315.554
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
261.973.870 80.834.210
TOPLAM VARLIKLAR
893.627.614 741.334.400
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
445.342.542 194.569.712
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
168.000.000
Banka Kredileri
22 168.000.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
277.342.542 194.569.712
Banka Kredileri
6 277.342.542 194.569.712
Ticari Borçlar
7 13.114.124 7.738.229
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
22 4.039.511 2.229.847
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9.074.613 5.508.382
Diğer Borçlar
8 68.507.712 202.651.807
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8,22 1.435.839 1.053.817
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
67.071.873 201.597.990
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20 5.024.511 10.498.923
Kısa Vadeli Karşılıklar
12.871.958 18.984.295
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 10.207.446 16.522.511
Sigortacılık Teknik Karşılıkları
0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 2.664.512 2.461.784
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 6.809.737 4.112.745
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
6.809.737 4.112.745
ARA TOPLAM
551.670.584 438.555.711
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
551.670.584 438.555.711
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
4.501.051 3.066.272
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
22 3.135.300 3.062.296
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.365.751 3.976
Uzun Vadeli Karşılıklar
9.856.095 8.661.938
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 9.856.095 8.661.938
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
14.357.146 11.728.210
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
566.027.730 450.283.921
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
327.599.884 291.050.479
Ödenmiş Sermaye
15 28.793.895 28.793.895
Sermaye Düzeltme Farkları
15 28.406.568 28.406.568
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
15 -3.414.181 -3.642.029
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.414.181 -3.642.029
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.414.181 -3.642.029
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
15 -49.591 -67.438
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
-49.591 -67.438
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 21.934.105 21.607.123
Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı
4.593.172 4.593.172
Yasal Yedekler
17.340.933 17.013.951
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 211.242.842 108.784.616
Net Dönem Karı veya Zararı
15 40.686.246 107.167.744
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
327.599.884 291.050.479
TOPLAM KAYNAKLAR
893.627.614 741.334.400
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
16 176.848.290 123.397.037 98.520.957 52.117.623
Satışların Maliyeti
16 -10.350 -1.802.336 0 -22
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
176.837.940 121.594.701 98.520.957 52.117.601
BRÜT KAR (ZARAR)
176.837.940 121.594.701 98.520.957 52.117.601
Genel Yönetim Giderleri
17 -75.897.469 -45.824.710 -41.832.667 -23.871.770
Pazarlama Giderleri
17 -26.336.212 -16.030.990 -14.429.214 -7.271.047
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
145.034 82.605 114.690 61.432
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-45.261 -1.267
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
74.749.293 59.776.345 42.373.766 21.034.949
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
9 3.489.867 2.052.655 1.954.498 1.030.215
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
78.239.160 61.829.000 44.328.264 22.065.164
Finansman Gelirleri
18 29.017.658 7.183.182 19.659.081 2.494.305
Finansman Giderleri
19 -54.101.695 -13.070.126 -36.220.705 -7.054.716
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
53.155.123 55.942.056 27.766.640 17.504.753
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
20 -12.468.877 -13.848.712 -6.853.980 -6.022.363
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-11.866.649 -13.191.007 -5.168.497 -4.663.091
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-602.228 -657.705 -1.685.483 -1.359.272
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
40.686.246 42.093.344 20.912.660 11.482.390
DÖNEM KARI (ZARARI)
40.686.246 42.093.344 20.912.660 11.482.390
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
40.686.246 42.093.344 20.912.660 11.482.390
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-245.695 -17.427 -243.222 9.799
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
-23.236 12.563
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-245.695 5.809 -243.222 -2.764
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar, Vergi Etkisi
-245.695 5.809 -243.222 -2.764
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-245.695 -17.427 -243.222 9.799
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
40.440.551 42.075.917 20.669.438 11.492.189
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
40.440.551 42.075.917 20.669.438 11.492.189
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048675
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