***TBY*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***TBY*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15 28.793.895 28.406.568 -1.376.399 -35.504 21.607.123 25.893.984 82.890.632 186.180.299 186.180.299Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler82.890.632 -82.890.632 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-17.427 42.093.344 42.075.917 42.075.917Dönem Karı (Zararı)42.093.344 42.093.344 42.093.344Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-17.427 -17.427 -17.427Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler15 28.793.895 28.406.568 -1.376.399 -52.931 21.607.123 108.784.616 42.093.344 228.256.216 228.256.216Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15 28.793.895 28.406.568 -3.642.029 -67.438 21.607.123 108.784.616 107.167.744 291.050.479 291.050.479Transferler326.982 106.840.762 -107.167.744 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)227.848 17.847 40.686.246 40.931.941 40.931.941Dönem Karı (Zararı)40.686.246 40.686.246 40.686.246Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)227.848 17.847 245.695 245.695Kar Payları-4.382.536 -4.382.536 -4.382.536Dönem Sonu Bakiyeler15 28.793.895 28.406.568 -3.414.181 -49.591 21.934.105 211.242.842 40.686.246 327.599.884 327.599.884Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-323.614.285 139.743.122Dönem Karı (Zararı)40.686.246 42.093.344Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)40.686.246 42.093.344Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler35.079.026 26.552.910Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler17 2.537.890 1.790.865Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler10.445.137 7.848.802Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10.035.809 7.667.328Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler409.328 181.474Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler28.577.323 7.514.047Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler18 -23.888.230 -4.869.387Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler19 52.465.553 12.383.434Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-15.460.334 -2.396.861Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-3.489.867 -2.052.655İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler9 -3.489.867 -2.052.655Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler20 12.468.877 13.848.712İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-366.887.831 66.032.973Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-103.323.129 -124.949.517İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-517.041 -358.844İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-102.806.088 -124.590.673Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-180.501.460 220.755.807İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-4.243.524 -3.610.795İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-176.257.936 224.366.602Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)1.284 164.318Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5.375.895 -2.276.012İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)1.809.664 621.525İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)3.566.231 -2.897.537Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-86.327.022 3.011.507İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)1.816.801 3.261.458İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-88.143.823 -249.951İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-2.113.399 -30.673.133Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-181.716 -32.543.692Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-1.931.683 1.870.559Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-291.122.559 134.679.227Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-15.135.469 -11.196.283Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler0 0Vergi İadeleri (Ödemeleri)-17.341.061 16.260.178Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-15.196YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI80.555 1.717.787Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-4.301.981 -1.620.431Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -908.271 -831.661Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -3.393.710 -788.770Alınan Temettüler9 4.382.536 3.338.218FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI306.795.226 -199.164.038Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri25.714.657.000 2.563.150.000Kredilerden Nakit Girişleri25.714.657.000 2.563.150.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-25.373.785.000 -2.754.778.000Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-25.373.785.000 -2.754.778.000Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları110.255 -731.832Ödenen Temettüler15 -4.382.536Ödenen Faiz-53.692.723 -11.700.677Alınan Faiz23.888.230 4.896.471YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-16.738.504 -57.703.129Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi15.460.334 2.396.861NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.278.170 -55.306.268DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 9.791.655 58.041.938DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 8.513.485 2.735.670Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 67.789.843 199.803.886Ticari Alacaklar7 561.544.223 458.221.094İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar22 1.006.757 489.716İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar560.537.466 457.731.378Peşin Ödenmiş Giderler14 2.319.678 2.444.273İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler2.319.678 2.444.273Diğer Dönen Varlıklar30.937İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar30.937ARA TOPLAM631.653.744 660.500.190TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR631.653.744 660.500.190DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar8 229.372.042 51.350.015İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar229.372.042 51.350.015Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar9 10.869.116 11.728.743Maddi Duran Varlıklar10 3.367.192 3.148.557Tesis, Makine ve Cihazlar2.945.105 2.796.027Mobilya ve Demirbaşlar139.446 115.932Diğer Maddi Duran Varlıklar282.641 236.598Kullanım Hakkı Varlıkları10 5.340.885 3.746.598Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 7.858.453 5.427.851Bilgisayar Yazılımları7.858.453 5.427.851Peşin Ödenmiş Giderler240.203 116.892İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler14 240.203 116.892Ertelenmiş Vergi Varlığı4.925.979 5.315.554TOPLAM DURAN VARLIKLAR261.973.870 80.834.210TOPLAM VARLIKLAR893.627.614 741.334.400KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar445.342.542 194.569.712İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar168.000.000Banka Kredileri22 168.000.000İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar277.342.542 194.569.712Banka Kredileri6 277.342.542 194.569.712Ticari Borçlar7 13.114.124 7.738.229İlişkili Taraflara Ticari Borçlar22 4.039.511 2.229.847İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9.074.613 5.508.382Diğer Borçlar8 68.507.712 202.651.807İlişkili Taraflara Diğer Borçlar8,22 1.435.839 1.053.817İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar67.071.873 201.597.990Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü20 5.024.511 10.498.923Kısa Vadeli Karşılıklar12.871.958 18.984.295Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 10.207.446 16.522.511Sigortacılık Teknik KarşılıklarıDiğer Kısa Vadeli Karşılıklar12 2.664.512 2.461.784Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler14 6.809.737 4.112.745İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler6.809.737 4.112.745ARA TOPLAM551.670.584 438.555.711TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER551.670.584 438.555.711UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar4.501.051 3.066.272İlişkili Taraflara Diğer Borçlar22 3.135.300 3.062.296İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar1.365.751 3.976Uzun Vadeli Karşılıklar9.856.095 8.661.938Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13 9.856.095 8.661.938TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER14.357.146 11.728.210TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER566.027.730 450.283.921ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar327.599.884 291.050.479Ödenmiş Sermaye15 28.793.895 28.793.895Sermaye Düzeltme Farkları15 28.406.568 28.406.568Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)15 -3.414.181 -3.642.029Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.414.181 -3.642.029Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.414.181 -3.642.029Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)15 -49.591 -67.438Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar-49.591 -67.438Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler15 21.934.105 21.607.123Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı4.593.172 4.593.172Yasal Yedekler17.340.933 17.013.951Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları15 211.242.842 108.784.616Net Dönem Karı veya Zararı15 40.686.246 107.167.744TOPLAM ÖZKAYNAKLAR327.599.884 291.050.479TOPLAM KAYNAKLAR893.627.614 741.334.400Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 176.848.290 123.397.037 98.520.957 52.117.623Satışların Maliyeti16 -10.350 -1.802.336 0 -22TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)176.837.940 121.594.701 98.520.957 52.117.601BRÜT KAR (ZARAR)176.837.940 121.594.701 98.520.957 52.117.601Genel Yönetim Giderleri17 -75.897.469 -45.824.710 -41.832.667 -23.871.770Pazarlama Giderleri17 -26.336.212 -16.030.990 -14.429.214 -7.271.047Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler145.034 82.605 114.690 61.432Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-45.261 -1.267ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)74.749.293 59.776.345 42.373.766 21.034.949Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar9 3.489.867 2.052.655 1.954.498 1.030.215FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)78.239.160 61.829.000 44.328.264 22.065.164Finansman Gelirleri18 29.017.658 7.183.182 19.659.081 2.494.305Finansman Giderleri19 -54.101.695 -13.070.126 -36.220.705 -7.054.716SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)53.155.123 55.942.056 27.766.640 17.504.753Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri20 -12.468.877 -13.848.712 -6.853.980 -6.022.363Dönem Vergi (Gideri) Geliri-11.866.649 -13.191.007 -5.168.497 -4.663.091Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-602.228 -657.705 -1.685.483 -1.359.272SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)40.686.246 42.093.344 20.912.660 11.482.390DÖNEM KARI (ZARARI)40.686.246 42.093.344 20.912.660 11.482.390Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları40.686.246 42.093.344 20.912.660 11.482.390Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-245.695 -17.427 -243.222 9.799Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar-23.236 12.563Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-245.695 5.809 -243.222 -2.764Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar, Vergi Etkisi-245.695 5.809 -243.222 -2.764DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-245.695 -17.427 -243.222 9.799TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)40.440.551 42.075.917 20.669.438 11.492.189Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları40.440.551 42.075.917 20.669.438 11.492.189http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048675BIST