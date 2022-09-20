***TBY*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi









***TBY*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi04.08.2022Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasa Kurulu 15.09.2022 tarih ve 50/1364 sayılı kararı ile şirketimize 750.000.000 TL nominal limit onaylamış olup, yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış ve/veya tahsisli satış yoluyla ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin SPK tarafından onaylanan İhraç Belgesi ile Borçlanma Aracı İhracı Başvuru Formu'na ekte yer verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064328BIST