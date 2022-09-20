***TBY*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi
20.09.2022 19:18
***TBY*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.08.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasa Kurulu 15.09.2022 tarih ve 50/1364 sayılı kararı ile şirketimize 750.000.000 TL nominal limit onaylamış olup, yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış ve/veya tahsisli satış yoluyla ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin SPK tarafından onaylanan İhraç Belgesi ile Borçlanma Aracı İhracı Başvuru Formu'na ekte yer verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064328
BIST
18:053.278
En Yüksek
|Değişim
|: 2,44%
|| 77,96
|Açılış
|: 3.221
|
|Önceki Kapanış
|: 3.200
|
3.280
En Düşük
3.150
18:0518,3120
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0181
|Açılış
|: 18,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4800
|
18,3293
En Düşük
18,2793
18:0518,2811
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0495
|Açılış
|: 18,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4300
|
18,4350
En Düşük
18,2400
18:05980,12
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -4,02
|Açılış
|: 980,12
|
|Önceki Kapanış
|: 984,14
|
988,10
En Düşük
977,43
BIST En Aktif Hisseler18:05
|HDFGS
|2,75
|94.617.614
|% 10,00
|
|AYEN
|26,18
|202.771.206
|% 10,00
|
|ISKUR
|770.000,00
|770.000
|% 10,00
|
|ATSYH
|138,70
|19.782.975
|% 9,99
|
|BRYAT
|641,80
|173.426.984
|% 9,99
|
|TSKB
|3,97
|25.486.312
|% -9,98
|
|ROYAL
|4,88
|1.767.070
|% -9,96
|
|ISGYO
|13,85
|5.284.481
|% -9,95
|
|VAKBN
|8,43
|7.234.763.456
|% -9,94
|
|SKBNK
|3,46
|16.959.022
|% -9,90
|
|VAKBN
|8,43
|7.234.763.456
|% -9,94
|
|THYAO
|72,45
|4.834.625.842
|% 5,38
|
|ISCTR
|8,29
|4.723.527.136
|% 5,07
|
|HALKB
|8,41
|4.643.053.782
|% -6,03
|
|GARAN
|20,14
|4.539.627.016
|% 2,70
|
|VAKBN
|8,43
|7.234.763.456
|% -9,94
|
|EKGYO
|4,01
|2.587.255.683
|% 1,78
|
|ISCTR
|8,29
|4.723.527.136
|% 5,07
|
|HALKB
|8,41
|4.643.053.782
|% -6,03
|
|YKBNK
|7,16
|3.551.645.042
|% 6,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3031
|18,3120
|% 0,10
|
|Euro
|18,2590
|18,2811
|% -0,27
|
|Sterlin
|20,7473
|20,8514
|% -0,35
|
|Frank
|18,9178
|19,0318
|% 0,28
|
|Riyal
|4,8526
|4,8769
|% 0,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|980
|980
|-4,45
|
|Cumhuriyet
|6.645
|6.745
|3,00
|
|Tam
|6.663
|6.774
|-15,00
|
|Yarım
|3.247
|3.299
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.628
|1.650
|-4,00
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58BOBET
Yüzde 9.90 oranında artışla 7.33 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 313, 066 adet işlem
-
17:57TCELL
Yüzde 4.13 oranında artışla 22.20 lira fiyatla işlem gören hissede 36, 455, 379 adet işlem
-
17:56YATAS
Yüzde 7.76 oranında artışla 18.32 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 484, 542 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 64, 98 artarak (% 1.89 ) 3, 506
-
17:55
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse VAKBN, HALKB, ISCTR