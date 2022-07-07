***TBY*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***TBY*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme A.Ş. tarafından değerlendirilmiştir. Değerlendirmeye ilişkin rapor ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1043045BIST