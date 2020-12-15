***TBY*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.12.2020 15:05
***TBY*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Marka Kullanım İzni Hakkında
Sermaye Piyasası Kurulunun 14.12.2020 tarih ve E-32992422-205.99-12795 sayılı yazısı ile TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş'nin
"TEB YATIRIM PRIME " ve "TEB YATIRIM TRADER" marka adlarının kullanımına izin verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893209
BIST
16:221.395
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 6,26
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.389
|
1.398
En Düşük
1.385
16:227,8530
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0022
|Açılış
|: 7,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8600
|
7,8683
En Düşük
7,8148
16:229,5356
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0071
|Açılış
|: 9,5150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5400
|
9,5716
En Düşük
9,5061
16:22466,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 4,51
|Açılış
|: 466,39
|
|Önceki Kapanış
|: 461,75
|
466,93
En Düşük
460,81
BIST En Aktif Hisseler16:22
|KARTN
|3.264,80
|453.867.315
|% 10,00
|
|INTEM
|22,66
|2.627.903
|% 10,00
|
|UZERB
|51,10
|728.022
|% 9,99
|
|YAPRK
|49,60
|1.170.461
|% 9,98
|
|IZTAR
|16,31
|2.083.097
|% 9,98
|
|ISKUR
|333.000,00
|333.000
|% -10,00
|
|BERA
|17,70
|107.837.111
|% -9,97
|
|RTALB
|33,44
|133.878.920
|% -9,13
|
|BASCM
|11,80
|135.327
|% -8,53
|
|MERKO
|10,22
|55.875.870
|% -8,42
|
|GARAN
|9,66
|1.702.035.525
|% 0,00
|
|ODAS
|4,05
|1.354.338.911
|% 1,00
|
|KRDMD
|5,42
|1.226.499.430
|% -0,18
|
|EKGYO
|2,07
|1.203.488.916
|% 1,97
|
|PETKM
|4,93
|1.005.905.515
|% 1,65
|
|EKGYO
|2,07
|1.203.488.916
|% 1,97
|
|ODAS
|4,05
|1.354.338.911
|% 1,00
|
|YKBNK
|3,13
|779.613.198
|% 2,29
|
|KRDMD
|5,42
|1.226.499.430
|% -0,18
|
|ALBRK
|1,93
|407.195.068
|% 3,76
|
|16:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8484
|7,8530
|% 0,03
|
|Euro
|9,5302
|9,5356
|% -0,07
|
|Sterlin
|10,4734
|10,5260
|% 0,38
|
|Frank
|8,8056
|8,8587
|% -0,14
|
|Riyal
|2,0860
|2,0964
|% -0,05
|
|16:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.849
|1.849
|20,83
|
|Altın Gr.
|466
|466
|4,07
|
|Cumhuriyet
|3.083
|3.130
|13,00
|
|Tam
|3.072
|3.150
|15,21
|
|Yarım
|1.485
|1.524
|7,36
|
|Çeyrek
|745
|762
|3,68
|
|Gümüş.Ons
|24,38
|24,42
|0,54
|
|Gümüş Gr.
|6,12
|6,13
|0,10
|
|B. Petrol
|50,55
|50,55
|0,26
|
Seans Raporu
16:22
daha fazla
-
16:35XU100
Endeks 1, 396 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 5 üstünde . İşlem hacmi 23, 438.00 milyon TL de
-
16:35ARDYZ
Yüzde 4.20 oranında artışla 40.72 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 913, 424 adet işlem
-
16:34VERTU
Yüzde 6.84 oranında artışla 11.40 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 169, 838 adet işlem
-
16:33VERTU
Yüzde 7.50 oranında artışla 11.47 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 119, 460 adet işlem
-
16:32OZKGY
Yüzde 4.54 oranında artışla 5.76 lira fiyatla işlem gören hissede 102, 166, 217 adet işlem