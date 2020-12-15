***TBY*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TBY*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarMarka Kullanım İzni HakkındaSermaye Piyasası Kurulunun 14.12.2020 tarih ve E-32992422-205.99-12795 sayılı yazısı ile TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş'nin"TEB YATIRIM PRIME " ve "TEB YATIRIM TRADER" marka adlarının kullanımına izin verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893209BIST