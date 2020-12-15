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***TBY*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

15.12.2020 15:05



***TBY*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

Marka Kullanım İzni Hakkında
Sermaye Piyasası Kurulunun 14.12.2020 tarih ve E-32992422-205.99-12795 sayılı yazısı ile TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş'nin
"TEB YATIRIM PRIME " ve "TEB YATIRIM TRADER" marka adlarının kullanımına izin verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893209


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Altın Gr. 466 466 4,07  
Cumhuriyet 3.083 3.130 13,00  
Tam 3.072 3.150 15,21  
Yarım 1.485 1.524 7,36  
Çeyrek 745 762 3,68  
Gümüş.Ons 24,38 24,42 0,54  
Gümüş Gr. 6,12 6,13 0,10  
B. Petrol 50,55 50,55 0,26  
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