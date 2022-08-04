***TBY*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TBY*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde, yurt içinde TL.750.000.000,- (Yediyüz elli milyon Türk Lirası) tutara kadar halka arz edilmeksizin (tahsisli satış ve/veya nitelikli yatırımcılara satış) satılmak üzere farklı tertiplerde ve vadelerde Türk Lirası cinsinden sabit ve/veya değişken faizli her nevi borçlanma aracı ihraç edilmesine, söz konusu Türk Lirası borçlanma aracınla ilişkin ödenecek faiz oranı da dahil olmak üzere ihraçla ilgili tüm şart ve hükümlerin belirlenmesine, söz konusu ihraç kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılması dahil olmak üzere bütün gerekli işlemlerin getirilmesi ve hükümlerin Şirketimiz tarafından kabulü için Genel Müdürlük'e yetki verilmesine ve ilgili tüm belgelerin Şirketimiz tarafından imzalanmasına ve yürürlüğe konulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051777BIST