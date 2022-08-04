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***TBY*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

04.08.2022 12:31
***TBY*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***TBY*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde, yurt içinde TL.750.000.000,- (Yediyüz elli milyon Türk Lirası) tutara kadar halka arz edilmeksizin (tahsisli satış ve/veya nitelikli yatırımcılara satış) satılmak üzere farklı tertiplerde ve vadelerde Türk Lirası cinsinden sabit ve/veya değişken faizli her nevi borçlanma aracı ihraç edilmesine, söz konusu Türk Lirası borçlanma aracınla ilişkin ödenecek faiz oranı da dahil olmak üzere ihraçla ilgili tüm şart ve hükümlerin belirlenmesine, söz konusu ihraç kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılması dahil olmak üzere bütün gerekli işlemlerin getirilmesi ve hükümlerin Şirketimiz tarafından kabulü için Genel Müdürlük'e yetki verilmesine ve ilgili tüm belgelerin Şirketimiz tarafından imzalanmasına ve yürürlüğe konulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051777


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Yarım 3.361 3.397 22,00  
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