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***TBY*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

04.08.2022 17:13
***TBY*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***TBY*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04/08/2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

04.08.2022 tarihli özel durum açıklamamız kapsamında Şirketimizce, yurt içinde TL.750.000.000,- (Yediyüz elli milyon Türk Lirası) tutara kadar halka arz edilmeksizin (tahsisli satış ve/veya nitelikli yatırımcılara satış) satılmak üzere farklı tertiplerde ve vadelerde Türk Lirası cinsinden sabit ve/veya değişken faizli her nevi borçlanma aracı ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli başvuruda bulunulmuştur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051924


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Altın Ons 1.785 1.786 20,28  
Altın Gr. 1.028 1.028 10,21  
Cumhuriyet 6.851 6.954 62,00  
Tam 6.891 6.942 39,00  
Yarım 3.358 3.394 19,00  
Çeyrek 1.684 1.696 9,00  
Gümüş.Ons 20,18 20,21 0,13  
Gümüş Gr. 11,58 11,60 0,03  
B. Petrol 96,14 96,14 -0,64  
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