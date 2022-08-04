***TBY*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TBY*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi04/08/2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar04.08.2022 tarihli özel durum açıklamamız kapsamında Şirketimizce, yurt içinde TL.750.000.000,- (Yediyüz elli milyon Türk Lirası) tutara kadar halka arz edilmeksizin (tahsisli satış ve/veya nitelikli yatırımcılara satış) satılmak üzere farklı tertiplerde ve vadelerde Türk Lirası cinsinden sabit ve/veya değişken faizli her nevi borçlanma aracı ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli başvuruda bulunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051924BIST