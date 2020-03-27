***TBY*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
27.03.2020 14:39
zin Tarihi
ADANA ŞUBE Çınarlı Mah. Atatürk Caddesi No:15 K.4 01120 Seyhan/Adana HAYIRLI AKYÜREK 0850 204 95 70 0322 454 4839 16.04.2015
ANKARA ŞUBE Simon Bolivar Cad. No: 17 Kat:4 Çankaya/Ankara BANU ESMER 0850 204 96 04 0312 441 94 12 16.04.2015
ANTALYA ŞUBE Tahıl Pazarı Mh. Şarampol Cd. Ömer Melli İş Mrk. No:1 07040 ANTALYA KAYNAK REMZİ ORHAN 0850 204 95 86 0242 247 91 16 16.04.2015
BALIKESİR ŞUBE Hisariçi Mah. Örücüler Cad. No: 14/C BALIKESİR YUSUF KARAKAYA 0850 204 95 24 0266 245 53 04 16.04.2015
BODRUM ŞUBE Türk Kuyusu Mahallesi Kıbrıs Şehitleri Cad No:65/A 65/B Bodrum Muğla ERDAL KABASAKAL 0850 204 95 39 02523168939 16.04.2015
BURSA ŞUBE Organize Sanayi Bölgesi Bankalar Cad. 16159 Nilüfer / Bursa İLHAN APAK 0850 204 95 78 0224 221 34 39 16.04.2015
DENİZLİ ŞUBE Saraylar Mahallesi Enverpaşa Cad. No:26 Merkez Efendi Denizli AYŞEGÜL DEMİRCAN 0850 204 95 90 0258 264 04 98 16.04.2015
DİYARBAKIR ŞUBE Fırat Mahallesi Ahmedi Hani Caddesi 1 Tower Plaza No:4 Kat:11 Bağımsız bölüm 33 Kayapınar Diyarbakır ÇETİN ALTINYÜREK 0850 204 95 43 0412 252 39 99 16.04.2015
EMİNÖNÜ ŞUBE Tahtakale Mahallesi Tahtakale Caddesi No:55/44 Fatih İSTANBUL ÇİĞDEM ŞARDAĞ 0850 204 95 60 0212 511 28 19 16.04.2015
ESKİŞEHİR ŞUBE İstiklal Mahallesi İki Eylül Caddesi Başan Sokak No:2 Odunpazarı/Eskişehir HASAN HÜSEYİN ERYILMAZ 0850 204 95 15 16.04.2015
ETİLER ŞUBE Nispetiye Cad. Büyük Bebek Yokuşu Uğurel Apt.No 574 34337 Beşiktaş-İST AHMET SEMİH ASLANTEPE 0850 204 95 02 0212 352 40 11 16.04.2015
GAZİANTEP ŞUBE Budak Mahallesi Gazi Muhtarpaşa Bulvarı 44/D Şehitkamil Gaziantep BÜLENT GERÇEK 0850 204 95 35 0342 215 38 26 16.04.2015
İZMİR ŞUBE İsmet Kaptan Mahallesi Şair Eşref Blv. İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş Apt No:23 A Konak İZMİR CANAN ALATLI 0850 204 96 39 0232 484 20 86 16.04.2015
İZMİT ŞUBE Körfez Mah. Ankara Karayolu No:123/3 K.3 41040 İzmit Merkez Kocaeli OZAN ATİLLA 0850 204 95 07 0262 332 29 31 16.04.2015
KARTAL ŞUBE Çınardere Mahallesi Gönenli Mehmet Efendi Caddesi No:85 Kat:2 Pendik 34896 İstanbul ÖZNUR UYAN 0850 204 95 56 0216 387 5209 16.04.2015
KAYSERİ ŞUBE Gevher Nesibe Mahallesi Tekin Sk.No:6/93 Kocasinan Kayseri NİMET İREM İNTAŞ 0850 204 96 00 0352 222 01 23 16.04.2015
KONYA ŞUBE Musalla Bağları Mahallesi, Ahmet Hilmi Nalçacı Caddesi, Cengiz Han, No:130/1, Selçuklu / Konya İNCİ DELİBAŞ 0850 204 95 11 0332 238 29 89 16.04.2015
SAMSUN ŞUBE Kale Mahallesi, Kaptanağa Sokak No:4/B İlkadım / SAMSUN CANSU NERMİN ERBAŞ 0850 204 95 27 0362 435 39 23 16.04.2015
YEŞİLKÖY ŞUBE Yeşilköy Mahallesi Atatürk Caddesi No:12 EGS Business Park B1 Blok Kat:2 No:157 Bakırköy İstanbul AYŞEGÜL ATİKER 0850 204 96 21 0212 663 35 11 16.04.2015
ETİLER ÖZEL ŞUBE Nispetiye Caddesi Dilhayat Sokak No:8 34337 Etiler-Beşiktaş/İstanbul MERT SONER KAHYAOĞLU 0850 204 91 86 0212 352 64 14 16.03.2016
ANKARA ÖZEL ŞUBE Mustafa Kemal Mahallesi, 2159 Cad. No:2/3 Çankaya/Ankara CUMHUR AKYOL 0312 467 01 81 27.07.2016
BURSA ÖZEL ŞUBE Odunluk Mahallesi Akpınar (180) Cad.No:15/A Efe Towers A Blok Kat:11 No:38 Nilüfer BURSA HAKAN DEMİRTAŞ 0224 220 49 80 08.08.2016
İZMİR ÖZEL ŞUBE Akdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi No: 132/21 Konak İzmir GÖZDE ERSOY 0850 204 90 80 01.08.2016
SUADİYE ŞUBE Bağdat Cad. Ethem Bey Apt. No:287 K.3 D.5 (Bağımsız bölüm no:7) Caddebostan Kadıköy İst HATİCE BİRGÜL GÜR 0850 204 96 25 0216 411 06 90 16.04.2015
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832822
BIST