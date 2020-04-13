***TBY*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***TBY*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)VAROL CİVİL Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi 0AYŞE AŞARDAĞ Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi 0NİMET ELİF AKPINAR Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi 0ERIC PATRICE PAUL JOSSERAND Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi 0AKİL ÖZÇAY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi 0GÖKHAN MENDİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi 0OSMAN DURMUŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 0NICOLAS DE BAUDINET DE COURCELLES Erkek Yönetim Kurulu Üyesi BankacıTOLGA ATAMAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi BankacıSermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip ŞahıslarAdı-Soyadı GöreviVarol CİVİL Yönetim Kurulu BaşkanıAyşe AŞARDAĞ Yönetim Kurulu Başkan VekiliHamza Baturalp CANDEMİR Genel MüdürRemzi Tahsin Kartal ÇAĞLI Genel Müdür VekiliAdil RIZVI Genel Müdür YardımcısıMete YÜKSEL Genel Müdür YardımcısıMehmet ALYON DirektörDuygu KORKMAZ DirektörSemin ÜLKÜ SULAM DirektörAslı ERTAN DirektörMurat TÜMER DirektörHüseyin ÇETİN YöneticiKaya ATILGAN DirektörNicolas de Baudinet de COURCELLES Yönetim Kurulu ÜyesiGökhan MENDİ Yönetim Kurulu ÜyesiEbru Doğanay PERÇİN DirektörŞermin ATEŞ DirektörEsma Hande DOĞRU MüdürSerdar BORANDİ MüdürCansel DEDE YöneticiSerkan BOLAT Müdürİlknur MENEKŞE YöneticiTolga BİLGEN YöneticiPınar ÇOKŞEN YöneticiAkil ÖZÇAY Yönetim Kurulu Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837339BIST