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***TBY*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

13.04.2020 09:01
GÜNCEL HABERLER



***TBY*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
VAROL CİVİL Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi 0
AYŞE AŞARDAĞ Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi 0
NİMET ELİF AKPINAR Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi 0
ERIC PATRICE PAUL JOSSERAND Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi 0
AKİL ÖZÇAY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi 0
GÖKHAN MENDİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi 0
OSMAN DURMUŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 0
NICOLAS DE BAUDINET DE COURCELLES Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı
TOLGA ATAMAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı

Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
Varol CİVİL Yönetim Kurulu Başkanı
Ayşe AŞARDAĞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Hamza Baturalp CANDEMİR Genel Müdür
Remzi Tahsin Kartal ÇAĞLI Genel Müdür Vekili
Adil RIZVI Genel Müdür Yardımcısı
Mete YÜKSEL Genel Müdür Yardımcısı
Mehmet ALYON Direktör
Duygu KORKMAZ Direktör
Semin ÜLKÜ SULAM Direktör
Aslı ERTAN Direktör
Murat TÜMER Direktör
Hüseyin ÇETİN Yönetici
Kaya ATILGAN Direktör
Nicolas de Baudinet de COURCELLES Yönetim Kurulu Üyesi
Gökhan MENDİ Yönetim Kurulu Üyesi
Ebru Doğanay PERÇİN Direktör
Şermin ATEŞ Direktör
Esma Hande DOĞRU Müdür
Serdar BORANDİ Müdür
Cansel DEDE Yönetici
Serkan BOLAT Müdür
İlknur MENEKŞE Yönetici
Tolga BİLGEN Yönetici
Pınar ÇOKŞEN Yönetici
Akil ÖZÇAY Yönetim Kurulu Üyesi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837339


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
YBTAS 5.740,00 132.020 % 10,00  
DOCO 420,50 14.315.619 % 9,99  
RTALB 7,16 2.888.257 % 9,98  
MTRYO 3,20 8.263.878 % 9,97  
YONGA 9,74 22.714 % 9,93  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,4354 8,4777 % 1,44  
Frank 6,9723 7,0143 % 0,96  
Riyal 1,7935 1,8025 % 0,97  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.687 1.689 2,43  
Altın Gr. 367 367 3,89  
Cumhuriyet 2.350 2.406 26,10  
Tam 2.416 2.476 30,60  
Yarım 1.175 1.205 13,10  
Çeyrek 589 603 6,70  
Gümüş.Ons 15,26 15,30 -0,13  
Gümüş Gr. 3,32 3,32 0,00  
B. Petrol 31,20 31,20 -0,28  
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