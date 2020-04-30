***TBY*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
30.04.2020 11:38
***TBY*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
HAMZA BATURALP CANDEMİR Genel Müdür Genel Müdür
REMZİ TAHSİN KARTAL ÇAĞLI Genel Müdür Vekili Genel Müdür Vekili, Genel Müdür Yardımcısı
ADİL RIZVİ Genel Müdür Yardımcısı Genel Müdür Yardımcısı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841484
BIST
12:03101.796
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 200,47
|Açılış
|: 101.996
|
|Önceki Kapanış
|: 101.595
|
102.195
En Düşük
101.266
12:036,9868
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0371
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9903
En Düşük
6,9408
12:037,6024
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0431
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6075
En Düşük
7,5375
12:03385,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 2,79
|Açılış
|: 385,62
|
|Önceki Kapanış
|: 382,83
|
386,15
En Düşük
381,85
BIST En Aktif Hisseler
|TKURU
|13,70
|534.067
|% 9,95
|
|RTALB
|22,38
|78.917.562
|% 9,92
|
|TACTR
|4,68
|370.155
|% 9,86
|
|ETILR
|3,15
|282.133
|% 9,76
|
|ARTI
|2,14
|1.289.418
|% 9,74
|
|ARDYZ
|27,90
|6.772.725
|% -10,00
|
|ULUUN
|12,70
|38.883.878
|% -9,99
|
|CASA
|14,67
|227.972
|% -9,94
|
|KRONT
|25,32
|29.471.866
|% -7,05
|
|EUKYO
|1,93
|2.497.623
|% -5,85
|
|HUBVC
|23,46
|134.044.991
|% -2,82
|
|ODAS
|1,84
|129.515.103
|% -0,54
|
|ADESE
|1,56
|118.907.928
|% 1,30
|
|TKNSA
|7,44
|118.551.278
|% -3,00
|
|MPARK
|15,26
|113.619.584
|% 0,66
|
|ADESE
|1,56
|118.907.928
|% 1,30
|
|IHLGM
|1,09
|80.010.606
|% 0,93
|
|ODAS
|1,84
|129.515.103
|% -0,54
|
|AVOD
|2,81
|112.182.101
|% 2,18
|
|HLGYO
|1,44
|28.635.495
|% 3,60
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6827
|8,7262
|% 0,48
|
|Frank
|7,1617
|7,2049
|% 0,75
|
|Riyal
|1,8535
|1,8628
|% 0,55
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.718
|1.719
|5,17
|
|Altın Gr.
|385
|386
|2,80
|
|Cumhuriyet
|2.471
|2.529
|16,40
|
|Tam
|2.536
|2.591
|16,80
|
|Yarım
|1.236
|1.266
|8,20
|
|Çeyrek
|620
|633
|4,10
|
|Gümüş.Ons
|15,36
|15,38
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|0,03
|
|B. Petrol
|26,05
|26,05
|1,83
|