***TBY*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
01.06.2020 15:24
***TBY*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
REMZİ TAHSİN KARTAL ÇAĞLI Genel Müdür Vekili Genel Müdür Vekili, Genel Müdür Yardımcısı
ADİL RIZVİ Genel Müdür Yardımcısı Genel Müdür Yardımcısı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848089
BIST
16:41107.004
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 1.483,78
|Açılış
|: 106.481
|
|Önceki Kapanış
|: 105.520
|
107.193
En Düşük
106.357
16:416,8256
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0053
|Açılış
|: 6,8530
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5970
|
6,8269
En Düşük
6,7931
16:417,5916
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0256
|Açılış
|: 7,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0520
|
7,6048
En Düşük
7,5388
16:41380,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 1,46
|Açılış
|: 380,69
|
|Önceki Kapanış
|: 379,24
|
382,30
En Düşük
378,10
BIST En Aktif Hisseler
|DAGHL
|7,48
|2.288.308
|% 10,00
|
|TKURU
|15,07
|252.173
|% 10,00
|
|EGCEY
|0,77
|381.385
|% 10,00
|
|YONGA
|24,88
|173.239
|% 9,99
|
|IDGYO
|4,85
|7.628.431
|% 9,98
|
|EKIZ
|7,29
|302.601
|% -10,00
|
|CMENT
|26,48
|7.117.333
|% -7,15
|
|CMBTN
|68,40
|2.905.382
|% -6,49
|
|AYCES
|25,42
|499.823
|% -6,13
|
|ULUUN
|8,97
|42.513.014
|% -3,86
|
|GARAN
|7,95
|964.693.901
|% 1,66
|
|ASELS
|31,20
|914.671.397
|% 3,38
|
|THYAO
|12,79
|786.260.514
|% 1,51
|
|GSRAY
|3,61
|660.028.816
|% 6,49
|
|EKGYO
|1,56
|556.029.429
|% 6,12
|
|EKGYO
|1,56
|556.029.429
|% 6,12
|
|GSRAY
|3,61
|660.028.816
|% 6,49
|
|YKBNK
|2,37
|346.084.681
|% 2,16
|
|GUSGR
|3,49
|440.639.828
|% 3,87
|
|GARAN
|7,95
|964.693.901
|% 1,66
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4436
|8,4860
|% 0,57
|
|Frank
|7,0638
|7,1063
|% 0,01
|
|Riyal
|1,8121
|1,8212
|% 0,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.733
|1.733
|3,50
|
|Altın Gr.
|381
|381
|1,46
|
|Cumhuriyet
|2.468
|2.506
|32,00
|
|Tam
|2.540
|2.578
|28,80
|
|Yarım
|1.240
|1.262
|21,80
|
|Çeyrek
|620
|629
|8,20
|
|Gümüş.Ons
|18,11
|18,14
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|3,98
|3,99
|0,06
|
|B. Petrol
|37,46
|37,46
|-0,38
|