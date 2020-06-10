***TBY*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
10.06.2020 10:11
***TBY*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
MUSTAFA SELİM YAZICI Genel Müdür Finans Sektörü Profesyoneli
REMZİ TAHSİN KARTAL ÇAĞLI Genel Müdür Vekili Finans Sektörü Profesyoneli Genel Müdür Vekili, Genel Müdür Yardımcısı
ADİL RIZVİ Genel Müdür Yardımcısı Finans Sektörü Profesyoneli Genel Müdür Yardımcısı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850456
BIST
11:34110.119
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 882,05
|Açılış
|: 109.600
|
|Önceki Kapanış
|: 109.237
|
110.322
En Düşük
109.392
11:346,7883
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0087
|Açılış
|: 6,8060
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8180
|
6,8071
En Düşük
6,7765
11:347,7201
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0101
|Açılış
|: 7,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7150
|
7,7251
En Düşük
7,6879
11:34375,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,92
|Açılış
|: 375,50
|
|Önceki Kapanış
|: 374,58
|
375,82
En Düşük
374,02
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|24,92
|3.453.563
|% 9,97
|
|DOAS
|12,15
|61.293.180
|% 9,95
|
|AYCES
|37,80
|3.359.052
|% 9,95
|
|GLRYH
|10,73
|1.209.732
|% 9,94
|
|ROYAL
|2,44
|69.823
|% 9,91
|
|NIBAS
|8,10
|16
|% -10,00
|
|FORMT
|3,97
|121.220
|% -9,98
|
|HURGZ
|1,52
|1.237.715
|% -9,52
|
|MMCAS
|1,71
|8.805
|% -9,52
|
|KRGYO
|3,21
|1.975.661
|% -5,31
|
|EKGYO
|1,92
|596.038.953
|% 2,67
|
|ASELS
|32,40
|509.036.507
|% 2,40
|
|GARAN
|8,24
|322.626.279
|% 0,73
|
|VESTL
|15,00
|217.218.172
|% 8,07
|
|BIZIM
|18,84
|211.590.661
|% 4,55
|
|EKGYO
|1,92
|596.038.953
|% 2,67
|
|IHLGM
|1,47
|184.822.877
|% 5,76
|
|ISGYO
|1,96
|170.192.618
|% 7,69
|
|KARSN
|2,07
|149.344.755
|% 1,97
|
|KRDMD
|2,64
|167.543.262
|% 1,54
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6455
|8,6889
|% 0,28
|
|Frank
|7,1456
|7,1887
|% 0,39
|
|Riyal
|1,8039
|1,8129
|% -0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.720
|1.720
|4,93
|
|Altın Gr.
|375
|375
|0,67
|
|Cumhuriyet
|2.429
|2.459
|3,30
|
|Tam
|2.501
|2.527
|-0,30
|
|Yarım
|1.220
|1.231
|1,70
|
|Çeyrek
|610
|617
|0,80
|
|Gümüş.Ons
|17,70
|17,74
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|3,86
|3,87
|0,04
|
|B. Petrol
|40,49
|40,49
|-0,69
|
Seans Raporu
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-
11:49OZKGY
Yüzde 4.89 oranında artışla 3.43 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 996, 488 adet işlem
-
11:49OZKGY
Yüzde 4.89 oranında artışla 3.43 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 996, 488 adet işlem
-
11:47XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 840, 76 artarak (% 0.66 ) 128, 125
-
11:47
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, IHLGM, ISGYO
-
11:47XU100
Endeks 110, 138 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 83 üstünde . İşlem hacmi 5, 840.00 milyon TL de