***TBY*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***TBY*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)VAROL CİVİL Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi 0AYŞE AŞARDAĞ Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi 0NİMET ELİF AKPINAR Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi 0NICOLAS DE BAUDINET DE COURCELLES Erkek Yönetim Kurulu Üyesi BankacıERIC PATRICE PAUL JOSSERAND Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi 0OSMAN DURMUŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 0GÖKHAN MENDİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi 0TOLGA ATAMAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi BankacıHAMZA BATURALP CANDEMİR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli Genel Müdürhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850865BIST