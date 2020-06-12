***TBY*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
12.06.2020 08:51
***TBY*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
VAROL CİVİL Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi 0
AYŞE AŞARDAĞ Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi 0
NİMET ELİF AKPINAR Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi 0
NICOLAS DE BAUDINET DE COURCELLES Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı
ERIC PATRICE PAUL JOSSERAND Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi 0
OSMAN DURMUŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 0
GÖKHAN MENDİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi 0
TOLGA ATAMAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı
HAMZA BATURALP CANDEMİR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli Genel Müdür
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850865
BIST
10:06108.363
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -792,59
|Açılış
|: 108.485
|
|Önceki Kapanış
|: 109.155
|
108.485
En Düşük
107.833
10:066,8079
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0315
|Açılış
|: 6,8370
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8110
|
6,8437
En Düşük
6,8023
10:067,7056
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0255
|Açılış
|: 7,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7250
|
7,7392
En Düşük
7,6998
10:06380,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,76
|Açılış
|: 380,78
|
|Önceki Kapanış
|: 380,02
|
380,99
En Düşük
378,74
BIST En Aktif Hisseler
|BAYRK
|6,33
|35.341.158
|% 9,71
|
|EKIZ
|10,69
|1.735.040
|% 9,53
|
|GLRYH
|12,88
|3.323.079
|% 9,15
|
|ISBIR
|1.160,00
|361.920
|% 7,99
|
|MARKA
|2,30
|3.220.544
|% 7,98
|
|CASA
|19,35
|6.734
|% -10,00
|
|YONGA
|29,06
|31.675
|% -9,98
|
|SALIX
|9,23
|62.718
|% -9,95
|
|EGCEY
|1,45
|167.363
|% -9,94
|
|FORMT
|3,26
|1.284.323
|% -8,94
|
|ECILC
|5,90
|63.372.709
|% 3,33
|
|ASELS
|32,08
|63.016.766
|% -0,50
|
|PETKM
|3,91
|54.781.772
|% -0,51
|
|GARAN
|8,09
|46.468.189
|% -0,86
|
|EKGYO
|1,94
|46.367.198
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,94
|46.367.198
|% 0,00
|
|TSKB
|1,24
|20.035.489
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,53
|24.341.944
|% -3,16
|
|CEMAS
|1,23
|17.244.875
|% -1,60
|
|PETKM
|3,91
|54.781.772
|% -0,51
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5714
|8,6144
|% -0,28
|
|Frank
|7,2073
|7,2508
|% -0,13
|
|Riyal
|1,8163
|1,8254
|% -0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.732
|1.733
|4,73
|
|Altın Gr.
|381
|381
|0,84
|
|Cumhuriyet
|2.464
|2.489
|3,50
|
|Tam
|2.536
|2.558
|3,60
|
|Yarım
|1.238
|1.248
|1,70
|
|Çeyrek
|619
|625
|0,90
|
|Gümüş.Ons
|17,54
|17,58
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,87
|3,88
|-0,01
|
|B. Petrol
|37,19
|37,19
|-1,36
|