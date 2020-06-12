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***TBY*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

12.06.2020 08:51
GÜNCEL HABERLER



***TBY*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
VAROL CİVİL Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi 0
AYŞE AŞARDAĞ Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi 0
NİMET ELİF AKPINAR Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi 0
NICOLAS DE BAUDINET DE COURCELLES Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı
ERIC PATRICE PAUL JOSSERAND Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi 0
OSMAN DURMUŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 0
GÖKHAN MENDİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi 0
TOLGA ATAMAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı
HAMZA BATURALP CANDEMİR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli Genel Müdür




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850865


BIST




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Önceki Kapanış :  109.155  
En Yüksek
108.485 En Düşük
107.833
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BAYRK 6,33 35.341.158 % 9,71  
EKIZ 10,69 1.735.040 % 9,53  
GLRYH 12,88 3.323.079 % 9,15  
ISBIR 1.160,00 361.920 % 7,99  
MARKA 2,30 3.220.544 % 7,98  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5714 8,6144 % -0,28  
Frank 7,2073 7,2508 % -0,13  
Riyal 1,8163 1,8254 % -0,09  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.732 1.733 4,73  
Altın Gr. 381 381 0,84  
Cumhuriyet 2.464 2.489 3,50  
Tam 2.536 2.558 3,60  
Yarım 1.238 1.248 1,70  
Çeyrek 619 625 0,90  
Gümüş.Ons 17,54 17,58 -0,10  
Gümüş Gr. 3,87 3,88 -0,01  
B. Petrol 37,19 37,19 -1,36  
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