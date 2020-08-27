***TBY*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***TBY*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerSermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip ŞahıslarAdı-Soyadı GöreviVarol CİVİL Yönetim Kurulu BaşkanıAyşe AŞARDAĞ Yönetim Kurulu Başkan VekiliNicolas de Baudinet de COURCELLES Yönetim Kurulu ÜyesiOsman DURMUŞ Yönetim Kurulu ÜyesiGökhan MENDİ Yönetim Kurulu ÜyesiMustafa Selim YAZICI Genel MüdürRemzi Tahsin Kartal ÇAĞLI Genel Müdür VekiliAdil RIZVI Genel Müdür YardımcısıMehmet ALYON DirektörDuygu KORKMAZ DirektörSemin ÜLKÜ SULAM DirektörAslı ERTAN DirektörHüseyin ÇETİN YöneticiKaya ATILGAN DirektörEbru Doğanay PERÇİN DirektörŞermin ATEŞ DirektörEsma Hande DOĞRU MüdürCansel DEDE YöneticiSerkan BOLAT Müdürİlknur MENEKŞE YöneticiTolga BİLGEN MüdürPınar ÇOKŞEN Yöneticihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871358BIST