***TBY*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
27.08.2020 09:44
***TBY*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
Varol CİVİL Yönetim Kurulu Başkanı
Ayşe AŞARDAĞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Nicolas de Baudinet de COURCELLES Yönetim Kurulu Üyesi
Osman DURMUŞ Yönetim Kurulu Üyesi
Gökhan MENDİ Yönetim Kurulu Üyesi
Mustafa Selim YAZICI Genel Müdür
Remzi Tahsin Kartal ÇAĞLI Genel Müdür Vekili
Adil RIZVI Genel Müdür Yardımcısı
Mehmet ALYON Direktör
Duygu KORKMAZ Direktör
Semin ÜLKÜ SULAM Direktör
Aslı ERTAN Direktör
Hüseyin ÇETİN Yönetici
Kaya ATILGAN Direktör
Ebru Doğanay PERÇİN Direktör
Şermin ATEŞ Direktör
Esma Hande DOĞRU Müdür
Cansel DEDE Yönetici
Serkan BOLAT Müdür
İlknur MENEKŞE Yönetici
Tolga BİLGEN Müdür
Pınar ÇOKŞEN Yönetici
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871358
BIST
10:181.107
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 8,19
|Açılış
|: 1.108
|
|Önceki Kapanış
|: 1.099
|
1.109
En Düşük
1.106
10:187,3468
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0156
|Açılış
|: 7,4040
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4340
|
7,3778
En Düşük
7,3423
10:188,6928
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0256
|Açılış
|: 8,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7650
|
8,7373
En Düşük
8,6852
10:18458,88
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -3,87
|Açılış
|: 458,89
|
|Önceki Kapanış
|: 462,75
|
463,32
En Düşük
458,42
BIST En Aktif Hisseler10:16
|ULAS
|2,64
|1.474.456
|% 10,00
|
|GYHOL
|24,20
|3.085.185
|% 10,00
|
|KENT
|448,90
|1.223.253
|% 10,00
|
|INTEM
|17,30
|2.305.398
|% 9,98
|
|GEDIK
|10,15
|8.104.776
|% 9,97
|
|BMELK
|5,31
|32.136
|% -10,00
|
|CRDFA
|7,10
|604.740
|% -6,46
|
|MEPET
|3,51
|67.374
|% -5,14
|
|IHGZT
|2,83
|1.405.269
|% -4,39
|
|DGGYO
|12,12
|1.574.484
|% -4,34
|
|GUSGR
|6,74
|176.948.387
|% 2,43
|
|SISE
|6,27
|105.459.258
|% 0,32
|
|GARAN
|6,95
|89.920.668
|% 0,72
|
|FENER
|23,94
|79.320.617
|% 3,91
|
|SASA
|15,45
|50.209.834
|% 2,12
|
|GUSGR
|6,74
|176.948.387
|% 2,43
|
|SISE
|6,27
|105.459.258
|% 0,32
|
|KRDMD
|2,93
|40.886.663
|% 0,34
|
|YKBNK
|2,08
|28.519.837
|% 0,48
|
|EKGYO
|1,87
|25.341.547
|% 0,54
|
|10:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3435
|7,3486
|% -0,19
|
|Euro
|8,6808
|8,6949
|% -0,27
|
|Sterlin
|9,6865
|9,7351
|% -0,14
|
|Frank
|8,0671
|8,1157
|% -0,09
|
|Riyal
|1,9551
|1,9649
|% -0,13
|
|10:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.943
|1.943
|-11,22
|
|Altın Gr.
|459
|459
|-3,59
|
|Cumhuriyet
|3.046
|3.092
|12,00
|
|Tam
|3.037
|3.114
|10,11
|
|Yarım
|1.468
|1.506
|4,89
|
|Çeyrek
|736
|753
|2,45
|
|Gümüş.Ons
|27,27
|27,31
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|-0,06
|
|B. Petrol
|46,11
|46,11
|-0,05
|
Seans Raporu
10:16
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10:29PRKME
Yüzde 5.65 oranında artışla 4.86 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 275, 274 adet işlem
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10:28XU030
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10:28
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi MRDIN, USAS, GUSGR
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10:28
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, GYHOL, ULAS
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10:28
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse MRDIN, GUSGR, SISE