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***TBY*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

15.10.2020 08:32
GÜNCEL HABERLER



***TBY*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
MUSTAFA SELİM YAZICI Genel Müdür Finans Sektörü Profesyoneli
REMZİ TAHSİN KARTAL ÇAĞLI Genel Müdür Vekili Finans Sektörü Profesyoneli Genel Müdür Vekili, Genel Müdür Yardımcısı
ADİL RIZVİ Genel Müdür Yardımcısı Finans Sektörü Profesyoneli Genel Müdür Yardımcısı
PINAR UĞUROĞLU DELİCE Genel Müdür Yardımcısı Finans Sektörü Profesyoneli




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881862


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.189
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  0  
Önceki Kapanış :  1.189  
En Yüksek
0 En Düşük
0
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
VAKFN 4,27 132.877.836 % 0,00  
TSKB 1,17 309.436.896 % 0,00  
PAPIL 17,00 30.949.031 % 0,00  
OYAKC 8,44 209.502.447 % 0,00  
ADEL 23,46 44.090.351 % 0,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,9222 7,9266 % 0,20  
Euro 9,3038 9,3124 % 0,22  
Sterlin 10,2694 10,3209 % 0,08  
Frank 8,6351 8,6871 % 0,12  
Riyal 2,1057 2,1162 % 0,15  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.898 1.899 -3,51  
Altın Gr. 483 484 -0,14  
Cumhuriyet 3.216 3.264 31,00  
Tam 3.200 3.281 25,79  
Yarım 1.547 1.587 12,48  
Çeyrek 776 794 6,24  
Gümüş.Ons 24,14 24,17 -0,12  
Gümüş Gr. 6,15 6,16 -0,02  
B. Petrol 43,21 43,21 -0,11  
Seans Raporu 18:05
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