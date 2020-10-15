***TBY*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
15.10.2020 08:32
***TBY*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
MUSTAFA SELİM YAZICI Genel Müdür Finans Sektörü Profesyoneli
REMZİ TAHSİN KARTAL ÇAĞLI Genel Müdür Vekili Finans Sektörü Profesyoneli Genel Müdür Vekili, Genel Müdür Yardımcısı
ADİL RIZVİ Genel Müdür Yardımcısı Finans Sektörü Profesyoneli Genel Müdür Yardımcısı
PINAR UĞUROĞLU DELİCE Genel Müdür Yardımcısı Finans Sektörü Profesyoneli
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881862
BIST
18:051.189
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.189
|
0
En Düşük
0
18:057,9266
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0160
|Açılış
|: 7,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9330
|
7,9337
En Düşük
7,9004
18:059,3124
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0206
|Açılış
|: 9,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,3384
En Düşük
9,2808
18:05483,52
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,14
|Açılış
|: 483,52
|
|Önceki Kapanış
|: 483,65
|
484,75
En Düşük
481,18
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VAKFN
|4,27
|132.877.836
|% 0,00
|
|TSKB
|1,17
|309.436.896
|% 0,00
|
|PAPIL
|17,00
|30.949.031
|% 0,00
|
|OYAKC
|8,44
|209.502.447
|% 0,00
|
|ADEL
|23,46
|44.090.351
|% 0,00
|
|VAKFN
|4,27
|132.877.836
|% 0,00
|
|TSKB
|1,17
|309.436.896
|% 0,00
|
|PAPIL
|17,00
|30.949.031
|% 0,00
|
|OYAKC
|8,44
|209.502.447
|% 0,00
|
|ADEL
|23,46
|44.090.351
|% 0,00
|
|PETKM
|4,85
|6.576.430.165
|% 0,00
|
|TUPRS
|83,60
|2.703.756.303
|% 0,00
|
|ODAS
|3,63
|2.112.835.145
|% 0,00
|
|ZOREN
|3,06
|1.676.602.456
|% 0,00
|
|GARAN
|7,12
|1.036.958.751
|% 0,00
|
|PETKM
|4,85
|6.576.430.165
|% 0,00
|
|ODAS
|3,63
|2.112.835.145
|% 0,00
|
|ZOREN
|3,06
|1.676.602.456
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,90
|746.088.902
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,71
|970.864.017
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9222
|7,9266
|% 0,20
|
|Euro
|9,3038
|9,3124
|% 0,22
|
|Sterlin
|10,2694
|10,3209
|% 0,08
|
|Frank
|8,6351
|8,6871
|% 0,12
|
|Riyal
|2,1057
|2,1162
|% 0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.898
|1.899
|-3,51
|
|Altın Gr.
|483
|484
|-0,14
|
|Cumhuriyet
|3.216
|3.264
|31,00
|
|Tam
|3.200
|3.281
|25,79
|
|Yarım
|1.547
|1.587
|12,48
|
|Çeyrek
|776
|794
|6,24
|
|Gümüş.Ons
|24,14
|24,17
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,15
|6,16
|-0,02
|
|B. Petrol
|43,21
|43,21
|-0,11
|