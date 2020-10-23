***TBY*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***TBY*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerMUSTAFA SELİM YAZICI Genel Müdür Finans Sektörü ProfesyoneliREMZİ TAHSİN KARTAL ÇAĞLI Genel Müdür Vekili Finans Sektörü Profesyoneli Genel Müdür Vekili, Genel Müdür YardımcısıPINAR UĞUROĞLU DELİCE Genel Müdür Yardımcısı Finans Sektörü ProfesyoneliSermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip ŞahıslarAdı-Soyadı GöreviVarol CİVİL Yönetim Kurulu BaşkanıAyşe AŞARDAĞ Yönetim Kurulu Başkan VekiliNicolas de Baudinet de COURCELLES Yönetim Kurulu ÜyesiOsman DURMUŞ Yönetim Kurulu ÜyesiGökhan MENDİ Yönetim Kurulu ÜyesiMustafa Selim YAZICI Genel MüdürRemzi Tahsin Kartal ÇAĞLI Genel Müdür VekiliMehmet ALYON DirektörDuygu KORKMAZ DirektörSemin ÜLKÜ SULAM DirektörAslı ERTAN DirektörHüseyin ÇETİN YöneticiKaya ATILGAN DirektörEbru Doğanay PERÇİN DirektörŞermin ATEŞ DirektörEsma Hande DOĞRU MüdürCansel DEDE YöneticiSerkan BOLAT Müdürİlknur MENEKŞE YöneticiTolga BİLGEN MüdürPınar ÇOKŞEN Yöneticihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883388BIST