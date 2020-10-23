***TBY*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
23.10.2020 17:35
***TBY*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
MUSTAFA SELİM YAZICI Genel Müdür Finans Sektörü Profesyoneli
REMZİ TAHSİN KARTAL ÇAĞLI Genel Müdür Vekili Finans Sektörü Profesyoneli Genel Müdür Vekili, Genel Müdür Yardımcısı
PINAR UĞUROĞLU DELİCE Genel Müdür Yardımcısı Finans Sektörü Profesyoneli
Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
Varol CİVİL Yönetim Kurulu Başkanı
Ayşe AŞARDAĞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Nicolas de Baudinet de COURCELLES Yönetim Kurulu Üyesi
Osman DURMUŞ Yönetim Kurulu Üyesi
Gökhan MENDİ Yönetim Kurulu Üyesi
Mustafa Selim YAZICI Genel Müdür
Remzi Tahsin Kartal ÇAĞLI Genel Müdür Vekili
Mehmet ALYON Direktör
Duygu KORKMAZ Direktör
Semin ÜLKÜ SULAM Direktör
Aslı ERTAN Direktör
Hüseyin ÇETİN Yönetici
Kaya ATILGAN Direktör
Ebru Doğanay PERÇİN Direktör
Şermin ATEŞ Direktör
Esma Hande DOĞRU Müdür
Cansel DEDE Yönetici
Serkan BOLAT Müdür
İlknur MENEKŞE Yönetici
Tolga BİLGEN Müdür
Pınar ÇOKŞEN Yönetici
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883388
BIST
18:051.191
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -7,69
|Açılış
|: 1.200
|
|Önceki Kapanış
|: 1.198
|
1.205
En Düşük
1.179
18:057,9685
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0307
|Açılış
|: 7,9610
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9250
|
7,9771
En Düşük
7,9310
18:059,4352
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0437
|Açılış
|: 9,3950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3550
|
9,4511
En Düşük
9,3571
18:05486,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,95
|Açılış
|: 486,75
|
|Önceki Kapanış
|: 485,99
|
490,33
En Düşük
484,84
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SANFM
|12,10
|13.660.874
|% 10,00
|
|PINSU
|9,24
|211.060.161
|% 10,00
|
|KARTN
|1.238,20
|37.902.540
|% 9,99
|
|KONYA
|832,40
|226.607.044
|% 9,99
|
|EMKEL
|4,63
|37.936.833
|% 9,98
|
|DAGHL
|19,80
|5.442.934
|% -10,00
|
|AKYHO
|6,94
|79.168.060
|% -9,99
|
|BALAT
|7,57
|1.136.378
|% -9,99
|
|KLGYO
|12,26
|67.246.970
|% -9,99
|
|GRNYO
|3,61
|19.171.920
|% -9,98
|
|TSKB
|1,82
|2.314.041.589
|% 5,20
|
|GARAN
|7,07
|1.167.453.760
|% -0,42
|
|SISE
|6,81
|1.141.593.693
|% -0,44
|
|KRDMD
|3,48
|744.548.304
|% -2,25
|
|EKGYO
|1,82
|636.485.501
|% -4,21
|
|TSKB
|1,82
|2.314.041.589
|% 5,20
|
|EKGYO
|1,82
|636.485.501
|% -4,21
|
|SKBNK
|1,87
|474.617.180
|% -6,03
|
|KRDMD
|3,48
|744.548.304
|% -2,25
|
|YKBNK
|2,22
|408.511.466
|% -1,33
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9627
|7,9685
|% 0,39
|
|Euro
|9,4275
|9,4352
|% 0,47
|
|Sterlin
|10,3663
|10,4183
|% 0,10
|
|Frank
|8,7585
|8,8113
|% 0,50
|
|Riyal
|2,1179
|2,1285
|% 0,36
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.900
|1.900
|-4,17
|
|Altın Gr.
|486
|486
|0,16
|
|Cumhuriyet
|3.221
|3.270
|14,00
|
|Tam
|3.208
|3.287
|23,47
|
|Yarım
|1.550
|1.590
|11,35
|
|Çeyrek
|778
|795
|5,68
|
|Gümüş.Ons
|24,57
|24,60
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,28
|6,29
|-0,02
|
|B. Petrol
|42,25
|42,25
|-0,21
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59AVTUR
Yüzde -4.65 oranında düşüşle 3.28 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 189, 384 adet işlem
-
17:58XU100
Endeks 1, 189 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 78 altında . İşlem hacmi 18, 900.00 milyon TL de
-
17:57TKURU
Yüzde -6.46 oranında düşüşle 296.90 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 828 adet işlem
-
17:56FLAP
Yüzde -7.87 oranında düşüşle 7.26 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 610, 823 adet işlem
-
17:53
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EKGYO, TKFEN, BIMAS