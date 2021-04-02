***TBY*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***TBY*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)ÖMER ABİDİN YENİDOĞAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı Yönetim Kurulu ÜyesiAYŞE AŞARDAĞ Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi 0HAMZA BATURALP CANDEMİR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli Genel Müdür,Yönetim Kurulu ÜyesiNICOLAS DE BAUDINET DE COURCELLES Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu ÜyesiNİMET ELİF AKPINAR Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu ÜyesiOSMAN DURMUŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi 0ERIC PATRICE PAUL JOSSERAND Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi 0GÖKHAN MENDİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi 0ALİCE MARİE FELİCİTE AUBERT ALİCE MARİE FELİCİTE AUBERT Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü ProfesyoneliSermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip ŞahıslarAdı-Soyadı GöreviÖmer Abidin YENİDOĞAN Yönetim Kurulu BaşkanıAyşe AŞARDAĞ Yönetim Kurulu Başkan VekiliNicolas de Baudinet de COURCELLES Yönetim Kurulu ÜyesiOsman DURMUŞ Yönetim Kurulu ÜyesiGökhan MENDİ Yönetim Kurulu ÜyesiMustafa Selim YAZICI Genel MüdürRemzi Tahsin Kartal ÇAĞLI Genel Müdür VekiliTolga ATAMAN Genel Müdür YardımcısıMehmet ALYON DirektörDuygu KORKMAZ DirektörSemin ÜLKÜ SULAM DirektörAslı ERTAN DirektörHüseyin ÇETİN YöneticiKaya ATILGAN DirektörEbru Doğanay PERÇİN DirektörŞermin ATEŞ DirektörEsma Hande DOĞRU MüdürCansel DEDE YöneticiSerkan BOLAT Müdürİlknur MENEKŞE YöneticiTolga BİLGEN MüdürPınar ÇOKŞEN Yöneticihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922745BIST