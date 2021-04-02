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***TBY*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

02.04.2021 09:22



***TBY*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
ÖMER ABİDİN YENİDOĞAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi
AYŞE AŞARDAĞ Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi 0
HAMZA BATURALP CANDEMİR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli Genel Müdür,Yönetim Kurulu Üyesi
NICOLAS DE BAUDINET DE COURCELLES Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi
NİMET ELİF AKPINAR Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi
OSMAN DURMUŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi 0
ERIC PATRICE PAUL JOSSERAND Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi 0
GÖKHAN MENDİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi 0
ALİCE MARİE FELİCİTE AUBERT ALİCE MARİE FELİCİTE AUBERT Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli

Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
Ömer Abidin YENİDOĞAN Yönetim Kurulu Başkanı
Ayşe AŞARDAĞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Nicolas de Baudinet de COURCELLES Yönetim Kurulu Üyesi
Osman DURMUŞ Yönetim Kurulu Üyesi
Gökhan MENDİ Yönetim Kurulu Üyesi
Mustafa Selim YAZICI Genel Müdür
Remzi Tahsin Kartal ÇAĞLI Genel Müdür Vekili
Tolga ATAMAN Genel Müdür Yardımcısı
Mehmet ALYON Direktör
Duygu KORKMAZ Direktör
Semin ÜLKÜ SULAM Direktör
Aslı ERTAN Direktör
Hüseyin ÇETİN Yönetici
Kaya ATILGAN Direktör
Ebru Doğanay PERÇİN Direktör
Şermin ATEŞ Direktör
Esma Hande DOĞRU Müdür
Cansel DEDE Yönetici
Serkan BOLAT Müdür
İlknur MENEKŞE Yönetici
Tolga BİLGEN Müdür
Pınar ÇOKŞEN Yönetici




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922745


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Cumhuriyet 2.984 3.029 4,00  
Tam 2.968 3.044 2,71  
Yarım 1.434 1.473 1,30  
Çeyrek 719 736 0,65  
Gümüş.Ons 24,93 24,96 0,00  
Gümüş Gr. 6,46 6,46 -0,05  
B. Petrol 64,67 64,67 0,04  
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