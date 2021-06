***TBY*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***TBY*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriMerkez Dışı Örgütleri (Şube, İrtibat Bürosu)Adı Niteliği Adres Müdür veya Sorumlunun Adı ve Soyadı Telefon Faks Faaliyete Başlanmasına İlişkin İzin TarihiADANA ŞUBE Çınarlı Mah. Atatürk Caddesi No:15 K.4 01120 Seyhan/Adana HAYIRLI AKYÜREK 0850 204 95 70 0322 454 4839 16.04.2015ANKARA ŞUBE Simon Bolivar Cad. No: 17 Kat:4 Çankaya/Ankara BANU ESMER 0850 204 96 04 0312 441 94 12 16.04.2015ANTALYA ŞUBE Tahıl Pazarı Mh. Şarampol Cd. Ömer Melli İş Mrk. No:1 07040 ANTALYA KAYNAK REMZİ ORHAN 0850 204 95 86 0242 247 91 16 16.04.2015BALIKESİR ŞUBE Hisariçi Mah. Örücüler Cad. No: 14/C BALIKESİR YUSUF KARAKAYA 0850 204 95 24 0266 245 53 04 16.04.2015BODRUM ŞUBE Türk Kuyusu Mahallesi Kıbrıs Şehitleri Cad No:65/A 65/B Bodrum Muğla ERDAL KABASAKAL 0850 204 95 39 02523168939 16.04.2015BURSA ŞUBE Organize Sanayi Bölgesi Bankalar Cad. 16159 Nilüfer / Bursa İLHAN APAK 0850 204 95 78 0224 221 34 39 16.04.2015DENİZLİ ŞUBE Saraylar Mahallesi Enverpaşa Cad. No:26 Merkez Efendi Denizli HASAN HAKAN CEYLAN 0850 204 95 90 0258 264 04 98 16.04.2015DİYARBAKIR ŞUBE Fırat Mahallesi Ahmedi Hani Caddesi 1 Tower Plaza No:4 Kat:11 Bağımsız bölüm 33 Kayapınar Diyarbakır ÇETİN ALTINYÜREK 0850 204 95 43 0412 252 39 99 16.04.2015GALATA ŞUBE Bereketzade Mah.Bankalar Cad. No:28B Beyoğlu 34420 İstanbul ÇİĞDEM ŞARDAĞ 0850 204 95 01 0212 511 28 19 16.04.2015ESKİŞEHİR ŞUBE İstiklal Mahallesi İki Eylül Caddesi Başan Sokak No:2 Odunpazarı/Eskişehir HASAN HÜSEYİN ERYILMAZ 0850 204 95 15 16.04.2015GAZİANTEP ŞUBE Budak Mahallesi Gazi Muhtarpaşa Bulvarı 44/D Şehitkamil Gaziantep BÜLENT GERÇEK 0850 204 95 35 0342 215 38 26 16.04.2015İZMİR ŞUBE İsmet Kaptan Mahallesi Şair Eşref Blv. İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş Apt No:23 A Konak İZMİR CANAN ALATLI 0850 204 96 39 0232 484 20 86 16.04.2015İZMİT ŞUBE Körfez Mah. Ankara Karayolu No:123/3 K.3 41040 İzmit Merkez Kocaeli OZAN ATİLLA 0850 204 95 07 0262 332 29 31 16.04.2015KAYSERİ ŞUBE Gevher Nesibe Mahallesi Tekin Sk.No:6/93 Kocasinan Kayseri NİMET İREM İNTAŞ 0850 204 96 00 0352 222 01 23 16.04.2015KONYA ŞUBE Musalla Bağları Mahallesi, Ahmet Hilmi Nalçacı Caddesi, Cengiz Han, No:130/1, Selçuklu / Konya İNCİ DELİBAŞ 0850 204 95 11 0332 238 29 89 16.04.2015SAMSUN ŞUBE Kale Mahallesi, Kaptanağa Sokak No:4/B İlkadım / SAMSUN CANSU NERMİN ERBAŞ 0850 204 95 27 0362 435 39 23 16.04.2015YEŞİLKÖY ŞUBE Yeşilköy Mahallesi Atatürk Caddesi No:12 EGS Business Park B1 Blok Kat:2 No:157 Bakırköy İstanbul AYŞEGÜL ATİKER 0850 204 96 21 0212 663 35 11 16.04.2015ETİLER ÖZEL ŞUBE Nispetiye Caddesi Dilhayat Sokak No:8 34337 Etiler-Beşiktaş/İstanbul MERT SONER KAHYAOĞLU 0850 204 91 86 0212 352 64 14 16.03.2016İZMİR ÖZEL ŞUBE Akdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi No: 132/21 Konak İzmir GÖZDE ERSOY 0850 204 90 80 01.08.2016SUADİYE ŞUBE Bağdat Cad. Ethem Bey Apt. No:287 K.3 D.5 (Bağımsız bölüm no:7) Caddebostan Kadıköy İst ÖZNUR UYAN 0850 204 96 25 0216 411 06 90 16.04.2015http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940732BIST