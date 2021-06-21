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***TBY*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

21.06.2021 09:27



***TBY*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
MUSTAFA SELİM YAZICI Genel Müdür Finans Sektörü Profesyoneli
REMZİ TAHSİN KARTAL ÇAĞLI Genel Müdür Vekili Finans Sektörü Profesyoneli Genel Müdür Vekili, Genel Müdür Yardımcısı
PINAR UĞUROĞLU DELİCE Genel Müdür Yardımcısı Finans Sektörü Profesyoneli
TOLGA ATAMAN Genel Müdür Yardımcısı Finans Sektörü Profesyoneli Yönetim Kurulu Üyeliği
KAYA ATILGAN Genel Müdür Yardımcısı Finans Sektörü Profesyoneli
ŞERMİN ATEŞ Genel Müdür Yardımcısı Finans Sektörü Profesyoneli

Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
Ömer Abidin YENİDOĞAN Yönetim Kurulu Başkanı
Ayşe AŞARDAĞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Nicolas de Baudinet de COURCELLES Yönetim Kurulu Üyesi
Osman DURMUŞ Yönetim Kurulu Üyesi
Gökhan MENDİ Yönetim Kurulu Üyesi
Mustafa Selim YAZICI Genel Müdür
Remzi Tahsin Kartal ÇAĞLI Genel Müdür Vekili
Tolga ATAMAN Genel Müdür Yardımcısı
Kaya ATILGAN Genel Müdür Yardımcısı
Şermin ATEŞ Genel Müdür Yardımcısı
Mehmet ALYON Direktör
Duygu KORKMAZ Direktör
Semin ÜLKÜ SULAM Direktör
Aslı ERTAN Direktör
Can Kaya ÖZTOPRAK Direktör
Ebru Doğanay PERÇİN Direktör
Esma Hande DOĞRU Müdür
Tolga BİLGEN Müdür
Hüseyin ÇETİN Yönetici
Cansel DEDE Yönetici
Serkan BOLAT Müdür
İlknur MENEKŞE Yönetici
Pınar ÇOKŞEN Yönetici




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943266


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VKFYO 6,07 7.274.705 % 9,96  
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Riyal 2,3300 2,3417 % 0,31  
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Altın Ons 1.784 1.784 19,50  
Altın Gr. 502 503 6,87  
Cumhuriyet 3.326 3.376 32,00  
Tam 3.310 3.394 32,93  
Yarım 1.600 1.642 15,93  
Çeyrek 803 821 7,96  
Gümüş.Ons 25,99 26,02 0,21  
Gümüş Gr. 7,32 7,33 0,08  
B. Petrol 73,61 73,61 0,10  
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