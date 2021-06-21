***TBY*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***TBY*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerMUSTAFA SELİM YAZICI Genel Müdür Finans Sektörü ProfesyoneliREMZİ TAHSİN KARTAL ÇAĞLI Genel Müdür Vekili Finans Sektörü Profesyoneli Genel Müdür Vekili, Genel Müdür YardımcısıPINAR UĞUROĞLU DELİCE Genel Müdür Yardımcısı Finans Sektörü ProfesyoneliTOLGA ATAMAN Genel Müdür Yardımcısı Finans Sektörü Profesyoneli Yönetim Kurulu ÜyeliğiKAYA ATILGAN Genel Müdür Yardımcısı Finans Sektörü ProfesyoneliŞERMİN ATEŞ Genel Müdür Yardımcısı Finans Sektörü ProfesyoneliSermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip ŞahıslarAdı-Soyadı GöreviÖmer Abidin YENİDOĞAN Yönetim Kurulu BaşkanıAyşe AŞARDAĞ Yönetim Kurulu Başkan VekiliNicolas de Baudinet de COURCELLES Yönetim Kurulu ÜyesiOsman DURMUŞ Yönetim Kurulu ÜyesiGökhan MENDİ Yönetim Kurulu ÜyesiMustafa Selim YAZICI Genel MüdürRemzi Tahsin Kartal ÇAĞLI Genel Müdür VekiliTolga ATAMAN Genel Müdür YardımcısıKaya ATILGAN Genel Müdür YardımcısıŞermin ATEŞ Genel Müdür YardımcısıMehmet ALYON DirektörDuygu KORKMAZ DirektörSemin ÜLKÜ SULAM DirektörAslı ERTAN DirektörCan Kaya ÖZTOPRAK DirektörEbru Doğanay PERÇİN DirektörEsma Hande DOĞRU MüdürTolga BİLGEN MüdürHüseyin ÇETİN YöneticiCansel DEDE YöneticiSerkan BOLAT Müdürİlknur MENEKŞE YöneticiPınar ÇOKŞEN Yöneticihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943266BIST