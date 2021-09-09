***TBY*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***TBY*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerSermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip ŞahıslarAdı-Soyadı GöreviÖmer Abidin YENİDOĞAN Yönetim Kurulu BaşkanıAyşe AŞARDAĞ Yönetim Kurulu Başkan VekiliNicolas de Baudinet de COURCELLES Yönetim Kurulu ÜyesiOsman DURMUŞ Yönetim Kurulu ÜyesiGökhan MENDİ Yönetim Kurulu ÜyesiMustafa Selim YAZICI Genel MüdürRemzi Tahsin Kartal ÇAĞLI Genel Müdür VekiliTolga ATAMAN Genel Müdür YardımcısıKaya ATILGAN Genel Müdür YardımcısıŞermin ATEŞ Genel Müdür YardımcısıDuygu KORKMAZ DirektörSemin ÜLKÜ SULAM DirektörAslı ERTAN DirektörCan Kaya ÖZTOPRAK DirektörEbru Doğanay PERÇİN DirektörEsma Hande DOĞRU MüdürTolga BİLGEN MüdürCansel DEDE YöneticiSerkan BOLAT Müdürİlknur MENEKŞE YöneticiPınar ÇOKŞEN YöneticiErsin Aşcıoğlu Müdürhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962991BIST