***TBY*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
09.09.2021 15:47
***TBY*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
Ömer Abidin YENİDOĞAN Yönetim Kurulu Başkanı
Ayşe AŞARDAĞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Nicolas de Baudinet de COURCELLES Yönetim Kurulu Üyesi
Osman DURMUŞ Yönetim Kurulu Üyesi
Gökhan MENDİ Yönetim Kurulu Üyesi
Mustafa Selim YAZICI Genel Müdür
Remzi Tahsin Kartal ÇAĞLI Genel Müdür Vekili
Tolga ATAMAN Genel Müdür Yardımcısı
Kaya ATILGAN Genel Müdür Yardımcısı
Şermin ATEŞ Genel Müdür Yardımcısı
Duygu KORKMAZ Direktör
Semin ÜLKÜ SULAM Direktör
Aslı ERTAN Direktör
Can Kaya ÖZTOPRAK Direktör
Ebru Doğanay PERÇİN Direktör
Esma Hande DOĞRU Müdür
Tolga BİLGEN Müdür
Cansel DEDE Yönetici
Serkan BOLAT Müdür
İlknur MENEKŞE Yönetici
Pınar ÇOKŞEN Yönetici
Ersin Aşcıoğlu Müdür
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962991
BIST
18:051.453
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.431
|
|Önceki Kapanış
|: 1.453
|
1.453
En Düşük
1.428
18:058,4483
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0108
|Açılış
|: 8,4530
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,4513
En Düşük
8,4328
18:059,9975
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0044
|Açılış
|: 9,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9700
|
10,0127
En Düşük
9,9775
18:05489,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 2,51
|Açılış
|: 489,55
|
|Önceki Kapanış
|: 486,78
|
489,95
En Düşük
486,50
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KENT
|209,00
|2.098.520
|% 10,00
|
|ORCAY
|14,33
|160.667.615
|% 9,98
|
|DOBUR
|22,94
|1.829.101
|% 9,97
|
|YEOTK
|32,20
|73.601.923
|% 9,97
|
|BALAT
|9,82
|2.451.472
|% 9,97
|
|DIRIT
|5,17
|3.405.042
|% -9,77
|
|BRMEN
|2,34
|263.766
|% -7,14
|
|AKYHO
|2,38
|18.053.159
|% -6,67
|
|CASA
|133,40
|858.123
|% -4,30
|
|MMCAS
|5,80
|267.563
|% -3,33
|
|GARAN
|9,56
|1.857.726.831
|% 1,59
|
|THYAO
|12,63
|794.244.407
|% 1,69
|
|YKBNK
|2,56
|673.121.110
|% 1,19
|
|KRDMD
|7,33
|575.933.794
|% 0,96
|
|TUPRS
|104,30
|444.336.911
|% 2,15
|
|YKBNK
|2,56
|673.121.110
|% 1,19
|
|GARAN
|9,56
|1.857.726.831
|% 1,59
|
|KRDMD
|7,33
|575.933.794
|% 0,96
|
|MRGYO
|1,11
|86.447.223
|% 0,91
|
|ODAS
|1,49
|113.419.524
|% 2,76
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4429
|8,4483
|% 0,13
|
|Euro
|9,9909
|9,9975
|% 0,04
|
|Sterlin
|11,6547
|11,7132
|% 0,11
|
|Frank
|9,1763
|9,2315
|% 0,10
|
|Riyal
|2,2443
|2,2556
|% 0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.802
|1.802
|7,74
|
|Altın Gr.
|489
|489
|2,28
|
|Cumhuriyet
|3.223
|3.272
|3,00
|
|Tam
|3.208
|3.288
|1,75
|
|Yarım
|1.550
|1.591
|0,84
|
|Çeyrek
|778
|795
|0,42
|
|Gümüş.Ons
|24,21
|24,24
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,58
|6,59
|0,06
|
|B. Petrol
|72,03
|72,03
|0,58
|