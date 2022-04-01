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***TBY*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

01.04.2022 15:34
***TBY*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***TBY*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
ÖMER ABİDİN YENİDOĞAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi
AYŞE AŞARDAĞ Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi 0
NICOLAS DE BAUDINET DE COURCELLES Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi
NİMET ELİF AKPINAR Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi
OSMAN DURMUŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi 0
ERIC PATRICE PAUL JOSSERAND Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi 0
GÖKHAN MENDİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi 0
ALİCE MARİE FELİCİTE AUBERT ALİCE MARİE FELİCİTE AUBERT Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli
AKİL ÖZÇAY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
MUSTAFA SELİM YAZICI Genel Müdür Finans Sektörü Profesyoneli
REMZİ TAHSİN KARTAL ÇAĞLI Genel Müdür Yardımcısı Finans Sektörü Profesyoneli Genel Müdür Vekili, Genel Müdür Yardımcısı
PINAR UĞUROĞLU DELİCE Genel Müdür Yardımcısı Finans Sektörü Profesyoneli
TOLGA ATAMAN Genel Müdür Yardımcısı Finans Sektörü Profesyoneli Yönetim Kurul
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ASUZU 80,80 164.054.844 % 8,02  
YKSLN 7,77 121.359.815 % 7,62  
ISFIN 3,75 315.240.760 % 7,14  
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Riyal 3,9058 3,9254 % 0,20  
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15:30 Alış Satış %  
Altın Ons 1.928 1.929 -8,93  
Altın Gr. 912 912 -1,94  
Cumhuriyet 6.033 6.124 -35,00  
Tam 6.006 6.155 -31,16  
Yarım 2.903 2.978 -15,07  
Çeyrek 1.456 1.489 -7,53  
Gümüş.Ons 24,53 24,55 -0,26  
Gümüş Gr. 11,65 11,66 -0,04  
B. Petrol 104 104 -0,93  
Seans Raporu 15:30
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