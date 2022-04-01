***TBY*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***TBY*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)ÖMER ABİDİN YENİDOĞAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı Yönetim Kurulu ÜyesiAYŞE AŞARDAĞ Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi 0NICOLAS DE BAUDINET DE COURCELLES Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu ÜyesiNİMET ELİF AKPINAR Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu ÜyesiOSMAN DURMUŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi 0ERIC PATRICE PAUL JOSSERAND Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi 0GÖKHAN MENDİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi 0ALİCE MARİE FELİCİTE AUBERT ALİCE MARİE FELİCİTE AUBERT Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü ProfesyoneliAKİL ÖZÇAY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu ÜyesiYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerMUSTAFA SELİM YAZICI Genel Müdür Finans Sektörü ProfesyoneliREMZİ TAHSİN KARTAL ÇAĞLI Genel Müdür Yardımcısı Finans Sektörü Profesyoneli Genel Müdür Vekili, Genel Müdür YardımcısıPINAR UĞUROĞLU DELİCE Genel Müdür Yardımcısı Finans Sektörü ProfesyoneliTOLGA ATAMAN Genel Müdür Yardımcısı Finans Sektörü Profesyoneli Yönetim Kurul