***TBY*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
29.07.2020 15:05
***TBY*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
29/07/2020
Karar Sayısı
41
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
30/06/2020 Dönemi Sorumluluk Beyanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863365
BIST
15:171.143
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -9,34
|Açılış
|: 1.156
|
|Önceki Kapanış
|: 1.153
|
1.160
En Düşük
1.130
15:176,9758
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0419
|Açılış
|: 7,0630
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0550
|
6,9810
En Düşük
6,9132
15:178,2101
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,0746
|Açılış
|: 8,2350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2200
|
8,2148
En Düşük
8,1145
15:17438,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 1,43
|Açılış
|: 438,30
|
|Önceki Kapanış
|: 436,87
|
438,83
En Düşük
434,66
BIST En Aktif Hisseler
|BURVA
|78,10
|15.805.482
|% 10,00
|
|KRGYO
|6,05
|39.620.562
|% 10,00
|
|VKFYO
|11,88
|14.668.040
|% 10,00
|
|PKENT
|867,90
|2.709.584
|% 10,00
|
|QNBFB
|80,90
|54.677.905
|% 9,99
|
|KENT
|2.408,00
|15.395.297
|% -10,00
|
|NIBAS
|16,73
|6.323.313
|% -9,96
|
|POLTK
|149,20
|701.983
|% -9,96
|
|UZERB
|4,04
|124.820
|% -9,82
|
|FRIGO
|28,00
|607.910
|% -9,03
|
|ASELS
|36,22
|1.517.854.574
|% -0,71
|
|GUSGR
|6,28
|1.274.535.913
|% 5,37
|
|EKGYO
|2,20
|910.699.974
|% -0,90
|
|GARAN
|7,29
|679.072.414
|% -1,49
|
|KRDMD
|3,01
|547.288.048
|% -0,66
|
|EKGYO
|2,20
|910.699.974
|% -0,90
|
|GUSGR
|6,28
|1.274.535.913
|% 5,37
|
|IHLAS
|0,90
|184.254.246
|% 0,00
|
|TSKB
|1,15
|237.949.611
|% -1,71
|
|KRDMD
|3,01
|547.288.048
|% -0,66
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,0071
|9,0523
|% 0,79
|
|Frank
|7,5581
|7,6036
|% 0,49
|
|Riyal
|1,8522
|1,8615
|% 0,54
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.956
|1.956
|-2,39
|
|Altın Gr.
|438
|438
|1,20
|
|Cumhuriyet
|2.875
|2.903
|7,50
|
|Tam
|2.961
|2.986
|7,70
|
|Yarım
|1.437
|1.457
|3,70
|
|Çeyrek
|721
|730
|1,90
|
|Gümüş.Ons
|24,35
|24,39
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|5,44
|5,45
|0,00
|
|B. Petrol
|44,14
|44,14
|0,53
|
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