***TBY*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
30.10.2020 12:32
***TBY*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
30/10/2020
Karar Sayısı
50
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş 30/09/2020 DÖNEMİ SORUMLULUK BEYANI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884853
BIST
12:441.109
En Yüksek
|Değişim
|: -1,60%
|| -18,04
|Açılış
|: 1.121
|
|Önceki Kapanış
|: 1.127
|
1.121
En Düşük
1.103
12:448,3498
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,0615
|Açılış
|: 8,3390
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2700
|
8,3498
En Düşük
8,2678
12:449,7509
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0700
|Açılış
|: 9,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7000
|
9,7559
En Düşük
9,6423
12:44502,88
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 5,49
|Açılış
|: 502,88
|
|Önceki Kapanış
|: 497,38
|
503,21
En Düşük
496,88
BIST En Aktif Hisseler12:44
|KARTN
|1.812,80
|62.283.008
|% 10,00
|
|IZMDC
|23,76
|7.010.982
|% 10,00
|
|CASA
|36,30
|765.749
|% 10,00
|
|YESIL
|48,26
|9.470.977
|% 9,98
|
|BURVA
|79,50
|757.874
|% 9,96
|
|POLTK
|360,00
|73.800
|% -10,00
|
|BASCM
|7,56
|10.372
|% -10,00
|
|EKIZ
|8,19
|302.203
|% -10,00
|
|UZERB
|36,98
|91.858
|% -9,98
|
|ROYAL
|3,79
|271.163
|% -9,98
|
|TSKB
|2,35
|2.871.157.787
|% 1,29
|
|SKBNK
|1,94
|487.119.852
|% -2,02
|
|GARAN
|6,64
|444.801.842
|% -2,06
|
|PETKM
|4,09
|340.698.445
|% 1,49
|
|ASELS
|16,83
|324.616.950
|% -3,28
|
|TSKB
|2,35
|2.871.157.787
|% 1,29
|
|SKBNK
|1,94
|487.119.852
|% -2,02
|
|ALBRK
|1,72
|218.386.418
|% -2,82
|
|IHLAS
|1,08
|91.069.717
|% -1,82
|
|EKGYO
|1,67
|142.033.374
|% -1,76
|
|12:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3454
|8,3498
|% 0,74
|
|Euro
|9,7462
|9,7509
|% 0,72
|
|Sterlin
|10,7742
|10,8282
|% 0,93
|
|Frank
|9,0800
|9,1347
|% 0,83
|
|Riyal
|2,2186
|2,2297
|% 0,78
|
|12:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.874
|1.875
|6,58
|
|Altın Gr.
|503
|503
|5,27
|
|Cumhuriyet
|3.323
|3.373
|23,00
|
|Tam
|3.313
|3.395
|23,76
|
|Yarım
|1.601
|1.642
|11,49
|
|Çeyrek
|803
|821
|5,75
|
|Gümüş.Ons
|23,40
|23,44
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,27
|6,28
|0,08
|
|B. Petrol
|38,39
|38,39
|0,13
|