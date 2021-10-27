***TBY*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
27.10.2021 10:59
***TBY*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
27/10/2021
Karar Sayısı
33
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
TEB YATIRIM 30 EYLÜL 2021 TARİHLİ SORUMLULUK BEYANI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972692
BIST
11:521.511
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,31
|Açılış
|: 1.508
|
|Önceki Kapanış
|: 1.509
|
1.518
En Düşük
1.507
11:529,4991
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0366
|Açılış
|: 9,4880
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5050
|
9,5507
En Düşük
9,4605
11:5211,0391
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0279
|Açılış
|: 10,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0250
|
11,1022
En Düşük
11,0003
11:52545,86
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -4,08
|Açılış
|: 545,86
|
|Önceki Kapanış
|: 549,94
|
550,73
En Düşük
543,55
BIST En Aktif Hisseler11:52
|HEDEF
|2,84
|2.836.359
|% 9,65
|
|ZRGYO
|1,82
|51.781.208
|% 9,64
|
|MAKTK
|3,62
|62.759.348
|% 8,38
|
|SEKUR
|20,68
|35.195.948
|% 7,93
|
|JANTS
|62,95
|107.051.273
|% 7,33
|
|KSTUR
|249,20
|98.185
|% -6,25
|
|BERA
|9,65
|113.254.993
|% -5,39
|
|OTKAR
|340,20
|82.449.718
|% -3,49
|
|IZTAR
|23,64
|2.027.437
|% -3,43
|
|ATAGY
|4,07
|688.887
|% -3,33
|
|GARAN
|9,45
|1.134.036.523
|% 2,27
|
|EREGL
|19,65
|555.954.974
|% -1,75
|
|ASELS
|16,42
|526.704.667
|% -3,24
|
|AKBNK
|5,72
|469.069.432
|% 2,51
|
|BIMAS
|63,15
|438.615.828
|% 1,61
|
|GARAN
|9,45
|1.134.036.523
|% 2,27
|
|YKBNK
|2,64
|278.041.219
|% 1,54
|
|EKGYO
|1,97
|203.398.655
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,72
|469.069.432
|% 2,51
|
|GLYHO
|1,94
|104.935.468
|% 1,57
|
|11:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,4960
|9,4991
|% -0,38
|
|Euro
|11,0273
|11,0391
|% -0,25
|
|Sterlin
|13,0045
|13,0697
|% -0,66
|
|Frank
|10,3039
|10,3660
|% -0,26
|
|Riyal
|2,5249
|2,5376
|% -0,43
|
|11:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.786
|-6,75
|
|Altın Gr.
|545
|545
|-4,88
|
|Cumhuriyet
|3.611
|3.665
|-77,00
|
|Tam
|3.591
|3.681
|-77,88
|
|Yarım
|1.735
|1.781
|-37,67
|
|Çeyrek
|870
|890
|-18,84
|
|Gümüş.Ons
|23,90
|23,93
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|7,29
|7,30
|-0,12
|
|B. Petrol
|84,81
|84,81
|-0,84
|
Seans Raporu
11:52
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12:05XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 36 kaybederek (% -0.02 ) 1, 625
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12:05
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, GARAN, YKBNK
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12:05XU100
Endeks 1, 510 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 09 üstünde . İşlem hacmi 9, 421.00 milyon TL de
-
12:05ZRGYO
Yüzde 9.64 oranında artışla 1.82 lira fiyatla işlem gören hissede 28, 797, 943 adet işlem
-
12:04ATATP
Yüzde 5.44 oranında artışla 37.96 lira fiyatla işlem gören hissede 428, 387 adet işlem