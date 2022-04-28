***TBY*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
28.04.2022 11:07
***TBY*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
28/04/2022
Karar Sayısı
22
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 MART 2022
SORUMLULUK BEYANI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024702
BIST
11:252.472
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 20,49
|Açılış
|: 2.460
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.478
En Düşük
2.460
11:2514,8055
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0029
|Açılış
|: 14,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8450
|
14,8317
En Düşük
14,7314
11:2515,6167
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0098
|Açılış
|: 15,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6700
|
15,6955
En Düşük
15,5368
11:25895,86
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -2,05
|Açılış
|: 895,86
|
|Önceki Kapanış
|: 897,91
|
899,01
En Düşük
890,06
BIST En Aktif Hisseler11:25
|BOSSA
|44,00
|18.731.205
|% 10,00
|
|EGGUB
|251,90
|9.683.288
|% 10,00
|
|POLHO
|3,42
|79.160.296
|% 9,97
|
|INVEO
|32,88
|11.069.752
|% 9,97
|
|UFUK
|28,54
|536.695
|% 9,94
|
|KZBGY
|62,30
|19.767.106
|% -9,97
|
|DAGHL
|25,14
|262.210
|% -9,96
|
|SERVE
|23,30
|116.500
|% -7,17
|
|ALBRK
|1,22
|225.819.093
|% -6,15
|
|BMSCH
|8,05
|22.193.183
|% -6,07
|
|THYAO
|41,12
|2.319.528.253
|% 1,53
|
|GARAN
|15,05
|1.289.360.860
|% 0,53
|
|SISE
|18,12
|642.273.865
|% 1,68
|
|AKBNK
|9,20
|513.662.645
|% 0,55
|
|EREGL
|34,14
|483.752.061
|% -0,58
|
|ALBRK
|1,22
|225.819.093
|% -6,15
|
|EKGYO
|2,74
|299.367.174
|% 4,18
|
|GARAN
|15,05
|1.289.360.860
|% 0,53
|
|YKBNK
|5,03
|427.874.712
|% 1,62
|
|SKBNK
|1,17
|71.492.417
|% 6,36
|
|11:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7954
|14,8055
|% -0,02
|
|Euro
|15,6015
|15,6167
|% -0,06
|
|Sterlin
|18,5096
|18,6025
|% -0,06
|
|Frank
|15,1873
|15,2788
|% -0,20
|
|Riyal
|3,9327
|3,9524
|% -0,08
|
|11:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.880
|1.880
|-5,91
|
|Altın Gr.
|896
|896
|-1,42
|
|Cumhuriyet
|6.003
|6.094
|-42,00
|
|Tam
|5.978
|6.127
|-40,79
|
|Yarım
|2.889
|2.964
|-19,73
|
|Çeyrek
|1.449
|1.482
|-9,86
|
|Gümüş.Ons
|23,17
|23,20
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,05
|11,07
|-0,04
|
|B. Petrol
|105
|105
|-0,32
|
Seans Raporu
11:25
daha fazla
-
11:40LIDER
Yüzde 6.20 oranında artışla 25.02 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 077, 772 adet işlem
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11:39DNISI
Yüzde 4.67 oranında artışla 11.21 lira fiyatla işlem gören hissede 296, 691 adet işlem
-
11:38GEDIK
Yüzde 8.79 oranında artışla 9.28 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 115, 182 adet işlem
-
11:37XU100
Endeks 2, 471 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 79 üstünde . İşlem hacmi 12, 150.00 milyon TL de
-
11:37BNTAS
Yüzde 4.72 oranında artışla 3.33 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 836, 674 adet işlem