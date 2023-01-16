***TBY* *TEBYT* *ASTOR*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.01.2023 12:43
***TBY******TEBYT******ASTOR*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [ASTOR]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Astor Enerji A.Ş. İdari Sorumluluğu Bulunan Kişilerin Pay Alımları
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102487
BIST
12:355.079
En Yüksek
|Değişim
|: 1,88%
|| 93,83
|Açılış
|: 5.013
|
|Önceki Kapanış
|: 4.985
|
5.089
En Düşük
4.981
12:3518,7905
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0082
|Açılış
|: 19,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1250
|
18,8094
En Düşük
18,7572
12:3520,3373
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0136
|Açılış
|: 20,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6900
|
20,4474
En Düşük
20,2982
12:351.156,75
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -3,23
|Açılış
|: 1.156,75
|
|Önceki Kapanış
|: 1.159,98
|
1.165,44
En Düşük
1.154,56
BIST En Aktif Hisseler12:33
|SDTTR
|75,35
|341.898.775
|% 10,00
|
|ONCSM
|41,14
|2.648.511
|% 10,00
|
|ARMDA
|307,00
|19.065.277
|% 10,00
|
|DAGI
|6,05
|5.355.464
|% 10,00
|
|VKING
|32,66
|525.042
|% 9,97
|
|ULUFA
|7,02
|1.181.971
|% -8,12
|
|ODAS
|8,63
|1.761.822.115
|% -6,60
|
|UZERB
|170,20
|274.703
|% -6,17
|
|BRKO
|5,40
|153.641
|% -4,59
|
|MANAS
|10,86
|51.264.179
|% -4,49
|
|THYAO
|138,00
|3.070.478.123
|% 2,45
|
|KOZAL
|572,60
|2.782.627.118
|% 7,83
|
|ASELS
|57,45
|2.197.761.573
|% 3,98
|
|ODAS
|8,63
|1.761.822.115
|% -6,60
|
|TUPRS
|524,90
|1.719.863.483
|% 2,88
|
|ODAS
|8,63
|1.761.822.115
|% -6,60
|
|EKGYO
|8,04
|1.324.145.273
|% 2,03
|
|YKBNK
|9,52
|1.239.263.389
|% 3,37
|
|KRDMD
|18,81
|1.560.183.723
|% 0,75
|
|ISCTR
|11,16
|925.930.323
|% 3,33
|
|12:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7878
|18,7904
|% 0,04
|
|Euro
|20,3284
|20,3371
|% -0,07
|
|Sterlin
|22,8486
|22,9631
|% -0,27
|
|Frank
|20,1846
|20,3062
|% -0,09
|
|Riyal
|4,9868
|5,0118
|% 0,03
|
|12:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.917
|1.917
|-3,64
|
|Altın Gr.
|1.157
|1.157
|-2,76
|
|Cumhuriyet
|7.793
|7.911
|-65,00
|
|Tam
|7.832
|7.888
|78,00
|
|Yarım
|3.816
|3.860
|38,00
|
|Çeyrek
|1.914
|1.930
|19,00
|
|Gümüş.Ons
|24,20
|24,22
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|14,61
|14,62
|-0,04
|
|B. Petrol
|84,77
|84,77
|-0,51
|