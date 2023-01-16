***TBY* *TEBYT* *ASTOR*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.01.2023 15:23
***TBY******TEBYT******ASTOR*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [ASTOR]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.01.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Halka arz sonuçlarıyla ilgili güncelleme ektedir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102567
BIST
16:375.152
En Yüksek
|Değişim
|: 3,36%
|| 167,30
|Açılış
|: 5.013
|
|Önceki Kapanış
|: 4.985
|
5.159
En Düşük
4.981
16:3718,7914
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0091
|Açılış
|: 19,0250
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1250
|
18,8094
En Düşük
18,7572
16:3720,3339
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0170
|Açılış
|: 20,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6900
|
20,4474
En Düşük
20,2982
16:371.156,26
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -3,72
|Açılış
|: 1.156,26
|
|Önceki Kapanış
|: 1.159,98
|
1.165,44
En Düşük
1.154,56
BIST En Aktif Hisseler16:37
|SDTTR
|75,35
|351.251.970
|% 10,00
|
|BFREN
|5.362,70
|165.956.414
|% 10,00
|
|DAGI
|6,05
|5.690.410
|% 10,00
|
|ONCSM
|41,14
|3.040.534
|% 10,00
|
|ARMDA
|307,00
|20.347.002
|% 10,00
|
|ODAS
|8,77
|2.647.636.901
|% -5,09
|
|ZEDUR
|59,20
|597.294
|% -4,67
|
|BRKO
|5,40
|1.228.586
|% -4,59
|
|POLTK
|1.645,00
|85.166.927
|% -4,37
|
|IMASM
|264,40
|17.913.684
|% -3,85
|
|THYAO
|143,90
|7.773.581.570
|% 6,83
|
|KOZAL
|569,10
|4.083.455.812
|% 7,18
|
|TUPRS
|538,10
|3.853.342.429
|% 5,47
|
|EREGL
|40,98
|3.773.390.587
|% 1,54
|
|ASELS
|57,65
|3.528.139.430
|% 4,34
|
|EKGYO
|8,05
|2.992.558.425
|% 2,16
|
|ODAS
|8,77
|2.647.636.901
|% -5,09
|
|YKBNK
|9,51
|1.926.332.683
|% 3,26
|
|KRDMD
|19,09
|3.439.638.781
|% 2,25
|
|AKBNK
|16,98
|2.673.666.029
|% 2,60
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7882
|18,7914
|% 0,05
|
|Euro
|20,3244
|20,3339
|% -0,08
|
|Sterlin
|22,8422
|22,9568
|% -0,30
|
|Frank
|20,1851
|20,3067
|% -0,08
|
|Riyal
|4,9883
|5,0133
|% 0,06
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.912
|1.912
|-8,61
|
|Altın Gr.
|1.156
|1.156
|-3,90
|
|Cumhuriyet
|7.791
|7.908
|-68,00
|
|Tam
|7.825
|7.881
|71,00
|
|Yarım
|3.813
|3.856
|34,00
|
|Çeyrek
|1.912
|1.928
|17,00
|
|Gümüş.Ons
|23,97
|24,00
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|14,51
|14,52
|-0,14
|
|B. Petrol
|84,64
|84,64
|-0,64
|
Seans Raporu
16:37
daha fazla
-
16:52PRDGS
Yüzde 9.91 oranında artışla 8.54 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 126, 446 adet işlem
-
16:51XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 186, 26 artarak (% 3.41 ) 5, 649
-
16:51XU100
Endeks 5, 157 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 44 üstünde . İşlem hacmi 73, 289.00 milyon TL de
-
16:49TSKB
Yüzde 6.84 oranında artışla 4.06 lira fiyatla işlem gören hissede 89, 498, 497 adet işlem
-
16:48PSDTC
Yüzde 7.16 oranında artışla 33.22 lira fiyatla işlem gören hissede 211, 183 adet işlem