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***TBY* *TEBYT* *ASTOR*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

16.01.2023 15:23
***TBY* *TEBYT* *ASTOR*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***TBY******TEBYT******ASTOR*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler [ASTOR]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.01.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102567


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imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler16:37
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SDTTR 75,35 351.251.970 % 10,00  
BFREN 5.362,70 165.956.414 % 10,00  
DAGI 6,05 5.690.410 % 10,00  
ONCSM 41,14 3.040.534 % 10,00  
ARMDA 307,00 20.347.002 % 10,00  
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16:37 Alış Satış %  
Dolar 18,7882 18,7914 % 0,05  
Euro 20,3244 20,3339 % -0,08  
Sterlin 22,8422 22,9568 % -0,30  
Frank 20,1851 20,3067 % -0,08  
Riyal 4,9883 5,0133 % 0,06  
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16:37 Alış Satış %  
Altın Ons 1.912 1.912 -8,61  
Altın Gr. 1.156 1.156 -3,90  
Cumhuriyet 7.791 7.908 -68,00  
Tam 7.825 7.881 71,00  
Yarım 3.813 3.856 34,00  
Çeyrek 1.912 1.928 17,00  
Gümüş.Ons 23,97 24,00 -0,29  
Gümüş Gr. 14,51 14,52 -0,14  
B. Petrol 84,64 84,64 -0,64  
Seans Raporu 16:37
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