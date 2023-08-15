***TBY* *TEBYT*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)









***TBY******TEBYT*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarTEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ01 / 01 / 2023 - 30 / 06 / 2023DÖNEMİ FAALİYET RAPORUhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1185813BIST