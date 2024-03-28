***TBY* *TEBYT*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
28.03.2024 16:31
***TBY******TEBYT*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklamalar
TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ
01 / 01 / 2023 - 31 / 12 / 2023
DÖNEMİ FAALİYET RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263753
BIST
'
17:279.061
En Düşük
|Değişim
|: 2,88%
|| 254,04
|Açılış
|: 8.864
|
|Önceki Kapanış
|: 8.807
|
8.864
En Yüksek
9.071
17:2732,3182
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0674
|Açılış
|: 32,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5900
|
32,3526
En Düşük
32,2225
17:2735,1325
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0109
|Açılış
|: 35,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 35,2000
|
35,2158
En Düşük
34,8851
17:272.292,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 14,96
|Açılış
|: 2.292,50
|
|Önceki Kapanış
|: 2.277,54
|
2.304,45
En Düşük
2.270,83
BIST En Aktif Hisseler17:27
|TMSN
|158,40
|673.420.387
|% 10,00
|
|LINK
|390,50
|70.737.798
|% 10,00
|
|AKENR
|11,55
|465.653.733
|% 10,00
|
|YGGYO
|44,00
|6.629.720
|% 10,00
|
|PEGYO
|22,02
|260.678.188
|% 9,99
|
|BRKVY
|203,70
|14.597.178
|% -9,99
|
|KSTUR
|5.495,00
|7.418.250
|% -9,99
|
|VRGYO
|50,05
|231.100.007
|% -9,98
|
|ENSRI
|29,98
|143.362.916
|% -9,97
|
|ERSU
|41,02
|121.980.480
|% -9,96
|
|THYAO
|292,50
|9.628.942.955
|% 3,45
|
|ISCTR
|11,26
|4.324.356.048
|% 3,87
|
|AGROT
|36,58
|4.039.127.220
|% -6,59
|
|YKBNK
|27,66
|3.533.394.507
|% 4,69
|
|TUPRS
|174,60
|3.445.401.754
|% 2,89
|
|ISCTR
|11,26
|4.324.356.048
|% 3,87
|
|ZOREN
|5,62
|1.130.242.979
|% 2,00
|
|YKBNK
|27,66
|3.533.394.507
|% 4,69
|
|EKGYO
|9,66
|1.171.446.058
|% 2,44
|
|PEKGY
|12,58
|1.324.950.997
|% 9,97
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,3130
|32,3182
|% 0,21
|
|Euro
|35,1026
|35,1325
|% 0,03
|
|Sterlin
|40,8493
|41,0540
|% -0,56
|
|Frank
|35,8236
|36,0031
|% -0,37
|
|Riyal
|8,6240
|8,6673
|% -0,52
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,64
|24,66
|% 0,66
|
|Platin
|907,98
|909,34
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.020,17
|1.022,91
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|86,30
|86,30
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.208,60
|2.208,83
|% 0,66
|