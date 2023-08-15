***TBY* *TEBYT*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı









***TBY******TEBYT*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet Raporu Sorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFaaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi11/08/2023Karar Sayısı31SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk BeyanıTEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. SORUMLULUK BEYANIhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1185812BIST