***TBY* *TEBYT*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi









***TBY******TEBYT*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09.08.2023Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz tarafından 1.250.000,-TL tutarında ve nitelikli yatırımcılara satılmak üzere borçlanma aracı ihraç edilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır. Konuyla ilgili Başvuru Formu ve İhraç Belgesi ile Eki ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1200640BIST